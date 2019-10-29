В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих

На портале бизнес-навигатора Корпорации МСП заработал «зеркальный реестр», в котором представители малого и среднего бизнеса могут оставить сообщение о нарушениях, допущенных против их компании во время проверки. Нарушителями будет заниматься Генпрокуратура.



«Зеркальный реестр»

В России заработал механизм обратной связи, который даст возможность малому и среднему бизнесу сообщать о нарушениях, допущенных представителями контрольно-надзорных органов при проведении проверок. Механизм представляет собой «зеркальный реестр», который доступен на портале бизнес-навигатора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) smbn.ru. Об этом сообщил на своем сайте Роскомнадзор.

Через реестр предприниматели смогут сообщать о результатах проверок и нарушениях, которые, по их мнению, были допущены проверяющими. Реагировать на эти сообщения будут контрольно-надзорные органы и Генпрокуратура.

Инструкция по использованию

При посещении сайта Корпорации МСП corpmsp.ru пользователи видят всплывающее окно, которое извещает о запуске «зеркального реестра». Здесь же приведена пошаговая инструкция, как можно оставить отзыв на проверку предприятия. Инструкция гласит, что для доступа к реестру нужно авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Чтобы оставить отзыв, нужно сначала найти все проверки в отношении конкретной компании. Отзыв можно оставить только на уже завершенную проверку. Когда список контрольно-надзорных мероприятий по данной компании будет сформирован, там нужно выбрать интересующую пользователя проверку. Если если ее нет в списке, но фактически она была проведена, на нее все равно можно оставить отзыв. В этом случае пользователю придется самостоятельно, на основе имеющейся у него документации, заполнить данные по проверке: номер, дата и номер приказа о проведении, наименование контрольно-надзорного органа и т. д.

В анкете обратной связи пользователю нужно ответить на ряд обязательных вопросов и вписать недостающие сведения. Не обязательно все делать за один сеанс — анкету можно сохранить для дальнейшего изменения и дополнения.

Малый и средний бизнес теперь может жаловаться на проверяющих в Генпрокуратуру через специальный сервис

Когда опросная форма заполнена, отзыв направляется на обработку в информационную систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ) Минэкономразвития, известную также как система «Ваш контроль». Одновременно можно направить жалобу в Генпрокуратуру, или в центральный аппарат органа, который проводил проверку — сервис автоматически сформирует соответствующее письмо.

Аннулирование проверок

В сентябре глава Корпорации МСП Александр Браверман пояснил, что у Генпрокуратуры есть свой реестр проверок малого бизнеса надзорными органами, как плановых, так и внеплановых — так называемый Единый реестр проверок — и проверяющие должны вносить в этот реестр результаты каждой проверки в течении пяти дней после ее завершения, но это не всегда происходит.

Теперь же Генпрокуратура будет сравнивать Единый реестр проверок с «зеркальным реестром». Если какие-то проверки, которые есть в «зеркальном реестре», не были вовремя отражены в реестре Генпрокуратуры, они будут аннулированы.

Кроме того, по словам Бравермана, «зеркальный реестр» даст возможность провести анализ нарушений, которые допускает малый бизнес, и разработать для предпринимателей пошаговое руководство, как этих нарушений избежать.

Поручение президента

Создать механизм обратной связи для малого и среднего бизнеса поручил Президент России Владимир Путин. Поручение было дано Генпрокуратуре, правительству и Корпорации МСП по итогам форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», который прошел 23 октября 2018 г. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2019 г. Одновременно президент поручил обеспечить сопоставление полученной от предпринимателей информации с Единым реестром проверок.

Параллельно было дано поручение усовершенствовать работу Единого реестра проверок — обеспечить возможность вносить в него сведения из других ГИС и унифицировать ввод данных, в том числе из единых справочников и классификаторов.