Власти готовятся конфисковывать криптовалюту

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К концу 2021 г. МВД должно подготовить предложения по разработке механизма конфискации криптовалют в России. Эксперты полагают, что для этого криптовалюты придется легализовать. Когда дело дойдет до конфискации, у правоохранителей будут две главные проблемы: как заставить иностранные биржи прислушаться к их требованиям и как узнать пароль у владельца криптокошелька.



Конфискация криптовалют

В России собираются разработать механизм ареста и конфискации виртуальных активов, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. До 31 декабря 2021 г. МВД должно подготовить соответствующие предложения. Их подготовка будет осуществляться совместно с Росинфомониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Федеральной службой безопасности (ФСБ), Федеральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Также в разработке предложений примет участие Верховный суд.

Опрошенные РБК эксперты поясняют, что виртуальные активы — это в первую очередь криптовалюты, и что на них должна будет распространяться обычная практика изъятия имущества. Разработку нового механизма они связывают с ростом количества преступлений, при совершении которых используются криптовалюты. В частности, хакеры, которые взламывают системы компаний с целью шантажа требуют выкуп именно в криптовалюте.

Проблема легализации

Для того, чтобы криптовалюты можно было конфисковывать, им нужно придать законодательный статус товара или денежного эквивалента — то есть, легализовать. В России с 2017 г. разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах, который был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 г. и с тех пор готовится ко второму чтению. Но формулировки, которые содержит законопроект, для целей конфискации не подходят. Тем не менее, поставив вопрос о конфискации криптовалюты, силовые ведомства запускают механизм ее легализации, что может вызвать сопротивление со стороны Центробанка, считают эксперты.

В международной практике известны случаи конфискации криптовалюты по решению суда в отсутствие законодательного регулирования. Механизм конфискации может быть реализован через международные соглашения по контролю над оборотом и выпуском криптовалют. Для этого на международном уровне следует определиться с юридическим статусом виртуальных активов и стандартизировать процедуры, которые относятся к их обороту.

МВД работает над механизмом конфискации криптовалют в России

В России судам также приходилось иметь дело с криптовалютами. В мае 2018 г. Девятый арбитражный апелляционный суд признал криптовалюту имуществом, разрешив взыскать с должника биткоины по делу о банкротстве. В феврале 2019 г. Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег, включив ее в сферу действия статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса о легализации преступных доходов.

Особенности механизма конфискации

С учетом особенностей российского законодательства, право арестовывать и конфисковывать виртуальные активы по решению суда получат Следственный комитет, следователи ОВД и сотрудники ФСБ. Но для конфискации им нужно будет доказать принадлежность конкретному лицу анонимного криптокошелька, а также узнать пароль к нему, который владелец может забыть или не пожелать им поделиться.

Если владелец использует для хранения криптовалюты не криптокошелек, а криптобиржу, то правоохранители могут потребовать у биржи заблокировать его средства или перевести их на специальный счет. Но в России криптобирж нет, а иностранные могут проигнорировать требования российских правоохранительных органов. Такие требования будут выполняться только в том случае, если биржа находится в дружественной стране — Китае или стране СНГ.

Также госорганам придется открыть официальные криптовалютные счета, чтобы переводить на них конфискованные активы. Чтобы хранить изъятую криптовалюту при ее высокой волатильности, может быть создана государственная криптобиржа, а также крипторубль со стабильным курсом, в котором и будут храниться средства.