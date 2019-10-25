«Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

Рейтинг госзакупок за 2018 год

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2018 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила 65,97 млрд руб.

Как и в 2017 г., больше остальных поставщиков в топ-100 в 2018 г. получил возможность заработать «Ростелеком». Ему досталось 16 госконтрактов (зачастую безальтернативно) на 22,63 млрд руб., что превышает треть всех денег первой сотни ИКТ-госконтрактов.

При этом годом ранее оператор получил 14 контрактов — на 12,39 млрд руб., в то время как общий бюджет топа составил 52,31 млрд руб. То есть в 2017 г. доля «Ростелекома» составляла менее его четверти.

К таким заключениям пришла служба CNews Analytics в рамках ежегодного обзора «ИКТ в госсекторе 2019».

В 2018 г. на втором месте по сумме соглашений расположился «Гознак», получивший за подряды у МВД и Казначейства 7,46 млрд руб. Третье место у Главного научного инновационного внедренческого центра (ГНИВЦ) — основного подрядчика ФНС. За ним осталось девять контрактов на 3,88 млрд руб.

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2018 года



Номер Головной заказчик Непосредственный заказчик Исполнитель Проигравшие конкуренты Вид тендера Сумма контракта, млн руб. Стартовая цена, млн руб. Экономия, млн руб. Предмет контракта 1* Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 6 703,15 6 703,15 0 Подключение медицинских организаций к интернету в 2019 г. 2** МВД ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД» Гознак Закупка у единственного поставщика 5 659,56 5 487,57 0 Поставка бланков загранпаспортов с электронными чипами 3 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 4 003,51 4 286,82 0 Подключение медицинских организаций к интернету в 2018 г. 4 МВД ФКУ «Главный центр связи и защиты информации МВД» Мегафон Аукцион 3 232,33 3 232,33 0 Услуги передачи данных 5 ФНС Ростелеком Аукцион 2 874,51 2 905,90 31,39 Услуги мультисервисной сети передачи данных для взаимодействия информационных систем ФНС, предоставления госуслуг в электронной форме, информационного взаимодействия сотрудников ФНС 6 Минкомсвязи Ростелеком Закупка у единственного поставщика 2 139,21 2 139,21 0 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в 2019 г. 7 Казначейство ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства» Гознак Закупка у единственного поставщика 1 800,03 1 837,42 0 Предоставление ПАКов (первой очереди единой облачной инфраструктуры) для функционирования прикладного ПО информсистем Казначейства 8 Казначейство ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства» Ростелеком Закупка у единственного поставщика 1 304,22 1 304,22 0 Маршрутизация и передача трафика в ведомственной транспортной сети Казначейства и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства» и в интернете 9 Росреестр Ростелеком Закупка у единственного поставщика 1 183,73 1 183,73 0 Сопровождение защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней 10 ФСС ИБС экспертиза Ростелеком Конкурс 980,08 997,54 17,46 Сопровождение и развитие ФГИС единой интегрированной ИС «Соцстрах» и связанного с ней прикладного ПО

Источник: CNews Analytics

Полная версия таблицы в обзоре (см. «Крупнейшие федеральные ИКТ-тендеры...»)



* — объединено два однотипных тендера



** — объединено четыре однотипных тендера



Четвертое место у «ОТР 2000» — шесть контрактов на 3,32 млрд руб. Пятое место у «Мегафона» — один контракт на 3,23 млрд руб. И наконец шестое место у «ИБС экспертизы» — пять контрактов на 2,69 млрд. Остальные фигуранты рейтинга от них существенно отстают.

Как составлялся рейтинг

В 2018 г. при подготовке данного исследования CNews Analytics придерживалась критериев выборки предыдущих двух лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв множество позиций в перечне CNews Tenders.

Кроме того, в этом году в верхней части рейтинговой таблицы дважды были объединены однотипные закупки госзаказчиков у одних и тех же заранее определенных поставщиков. В частности речь идет о двух закупках Минкомсвязи у «Ростелекома» (итоговая сумма расположилась на первой строке таблицы) и четырех закупках МВД у «Гознака» (вторая строка). Редакция в данном случае исходила из того, что однотипные закупки были разбиты министерствами на части, только исходя из неких административных соображений. Отражать их на отдельных строчках рейтинга не представляется целесообразным.

При этом число информативных параметров в таблице сохранилось. Во-первых, присутствуют данные о проигравших претендентах на контракты — по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей (выиграл-проиграл) или отсутствии конкурентов как таковых, полагаем, будут небезынтересны читателям. Во-вторых, осталась графа с указанием непосредственных заказчиков товаров и услуг, в нее вписаны различные подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую.

Некоторые соглашения с поставщиками, как обычно, корректировались в процессе исполнения договоров, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце. В то же время в отчетном году было сразу несколько закупок с аналогичными корректировками и при заказе услуг у единственно возможных поставщиков. Данные корректировки в последнем столбце отражения не нашли — к реальной экономии или превышению бюджета они по очевидным причинам никакого отношения не имеют.

С учетом действительных корректировок суммарная экономия топовых госзаказчиков составила 1,69 млрд руб., то есть порядка 2,48 % от заложенного в закупки бюджета (68,01 млрд руб.).

Рост открытого госзаказа

По сравнению с 2017 г. министерства и ведомства в 2018 г. потратили на ИКТ на 13,66 млрд руб. или на 26,1 % больше. Как уже было сказано выше, сумма 100 контрактов год назад составила 52,31 млрд руб.

