Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

РЖД протестирует отечественную мобильную ОС для своих сотрудников

Интеграция ИТ в госсекторе Мобильность

РЖД готова к внедрению российской мобильной ОС «Аврора» среди своих сотрудников. Соглашение об этом было подписано на CNews FORUM 2019.

Трехстороннее соглашение

Директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес и генеральный директор ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (дочернее общество ОАО «РЖД» в сфере цифровизации) Денис Трошанов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Оно направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы.

Комментируя подписание трехстороннего соглашения, Евгений Чаркин отметил: «Я могу с уверенностью сказать, что мы успеха добьемся, поскольку уже реализуется ряд пилотных проектов, и мы видим, что система работает и совершенно точно мы можем получить эффект».

rgd_600.jpg

Соглашение о сотрудничестве было подписано на CNews Forum 2019

На рабочие места работников путевого комплекса установят ОС «Аврора»

Для реализации соглашения в структуре холдинга создан центр компетенций для разработки перспективных решений на базе отечественной защищенной мобильной операционной системы «Аврора». В рамках проекта будет разработано специализированное прикладное программное обеспечение для решения задач инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» (мобильные рабочие места работников путевого комплекса).

ОАО «РЖД» реализует стратегию цифровой трансформации, предполагающую внедрение цифровых решений на базе отечественных инновационных разработок для повышения эффективности ключевых бизнес-процессов компании, в том числе в сферах управления инфраструктурой и перевозочным процессом.



Другие материалы рубрики

Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию

Депутаты вводят госмонополию на выдачу электронной подписи

Власти заставили «Ростелеком» заново закупать 350 тыс. планшетов с отечественной ОС

В России введут штрафы для покупателей украденных персональных данных

Власти готовятся конфисковывать криптовалюту

Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей

Техника

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы