Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei

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Известный в России адепт отечественного и открытого ПО, управляющий директор компании «Росплатформа» и бывший топ-менеджер компании РОСА, создававшей одноименный отечественный дистрибутив Linux, а также член Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи может заняться разработкой софта для китайской Huawei.

Новая работа Рубанова

Как стало известно CNews, член Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов может трудоустроиться в российское подразделение китайской компании Huawei. Об этом редакции сообщили три источника на рынке.

По словам одного из источников, это произойдет в декабре 2019 г. Двое других считают, что он там может работать уже сейчас. Его предполагаемая должность в российском Huawei — главный технический директор по разработке программного обеспечения Huawei Russian Research Institute.

Сам Владимир Рубанов в разговоре с CNews указал на то, что в настоящий момент он продолжает работать в «Росплатформе» и на общественных должностях. От прямого ответа на вопрос о возможности своего трудоустройства в Huawei он уклонился, однако подтвердил, что Huawei обращался к нему с предложениями о сотрудничестве.

Пресс-служба российского офиса Huawei отказалась прокомментировать CNews факт работы Владимира Рубанова в компании или его возможный приход в нее.

Владимир Рубанов

Как рассказали CNews представители китайского вендора, Huawei Russian Research Institute — это сейчас «абстрактное собирательное определение», конкретной организации с таким названием сейчас не существует.

Что же касается Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи, то он проводит оценку заявок правообладателей софта на включение их продуктов в Реестр отечественного программного обеспечения. Собранные в этом реестре программы с 1 января 2016 г. имеют приоритет для использования госорганами — именно этому ПО чиновники должны отдавать предпочтение при осуществлении соответствующих госзакупок.

Трудовая биография Владимира Рубанова

Владимир Рубанов на своем личном сайте указывает, что родился в 1977 г. В 2000 г. он с отличием закончил Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет управления и прикладной математики. Защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. Имеет ученое звание доцента по ИТ-специальности.

В начале карьеры, по его словам, он руководил подразделением Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), где отвечал за международное сотрудничество и совместные коммерческие проекты с такими компаниями как Google, IBM, Intel, Linux Foundation, Microsoft, NEC, Nokia, Raiffeisen Bank, VIA Technologies и др.

Рубанов отмечает, что стоял у истоков создания международного Центра верификации Linux, где был создан самый большой в мире комплекс автоматической проверки качества и совместимости операционных систем. «В рамках этих проектов привлек десятки миллионов долларов на развитие отечественных элитарных кадров и технологий», — добавляет он.

В 2011 г. в должности вице-президента он возглавил R&D (коллектив свыше 120 инженеров) в компании РОСА («Российские операционные системы») — отечественного разработчика системного ПО. В дальнейшем он занимал должности генерального конструктора (CTO), генерального директора и президента РОСА. «В рамках проекта Минкомсвязи руководил отраслевым консорциумом по разработке прототипов компонентов Национальной программной платформы, — указывает Рубанов. — Обеспечил победу компании в экспертном отборе в рамках Плана импортозамещения программного обеспечения по направлению “Операционные системы”».

В 2015 г. он перешел на должность вице-президента в Virtuozzo (Parallels Holding), где отвечал за развитие продуктов серверной виртуализации и хранения данных. В настоящее время руководит ключевым партнером Virtuozzo в России — компанией «Росплатформа».

Член профильных рабочих групп и экспертных советов при Правительстве, Минкомсвязи Совете при Президенте России по науке и образованию, Госдуме, Совете Федерации, международном консорциуме Linux Foundation. Выступает ответственным секретарем подкомитета по стандартизации языков программирования и системных программных интерфейсов в ISO/IEC (ТК22). Член правления ассоциаций «Руссофт» и АП КИТ.