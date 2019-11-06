С сайта госзакупок исчезла важнейшая функция: Пропал поиск закупок по цене

На сайте госзакупок возникли проблемы с поиском тендеров по цене, что предельно затрудняет изучение интересующей информации. Кураторы ресурса узнали о ситуации от CNews. На момент публикации проблема сохраняется.

Поиск без цены

Как обнаружил CNews, на сайте госзакупок zakupki.gov.ru исчезла универсальная возможность поиска тендеров по цене. Эта опция больше не отображается среди стандартных фильтров поиска открытой части курируемого Казначейством портала (по дате, по способу определения поставщика, по этапу закупки и т. д.).

На практике это означает, что пользователь, которого интересуют тендеры, скажем, на поставку ПО, не может сегментировать выдачу в нужном ему диапазоне и на выходе получает все многообразие софтверных закупок — от копеечных до миллиардных.

Многолетняя практика CNews мониторинга государственных закупок показывает, что это действительно очень серьезно затрудняет поиск во многих хозяйственных сферах. Если интересоваться относительно крупными — наиболее интересными поставщикам — тендерами, низкобюджетные закупки их буквально «забивают».

Проблема была замечена CNews 6 ноября 2019 г. в примерно в полдень. Когда именно она возникла, редакция издания судить не берется, но в нормальном режиме ресурс еще работал в последних числах октября.

С сайта госзакупок исчез поиск по цене

В районе 15 часов оператор горячей линии сайта подтвердил CNews, что функциональности поиска по цене на портале сейчас нет (а, например, она не переехала в непривычную для глаз область экрана). Причины такого положения дел оператор предложил выяснить по электронной почте службы техподдержки.

Направленное в нее тогда же письмо CNews по указанному на сайте адресу нашло ответ в районе 20 часов. «Уважаемый пользователь! Для оказания вам квалифицированной помощи направьте, пожалуйста, информацию по форме запроса в службу технической поддержки ЕИС. В случае технической ошибки обязательно прикрепите архив записи с действиями, которые привели к ошибке. Форму запроса можно скачать в разделе “Техническая поддержка” по ссылке…».

«Баг», а не «фича»

Из разговора CNews с представителями Федерального казначейства (заказчика сайта госзакупок) стало понятно, что речь идет о техническом сбое, а не об осознанном ограничении функциональности портала. До обращения редакции в ведомстве не знали о существовании проблемы.

«На сайте zakupki.gov.ru есть фильтр на оба закона (44-ФЗ и 223-ФЗ), — отметили собеседники редакции. — Если осуществлять поиск по обоим законам, то возникает ошибка, и поиск не выдает указанный параметр. Сейчас разбираемся в сложившейся ситуации, в ближайшее время ошибка будет исправлена».

Отметим, что первый из упомянутых законов регулирует закупочную деятельность министерств и ведомств. Второй — так называемых компаний с госучастием, к которым, например, относятся Сбербанк, «Ростелеком» и «Почта России».

«В качестве временной меры предлагаем для поиска по цене выбирать один из законов и искать по отдельности», — добавили в Казначействе в 17:20 по московскому времени.

Проблемы и странности zakupki.gov.ru

Напомним, что в феврале 2017 г. единственным исполнителем контрактов с Федеральным казначейством на развитие и эксплуатацию Единой информсистемы (ЕИС) в сфере закупок, частью которой является сайт госзакупок, Правительство России определило госкорпорацию «Ростех».

По наблюдениям CNews, функциональность и дизайн сайта обновляются регулярно, и к улучшениям это приводит далеко не всегда. Периодически возникают очевидные проблемы.

Например, в июле 2018 г. CNews обнаружил и первым указал на это «Ростеху», что с сайта госзакупок исчезли тексты договоров подрядчиков с госкомпаниями. При изучении карточки конкретного договора, выбирая вариант просмотра сведений о нем в «печатной форме», посетитель получал системное сообщение «Запрашиваемая страница не существует».

Тогда же CNews обратил внимание на то, что в поисковой системе по сайту госзакупок невозможно задать тип валюты, в которой выставлена начальная цена соглашения. По умолчанию тип задан как «любой», и все попытки его изменить, например на рубли или доллары США, ни к чему не приводят. Система возвращала настройки по данному параметру в исходное состояние.

Наряду с этим на сайте регулярно появляются и просто неудачные дизайнерские или опциональные решения. Например, в сентябре 2019 г. в течение примерно трех недель на ресурсе в поисковой выдаче в названиях тендеров перестали подкрашиваться заданные поисковые слова. Это сильно затрудняло определение ценности тех или иных показанных закупок с точки зрения конкретных пользователей. Сейчас проблема устранена.

А прямо сейчас в поисковой выдаче, отсортированной по дате обновлений тендеров, сами эти даты нигде не отображаются. Узнать их можно только, открывая карточки закупок и углубляясь дальше в журнал событий. «Проблеме» не менее трех недель.