Власти заставили «Ростелеком» заново закупать 350 тыс. планшетов с отечественной ОС

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ФАС вмешалась в закупку «Ростелекомом» планшетов на базе ОС «Аврора»

Центральная закупочная комиссия (ЦЗК) «Ростелекома» приняла решение внести изменения в открытый запрос котировок на закупку программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Приобретаемые ПАК включают в себя планшеты со специализированным программным обеспечением (ПО) для сбора информации о населении. Решение ЦЗК опубликовано на сайте «Ростелекома».

Первоначально закупка была объявлена в начале 2 октября 2019 г., заявки принимались до 9 октября. Но, как следует из решения ЦЗК, в процесс вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

22 октября комиссия ФАС выдала «Ростелекому» предписание, после чего компания оказалась вынуждена внести изменения в закупочную документацию.

«Ростелеком» повторно объявил закупку планшетов с отечественной ОС «Аврора»

Новой дата окончания приема заявок объявлена 14 ноября, а датой подведения итогов – 5 декабря 2019 г. В «Ростелекоме» не стали раскрывать суть претензий ФАС, отметив лишь, что они носили процедурный характер и к настоящему моменту полностью устранены.

Планшеты для переписи населения

В закупке речь идет планшетах, которые будут использоваться Росстатом в 2020 г. для проведения Всероссийской переписи населения. Общий объем закупаемых планшетов составит 360 тыс., максимальная цена закупки – 5,76 млрд руб. «Ростелеком» планировал выбрать двух поставщиков с возможностью закупить всю партию планшетов у любого из них.

Ключевой особенностью планшетов является работа на мобильной операционной системе (ОС), внесенный в Реестр отечественного ПО. Единственной мобильной ОС, присутствующей в Реестре, является «Аврора».

Изначально «Аврора» называлась Sailfish. Разработкой системы занимаются компании «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», принадлежавшие предпринимателю Григорию Березкину. В 2018 г. «Ростелеком» выкупил у Березкина контроль над компаниями.

Кто жаловался на «Ростелеком»

Согласно документам Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП), на которой «Ростелеком» проводит указанную закупку, ФАС получил две жалобы от российских производителей по данной процедуре: от производителя компьютеров «Аквариус» и от производителя камер наблюдения «Байтэрг». Впоследствии жалоба «Аквариус» была отозвана.

Из документов ЕЭТП также следует, что на участие в закупке было подано четыре заявки от неназванных компаний. Во всех них предполагалась поставка оборудования китайского производства. Закупочная комиссия «Ростелекома» допустила до торгов всех четырех претендентов, но определить победителя не смогла, в связи с чем планировалось провести переторжку.

Какие планшеты нужны переписчикам

Согласно документации к закупке, планшеты должны иметь экран с диагональю 10-11 дюймов, фотокамеру с разрешением 5 МП и автофокусом, поддерживать карты памяти объемом до 64 ГБ форматов microSD/SDHC, 4-ядерный процессор с тактовой частой не меньше 1,3 ГГц, оперативную память объемом не менее 2 ГБ и Flash-память объемом не менее 8 ГБ.

Кроме того, планшеты должны иметь модули Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а также слоты microSIM и поддерживать работу в сотовых сетях 3G и 4G. В комплекте с планшетом должны идти стилус, чехол, две карты памяти объемом не менее 4 ГБ каждая, зарядное устройство, внешний аккумулятор и USB-кабель.

В рамках отдельного тендера «Ростелекома» закупит специализированное мобильное приложение для переписчиков. Данное ПО вместе с SIM-картами, которые выберет «Ростелеком», должно быть предустановлено исполнителями закупки на поставляемые планшеты. Еще одно требование к планшетам - они должны иметь ПО для удаленного управления устройствами.

Цифровая перепись населения

Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2020 г., станет первой переписью такого масштаба, где будут использоваться цифровые технологии. Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по закупки для переписи ПАК, состоящих из планетов с предустановленным специализированным ПО для сбора информации о населении. В постановлении Правительства подчеркивается, что планшеты должны работать на операционной системе, включенной в Реестр отечественного ПО.