Более того, показатели 2018 г. превзошли даже рекорд 2016 г. Тогда финальная сумма рейтинга составила 62,16 млрд руб., но при этом CNews Analytics констатировала, что без малого 11 млрд руб. в тот год было уплачено в рамках всего одного контракта — на работы, которые вполне можно считать исключительным спецпроектом. Тогда Минкомсвязи передало «Ростеху» подряд на создание и обслуживание средств связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в России.

Самым популярным типом закупочной процедуры в 2018 г. оказался аукцион — на него пришлось 44 контракта (50 годом ранее). На втором месте конкурс — 37 (30). Закупки у единственных поставщиков заняли только 19 строчек рейтинга (20). Однако на 17 аукционах и конкурсах у подрядчиков в финале не оказалось конкурентов. Таким образом, неконкурентных закупок в топе оказалась 36. Правда, это меньше, чем годом ранее, на пять штук.

Доминируют ФНС, Казначейство и Минкомсвязи

Как и годом ранее безоговорочными лидерами по количеству проведенных топ-закупок, снова выступили ФНС и Казначейство, отметившиеся в списке по 19 раз (год назад — по 20). При этом, если ФНС демонстрировала феноменальную активность и в 2016 г., отметившись в списке с 21 процедурой, то Казначейство тогда провело только восемь топ-закупок.

Достаточно много топ-тендеров в 2018 г. также осуществили Пенсионный фонд (12), Федеральная таможенная служба (восемь) и Минкомсвязи (семь).

С точки зрения непосредственного вложения финансов первое место за Минкомсвязи — министерство по итогам отчетных тендеров заключило контракты на 15,11 млрд руб. Второе место у ФНС — 12,45 млрд руб. Замыкает тройку Казначейство — 10,92 млрд руб.

Наступают новые времена: силовики закрывают закупки

Как и предупреждал CNews Analytics в прошлом году, рейтинг 2018 г. был составлен в условиях новой реальности, ознаменовавшейся уходом части информации о госзакупках из публичного поля. Напомним, с 1 января 2018 г. Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки с целью защиты от западных санкций начали проводить закупки на закрытых процедурах.

Переход в непубличный режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г. Срок его действия изначально ограничивался 1 июля 2018 г. и объяснялся намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны были завершиться в I полугодии 2018 г. Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление, а за ним и другие, поэтому на текущий момент срок ограничений прозрачности действует до 1 января 2020 г., но с высокой долей вероятности будет продлеваться и дальше.

Описанные нововведения означают, что на сайте госзакупок в отношении процедур Минобороны и пр. перестали публиковаться подробные техзадания, имена участников и победителей тендеров, а также суммы контрактов. Пока оставались видны названия процедур и начальные размеры лотов. На этих обрывочных сведениях CNews Analytics в качестве приложения к основному рейтингу публикует десятку самых крупных закрытых процедур.

CNews Tenders: 10 крупнейших закрытых тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2018 года



Номер Заказчик Стартовая цена контракта, млн руб. Предмет контракта 1 Минобороны 700,16 Информационное наполнение и развитие интернет-портала «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.» 2 Минобороны 685,74 Поставка средств вычислительной техники для военных вузов 3 Минобороны 568,32 Поставка и монтаж цифрового телекоммуникационного оборудования для оснащения Центров мониторинга и управления сетью (ЦМУС) 4 Минобороны 549,65 Поставка интерактивных жидкокристаллических сенсорных панелей 5 Минобороны 485,00 Оснащение Вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны к отдельным ресурсам интернета 6 Минобороны 400,00 Поставка вычислительных комплексов на базе процессоров «Эльбрус» 7 Минобороны 390,00 Выполнение ОКР «Создание программно-технического комплекса территориально-распределенного центра обработки данных Вооруженных сил» 8 Минобороны 318,65 Доработка защищенной телекоммуникационной инфраструктуры Черноморского флота 9 Минобороны 274,00 Поставка персональных ЭВМ 10 Минобороны 271,38 Выполнение ОКР «Создание единой электронной библиотеки образовательных и научных организаций Минобороны» Итого: 4 642,90

Источник: CNews Analytics

Обратите внимание, сумма начальных цен контрактов составила 4,64 млрд руб., при том, что величина стартового лота десятой строки значительно выше значения нижней позиции основного рейтинга. То есть итоговые суммы контрактов вполне могли бы вытеснить 10% строк из таблицы топ-100.

Но это еще не все. Властями уже давно было запланировано к концу 2018 г. доработать отдельную информсистему для военных закупок. Это значит, что тендеры Минобороны по линии гособоронзаказа в перспективе должны переехать на полностью закрытую площадку. В базовом виде она была запущена ФАС в феврале 2017 г. В какой мере на нее уже могли переместиться оборонные закупки к настоящему моменту, редакция сведениями не располагает.

Еще один удар по открытости: в тень уходят закупки у единственных поставщиков

К вышеописанным проблемам составления достоверного рейтинга в будущем году добавится еще одна: в соответствии с недавними поправками в закупочное законодательство для госорганов (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о безальтернативных процедурах — закупках у единственных поставщиков.

Анализ сайта госзакупок уже позволяет утверждать, что госструктуры этим правом в полной мере начали пользоваться. За последние 2,5 месяца с момента вступления в силу законодательных поправок сведения о новых безальтернативных тендерах CNews Analytics не обнаружены.

Удастся ли решить эту проблему с применением новых алгоритмов поиска информации, пока не ясно. Если дополнительные ограничения прозрачности окажутся непреодолимы, то мы потеряем порядка 20 % объективного рейтинга, причем преимущественно из верхней его части.