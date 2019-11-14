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Спецпроекты

Российским разработчикам предлагают миллиард на внедрение «сквозных» технологий

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Российские предприятия могут претендовать на получение грантов для внедрения «сквозных» цифровых технологий в экономику и социальную сферу России. Максимальная сумма одного гранта – 1 млрд руб., всего к концу 2024 г. будет профинансировано 120 проектов.

Миллиарды на отечественные технологии

У российских разработчиков появилась возможность получения гранта в размере до 1 млрд руб. на развитие проектов по внедрению «сквозных» цифровых технологий. Порядок отбора получателей утвержден приказом Минкомсвязи №627 от 30 октября 2019 г.

Приказ определяет принципы отбора кандидатов на получение грантов для поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Субсидии предоставляются самим Минкомсвязи на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства России №555 от 3 мая 2019 г.

Практически одновременно с публикацией приказа Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) запустил прием заявок на гранты в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии». Подать заявки смогут различные региональные предприятия, но в очень ограниченные сроки – не позднее 28 ноября 2019 г., то есть в течение ближайших двух недель. Подача заявки осуществляется посредством личного кабинета на сайте фонда.

Распределение грантов рассчитано на неполные шесть лет – с 2019 по 2024 гг. До конца 2019 г. на реализацию проектов по внедрению «сквозных» технологий, по информации РФРИТ, будет выделено 3,1 млрд руб. Размеры средств, выделенных на гранты в следующие годы на момент публикации материала установлены не были.

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Сумма одного гранта вариативна – она может составить от 15 млн руб. до 1 млрд руб. Как следует из приказа Минкомсвязи, получить грант смогут лишь юридические лица. В 2019 г. деньги должны быть выделены на 20 проектов, в 2020 г. их количество увеличится до 40, а к 2024 г. общее число проектов с грантами за все годы дорастет до 120.

Что такое «сквозные технологии»

Под «сквозными» цифровыми технологиями, по данным РФРИТ, подразумеваются квантовые технологии, большие данные, нейротехнологии, компоненты робототехники и сенсорника. К ним также относятся искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, беспроводная связь и системы распределенного реестра вместе с промышленным интернетом.

Для чего выделяются гранты

Помимо поддержки проектов по преобразованию экономики и социальной сферы при помощи «сквозных» цифровых технологий, гранты также выделяются на финансовое обеспечение расходов организации, осуществляющей функции оператора по организационно-методическому и информационно-аналитическому сопровождению реализации приоритетных проектов, включая их поиск, экспертизу, отбор, финансовое обеспечение, сопровождение (мониторинг).

В дополнение к этому субсидии выделяются с целью предоставления грантов на финансовую поддержку пилотных проектов.

Условия участия

Проекты, претендующие на грант, должны располагать поддержкой региона и обязательно находиться на этапе пилотного внедрения или доработки. Другими словами, гранты не будут выдаваться на проекты, находящиеся на этапах разработки и прототипа – для этого есть фонды посевных инвестиций.

Чтобы иметь возможность участвовать в конкурсном отборе на получение грантов, сказано в постановлении Правительства России №555, проекты должны удовлетворять сразу пяти условиям. В первую очередь для реализации пилотного проекта получателем гранта должна использоваться как минимум одна из технологий или субтехнологий, включенных в состав «сквозных» цифровых технологий, разработанных в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

При этом объем финансирования, привлекаемого получателем гранта для реализации пилотного проекта из внебюджетных источников, должен составлять как минимум 50% от совокупного объема финансирования, необходимого для реализации проекта. К тому же, сам проект должен иметь уровень технологической готовности в соответствии со степенью развития разрабатываемой технологии с целью ее внедрения в конечный продукт, определяемой в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Система управления жизненным циклом.

Четвертое необходимое условие участия – это масштабируемость технологического решения правовой, организационной и технологической модели реализации пилотного проекта, в том числе для других заказчиков. Также обязательно должны отсутствовать финансовые, правовые, технологические и иные ограничения для реализации пилотного проекта.

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