Новая инфосистема для силовиков работает на «Эльбрусах»

2462

Информационная система для силовиков

Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал новую интегрированную информационную систему (ИИС) для Министерства внутренних дел (МВД) России и других правоохранительных органов. Об этом CNews сообщили в пресс-службе концерна.

ИИС, получившая название «Ермак-6», предназначена для сбора, систематизации и обработки данных в рамках информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

По заявлению представителей концерна, «Ермак-6» является полностью отечественной разработкой и не имеет аналогов среди систем этого класса. При разработке ИИС «Ермак-6» учитывался международный опыт в создании подобных систем, а также опыт разработки и эксплуатации интегрированных банков данных регионального уровня (ИБД-Р), уверяют в «Автоматике».

«Ермак-6», выполненный на базе платформы «Эльбрус» и открытого ПО, предназначен для сбора, систематизации и обработки данных в рамках информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов

Система выполнена на основе российской аппаратной платформы «Эльбрус», производством которой занимается Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. Брука, входящий в концерн «Автоматика». Однако по решению заказчика она может быть развернута и на других современных серверных платформах. Программная часть ИИС базируется на решениях с открытым исходным кодом (Open source).

На момент публикации данного материала в пресс-службе концерна «Автоматика» не ответили на дополнительные вопросы CNews, касающиеся детальных характеристик ИИС «Ермак-6».

Назначение системы

Как утверждают в «Автоматике», ИИС «Ермак-6» позволяет обеспечить весь необходимый сервис информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов в соответствии с текущими потребностями, а также предоставляет среду для быстрой разработки собственных подсистем органов правопорядка при развитии их информационных систем и возникновении дополнительных потребностей для реализации ими новых задач.

Помимо этого, система позволяет осуществить перенос данных, содержащихся в устаревших базах данных информационных систем правоохранительных органов, в том числе с учетом региональной специфики. Таким образом, миграция со старой версии платформы на новую происходит безболезненно и без утраты дополнительной функциональности.

Испытания «Ермака»

По словам представителей концерна, система была протестирована в основных режимах работы в подразделениях МВД России на региональном уровне.

По итогам проведенных тестов, специалисты пришли к выводу, что ИИС «Ермак-6» даже в минимальной конфигурации способна перекрыть существующие потребности информационного обеспечения деятельности управлений МВД России на региональном уровне более чем в два раза и обеспечить работу не менее 10 тыс. пользователей.

Другие разработки «Автоматики» на базе «Эльбрусов»

В августе 2019 г. «Автоматика» с разницей в один день представила сразу два персональных компьютера на базе процессоров «Эльбрус» и других отечественных компонентов.

Сперва, 27 августа, был анонсирован полностью отечественный моноблок «Эльбрус 801М», разработанный ИНЭУМ им. И. С. Брука. «Сердцем» разработки стал российский восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С», который оснащен системой динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющей запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.

На следующий день, 28 августа, стало известно о выходе моноблока «Бином-КА». Главная его особенность заключается в том, что в себе он содержит две практически полностью изолированные друг от друга вычислительные системы. Благодаря этому устройство может одновременно работать в глобальном интернете и защищенной корпоративной сети, блокируя доступ извне к последней.

Обе новинки позиционировались производителем в качестве высокозащищенного решения для применения в государственных структурах и на предприятиях стратегически важных отраслей российской экономики.

Помимо защищенных рабочих станций, «Ростех» и концерн «Автоматика» также занимаются разработкой серверного оборудования. Так, в октябре 2018 г. свет увидел самый высокопроизводительный на тот момент отечественный сервер «Эльбрус-804» на все тех же восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

Предельная вычислительная мощность сервера составила 460 гигафлопс двойной точности и 920 гигафлопс одинарной точности. Устройство поддерживало установку до 256 ГБ оперативной памяти, весь объем которой доступен каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet.