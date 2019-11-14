В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные

В России создано решение, которое превращает обычные телефонные линии и IP-сети в защищенные — такие, по которым можно передавать секретную информацию и устанавливать закрытую телефонную связь. Теперь защищенные сети не придется строить с нуля, можно будет использовать уже существующие, что позволит сэкономить на их создании.



Решение «Ростеха»

«Ростех» разработал решение, которое дает возможность в защищенном режиме обмениваться секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования. Решение позволяет соответствующим образом расширить функциональность уже существующих сетей вместо того, чтобы создавать новые линии специально для обмена секретной информацией. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании.

Необходимый уровень защиты данных достигается с помощью криптографической аппаратуры и сертифицированного ПО. Решение позволяет не только передавать и принимать данные, но также установить закрытую телефонную связь и видеоконференцсвязь. Его разработку осуществило НПП «Рубин», которое входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника». Сама «Росэлектроника» является частью «Ростеха».

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко пояснил, что решение позволит сэкономить на созданий защищенных сетей связи, поскольку их теперь можно не строить с нуля, а использовать уже существующую инфраструктуру. В силу масштабируемости решения заказчик может сам определять количество абонентов.

По словам Евтушенко, решение может быть использовано силовыми ведомствами, региональными властями, госкомпаниями и коммерческими финансовыми структурами. Система уже была внедрена и используется в правительстве одного из регионов, но какого именно, не сообщается.

Другие продукты для силовиков

Это не единственный продукт для силовых ведомств, который в последнее время создала «Росэлектроника». Ранее CNews писал, что одно из предприятий холдинга создает для российских силовиков шпионские автомобили — мобильные центры связи и слежения на базе Ford Transit. Эти авто были выбраны потому, что они не привлекают внимания в городе, делая слежку незаметной. Внутри машины оборудован центр связи с тремя рабочими местами. Снаружи расположены камеры, есть также наблюдательный квадрокоптер.

«Росэлектроника» создала решение для передачи секретной информации по телефонным сетям общего пользования

Также «Ростех» создал модуль радиомониторинга «Черемуха», предназначенный для обнаружения дронов. Особенностью решения является то, что с его помощью можно обнаружить не только сам беспилотник, но и найти локацию, откуда он управляется. Разработкой «Черемухи» занимается НИИ «Вектор», которое входит в состав холдинга «Росэлектроника». Холдинг, в свою очередь, является частью «Ростеха».

Чем занимается «Росэлектроника»

ОА «Российская электроника» («Росэлектроника») — это холдинговая компания, созданная правительством с целью консолидации предприятий в области радиоэлектроники в 1997 г. В 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». В 2017 г. «Ростех» присоединил к ней Объединенную приборостроительную корпорацию.

В образованный таким образом холдинг входит более 120 предприятий и научных организаций. Количество их сотрудников в общей сложности превышает 70 тыс. Основные продукты — радиоэлектронные компоненты, средства и системы связи, автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы, СВЧ и др. Продукция «Росэлектроники» экспортируется в 30 стран. Годовая выручка предприятий холдинга в сумме составляет более 150 млрд руб.