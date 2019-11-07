Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей

3238

Сколько нужно на поддержку производителей технологий беспроводной связи в России

Минкомсвязи опубликовало финальный вариант дорожной карты «Технологии беспроводной связи». Документ был подготовлен «дочкой» госкорпорации «Ростех» «Национальным центром информатизации» (НЦИ) в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Первый вариант этого документа, подготовленный в мае 2019 г., предполагал астрономическую сумму затрат на развитие беспроводных технологий в России – более 1 трлн руб. за период до 2024 г. В том числе 550 млрд руб. предполагалось потратить на спутниковую связь, 423 млрд руб. на сотовую связь.

В финальном варианте дорожной карты общие расходы на реализацию мероприятий дорожной карты составят значительно меньше - 105,16 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 69,16 млрд руб., федеральный бюджет – 36 млрд руб. Дополнительно вне инструментов поддержки дорожной карты будет выделено еще 139 млрд руб.

План затрат по реализации мероприятий дорожной карты развития беспроводных технологий (млрд рублей)

Грантовая поддержка малых предприятий Поддержка программ деятельности ЛИЦ Поддержка отраслевых решений Поддержка разработки и внедрения промышленных решений Поддержка региональных проектов Поддержка компаний-лидеров Предоставление субсидий кредитным организациям Итого по субСЦТ Вне инструментов поддержки Всего WAN 3,2 5,3 10 3 6 4,5 8 40 82 122 Бюджетные средства 2,24 2,82 5,85 2,05 3,94 2,6 0,5 20 0 внебюджетные средства 0,96 2,48 4,15 0,95 2,06 1,9 7,5 20 82 LPWAN 0,71 1,5 4,5 6 4,5 6 7,2 30,41 26 56,41 бюджетные средства 0,5 0,5 1,5 2 1,5 2 0,7 8,7 0 внебюджетные средства 0,21 1 3 4 3 4 6,5 21,71 26 WLAN 2,86 3,6 1,5 0 1,2 0 7,2 16,6 8 24,6 бюджетные средства 0,8 1,2 0,5 0 0,4 0 0,7 3,6 0 внебюджетные средства 1,86 2,4 1 0 0,8 0 6,5 12,56 8 PAN 0 0 0 1,5 0 1,5 5,64 8,64 5 13,64 бюджетные средства 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 0 внебюджетные средства 0 0 0 1 0 1 5,14 7,14 5 СТС 0,71 2,4 0 0 0 1,2 5,64 9,95 18 27,95 бюджетные средства 0,5 0,8 0 0 0 0,4 0,5 2,2 0 внебюджетные средства 0,21 1,6 0 0 0 0,8 5,14 7,75 18 Итого бюджетных средств 6,88 8,32 2 2,5 1,9 12 2,4 36 0 Итого внебюджетных средств 4,4 11,98 4 5 3,8 16,7 23,28 69,16 139 Всего 11,88 19,7 6 7,5 5,7 28,7 25,68 105,16 139 244,16

Источник: CNews Analytics

То есть совокупный объем затрат на поддержку производителей беспроводных средств связи за период до 2024 г. составит 244,16 млрд руб. – в четыре раза меньше, чем планировалось изначально.

Разделение затрат по мерам поддержки

По мерам поддержки распределение расходов выглядит следующим образом. Поддержка компаний-лидеров обойдется в 28,7 млрд руб., из которых внебюджетные источники выделят 16,7 млрд руб., федеральный бюджет – 12 млрд руб.

Предоставление субсидий кредитным организациями обойдется в 25,68 млрд руб. Большую часть этой суммы – 23,28 млрд руб. – выделят внебюджетные источники. Федеральный бюджет добавит 2,4 млрд руб.

Поддержка программ деятельности лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) потребует 19,7 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 11,98 млрд руб., федеральный бюджет – 8,32 млрд руб.

Грантовая поддержка малых предприятий обойдется в 11,88 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 6,88 млрд руб., внебюджетные источники – 4,4 млрд руб. Поддержка разработки и внедрения промышленных решений потребует 7,5 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 5 млрд руб., федеральный бюджет – 2,5 млрд руб.

Поддержка отраслевых решений обойдется в 6 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 4 млрд руб., федеральный бюджет – 2 млрд руб. поддержка региональных проектов потребует 5,7 млрд руб., из которых внебюджетные источники выделят 3,8 млрд руб., федеральный бюджет – 1,9 млрд руб.

Пять субтехнологий беспроводной связи

Документ разделяет технологии беспроводной связи на пять субтехнологий (субСЦТ, «субтехнологии сквозных цифровых технологий»). К субтехнологии WAN (Wide Area Network) относится сотовая связь четвертого поколения (4G, стандарт LTE) и пятого поколения (5G).

К субтехнологии LPWAN (Low Power Wide Area Network) относятся технологии беспроводного узкополосного интернета вещей как на базе сотовых сетей (NB-IoT), так и в отдельных участках диапазона 800 МГц (LoRaWan, XNB, NB-Fi). К субтехнологии WLAN (Wireless Local Area Network) относятся технологии Wi-Fi и ее аналог – Li-Fi (схожа с Wi-Fi, но использует в качестве канала для передачи информации свет).

К субтехнологии PAN (Personal Area Network) относятся технологии автоматической идентификации и сбора данных, использующие электромагнитную или индуктивную связь, осуществляемую посредством радиоволн. Основной технологией является RFID.

Наконец, к субтехнологии спутниковых сетей связи (СТС) относятся спутниковый интернет вещей, спутниковый широкополосный доступ и спутниковая персональная связь. В том числе речь идет о строительстве группировки спутников на высоком эллипсе «Экспресс-РВ», покрывающей всю территории России и Арктику, а также о спутниковой системе интернета вещей «Марафон-IOT».

В первоначальной версии документа присутствовала также субтехнология профессиональной мобильной связи (ПМР). В рамках соответствующих мероприятий предполагалось произвести импортозамещение российскими радиостанциями, ныне используемых МВД американских. Проект оценивался в 7 млрд руб. Но от данной субтехнологии в итоговой версии дорожной карты было решено отказаться, хотя процесс импортозамещения радиосвязи для МВД все равно продолжается.

122 млрд руб. на 5G и 56 млрд руб. на интернет вещей

Из субтехнологий наибольшие затраты потребуются на 4G и 5G – 122 млрд руб. Из этой суммы, в рамках дорожной карты, федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят по 20 млрд руб. Еще 82 млрд руб. будет направлено вне инструментов поддержки.

На LPWAN будет потрачено 56,41 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники потратят 21,71 млрд руб., федеральный бюджет – 8,7 млрд руб., вне инструментов поддержки будет направлено еще 26 млрд руб.

На спутниковые технологии связи будет потрачено 27,95 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 7,75 млрд руб., федеральный бюджет – 2,2 млрд руб., еще 18 млрд руб. будет направлено вне инструментов поддержки.

На технологии WLAN будет потрачено 24,6 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 12,56 млрд руб., федеральный бюджет – 3,6 млрд руб., вне инструментов поддержки будет получено еще 8 млрд руб.

На субтехнологию PAN будет потрачено 27,95 млрд руб. Из этой суммы 7,75 млрд руб. потратят внебюджетные источники, федеральный бюджет – 2,2 млрд руб., еще 18 млрд руб. будет направлено вне инструментов поддержки.