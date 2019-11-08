Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц

Правительство Москвы объявило конкурс стоимостью 1,2 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц, в том числе более 120 серверов и СХД объемом 9 петабайт. В мае мэр пообещал создать в Москве одну из крупнейших в мире сетей распознавание лиц на 200 тыс. камер.



Правительственный конкурс

Правительство Москвы объявило конкурс на поставку оборудования для обеспечения вычислительных ресурсов городской системы видеоаналитики, информация о чем была размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает принадлежащее правительству АО «Электронная Москва». Начальная максимальная цена контракта составляет 1,2 млрд руб. Заявки принимаются до 11 ноября 2019 г., победитель конкурса определится 18 ноября.

Согласно техническому заданию, в рамках контракта будет закуплено 95 серверов GPU одного типа и десять — другого типа, все на базе процессоров Intel Xeon Silver с ускорителями Nvidia Tesla T4. В задании прописаны параметры работы серверов и ускорителей с программным обеспечением компании NTechLab.

Помимо этого будут закуплены 18 серверов СPU на базе процессоров Intel Xeon Gold. В этих серверах должны использоваться память Samsung и контроллеры Broadcom. Также будут приобретены 40 инфраструктурных серверов одного типа и пять другого типа, 79 серверов баз данных одного типа, восемь — другого типа (сервера очередей), три — третьего типа. Кроме того, будут закуплены коммутаторы трех типов: 18, четыре и шесть штук каждого типа. Также будет приобретен комплект трансиверов, одна СХД емкостью около 9 петабайт и две карты расширения для маршрутизатора.

Распознавание лиц в Москве

В мае 2019 г. мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в Москве системы распознавания лиц на 200 тыс. камер. Наравне с китайскими, эта система должна стать одной из крупнейших в мире. Мэр добавил, что камеры с распознаванием лиц в метрополитене и подъездах помогают задерживать преступников, находящихся в розыске. В метрополитене распознавание лиц было запущено в тестовом режиме в апреле, камеры установлены на турникетах.

В октябре глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в Москве работает сеть из 3 тыс. камер с функцией распознавания лиц, и что в будущем эта функция будет добавлена на все городские камеры, которых в городе сейчас более 160 тыс.

Московские власти закупают оборудование для системы распознавания лиц

В июле Департамент информационных технологий (ДИТ) сообщил The Bell, что в 2019 г. к системе распознавания лиц будут подключены 105 тыс. камер. Стоимость проекта издание оценивало в 2,7 млрд руб. Согласно данным ДИТ, распознавание лиц в Москве было запущено в 2017 г., когда в рамках пилота эта функция была добавлена на 1150 камер. Среди разработчиков, чье ПО было использовано для пилота, были названы NTechLab, «Центр речевых технологий» и VisionLabs, при этом официальные заказы от правительства получила только NTechLab.