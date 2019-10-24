Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае

Руководство Минкомсвязи полагает, что Россия не пойдет по пути Китая в регулировании своего сегмента интернета, поскольку в этом случае он лишится 150 млн русскоязычных иностранных пользователей. У Китая подобных проблем нет — там только внутренний рынок в десять раз больше российского.



Заявление Волина

В развитии своего сегмента интернета Россия не будет следовать пути Китая, в частности, не будет ограждать его файерволом, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина. По его словам, такие действия будут экономически нецелесообразными.

Волин поясняет, что Китай располагает очень большим внутренним рынком, который почти в десять раз превышает российский. Это делает Китай самодостаточным в случае экономической изоляции. Российский интернет самодостаточным назвать нельзя — он насчитывает 300 млн русскоязычных пользователей, что в два раза больше населения России. Самоизоляция будет означать для рынка потерю 150 млн пользователей.

Кроме того, Волин отмечает, что технологическая изоляция интернета — это очень дорогостоящий проект. «Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России, а китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят», — говорит Алексей Волин.

Китайский опыт

На днях глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что российские власти будут учитывать китайский опыт регулирования интернета. Он выделил несколько принципов, общих для управления интернетом в обеих странах. Например, Китай тоже настаивает, чтобы все трансграничные и глобальные корпорации соблюдали локальное законодательство. Кроме того, российским специалистам есть чему поучиться у китайских коллег в плане технологий, считает Жаров.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин

Однако между регулированием интернета в двух странах есть и различия. В отличие от Китая, Россия предпочитает управлять Рунетом по принципу «белого списка», то есть когда разрешено все, что не запрещено. Жаров также отметил, что в целом регулирование в России безусловно мягче.

Закон об автономном Рунете

Напомним, в начале мая 2019 г. Президентом России Владимиром Путиным был подписан так называемый закон об автономном Рунете. Новый закон предполагает создание национальной системы маршрутизации трафика, при которой Рунет сможет работать в случае масштабной атаки извне.

Согласно закону, операторы связи, организаторы обмена информации в интернете (ОРИ, интернет-сервисы для обмена сообщениями), владельцы технологических сетей связи и автономных интернет-систем должны устанавливать специальное оборудование для противодействия технологическим угрозам. Данным оборудованием будет управлять Роскомнадзор, для указанных лиц оно будет устанавливаться бесплатно. За сбои в работе сетей, вызванные работой этого оборудования, операторы ответственности не несут.

Основной задачей закона является введение механизма централизованного управления сетями связи, который позволит Роскомнадзору в случае возникновения угроз управлять российским сегментом интернета, а также блокировать запрещенные сайты.

Субъектами такого управления станут операторы связи, владельцы технологических сетей связи, владельцы трансграничных магистральных каналов связи, собственники точек обмена трафика и иные лица, обладающие собственными номерами автономных сетей (AIS). Под действие централизованного управления подпадут и организаторы распространения информации, которые имеют собственные номера AIS.

Часть новых правил начнет действовать с 1 ноября 2019 г., но есть еще пункты, посвященные шифрованию и созданию национальной системы доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 г.

Проект «Золотой щит»

В Китае с 2003 г. реализуется проект «Золотой щит», неофициально известный как «Великий китайский файервол». В рамках проекта была создана система специальных серверов между китайскими провайдерами и глобальными сетями. Этот «щит» блокирует доступ к ряду иностранных ресурсов, а также не дает китайским сайтам ссылаться на зарубежные источники без предварительного разрешения. Также «щит» проводит фильтрацию иностранного контента по ключевым словам, относящимся к сфере госбезопасности.

«Золотой щит» является частью усилий председателя Си Цзиньпина (Xi Jinping) по установлению «киберсуверенитета» Китая. Той же цели служит «расплывчатый» закон о кибербезопасности, принятый в ноябре 2016 г., который обязывает интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в расследовании преступлений и дел, относящихся к национальной безопасности. Также закон ввел обязательное тестирование и сертификацию ИТ-оборудования и дал властям неограниченный доступ к данным компаний, попавших под подозрение.

Кроме того, закон ввел ограничение на хранение данных за рубежом: любая информация о китайских гражданах, собранная внутри Китая, должна храниться на его территории. На хранение данных за рубежом требуется специальное разрешение. Закон вступил в силу 1 июня 2017 г.