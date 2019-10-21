Ядерный щит США отказался от 8-дюймовых дискет из 1960-х годов

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Американские военные использовали 8-дюймовые дискеты, разработанные более 50 лет назад, в системе ядерного вооружения США. Лишь в 2019 г. они заменили устаревшее оборудование на современное, отказавшись от ненадежных дискет в пользу SSD-накопителей. Факт использования электроники полувековой давности вскрылся после проверки, проведенной Счетной палатой США – расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры выросли, а затраты на модернизацию долгое время находились на примерно одном уровне.



Ядерное оружие на дискетах

Стратегические силы США отказались от использования 8-дюймовых дискет в системе запуска ядерных ракет. Технология, разработанная в конце 1960-х годов и недавно отметившая свое 50-летие, на протяжении десятков лет стояла на вооружении американской армии.

Об отказе от 8-дюймовых дискет сообщил в интервью ресурсу c4isr.net подполковник Джейсон Росси (Jason Rossi), командующий 595-й экскадрильей стратегических коммуникаций на базе ВВС Оффатт в штате Небраска (США). По его словам, 8-дюймовые дискеты активно применялись в составе так называемой «Стратегической автоматизированной системы командования и управления» (Strategic Automated Command and Control System, SACCS) и использовались, в том числе, для обмена данными между терминалами, а также для загрузки тех или иных необходимых программ.

«Вечные» дискеты

8-дюймовые дискеты – это самые первые в мире накопители на гибких дисках (Floppy Disk), прародители традиционных 3,5-дюймовых носителей. Они были разработаны в 1967 г. компанией IBM и запущены в производство 1971 г.

8-дюймовые дискеты служили американским военным десятками лет

Диаметр самого накопителя таких дискет составляет 8 дюймов или 203 миллиметра, и на них может храниться 80, 256 или 800 КБ информации, в зависимости от модификации. В 2019 г. такие дискеты (как и все последующие их версии) безнадежно устарели и давно вышли из повсеместного использования, и для работы с ними нужна, фактически, спецтехника, а их массовое производство ввиду слишком маленького внутреннего объема давно прекращено.

Консервативность или прозорливость

Джейсон России подчеркнул, что использование изобретенных более 50 лет назад накопителей в современной ядерной системе США – не признак консервативности или нежелания армии и государства вкладывать деньги в модернизацию SACCS. Он считает, что это напрямую связано с безопасностью всей системы в целом – она построена на оборудовании, построенном еще в 1970-х годах, задолго до изобретения современного интернета. Сюда входят и компьютеры IBM тех же готов выпуска, у которых даже нет возможности выйти в Глобальную сеть. «Нельзя удаленно взломать то, у чего нет IP-адреса. SACCS – это очень уникальная система – она старая и очень надежная одновременно», – сказал Росси, намекая, вероятно, на участившееся количество хакерских атак на государственные и военные объекты по всему миру.

Современная замена

По словам Джейсона Росси, американская армия отказалась от 8-дюймовых дискет не в пользу их более емких (1,44 МБ) 3,5-дюймовых потомков. Военные перешли на действительно актуальный и современный вид носителей информации – твердотельные накопители (Solid State Drive, SSD), в 2019 г. активно вытесняющие классические жесткие диски практически во всех областях их применения.

Аппаратная составляющая системы SACCS до модернизации

Росси отметил, что модернизация системы SACCS была завершена в летом 2019 г., Он уточнил, что в нее, помимо SSD-накопителей, были внедрены и другие компоненты, но в подробности вдаваться не стал.

Начало истории

О факте использования американскими военными техники, устаревшей не просто несколько лет, а несколько десятков лет назад, стало известно весной 2016 г. Его выявила счетная палата США, обнаружившая очень старые компьютеры на балансе как минимум четырех американских ведомств. К примеру, Пентагон использовал мини-ПК IBM Series/1, выпущенный в 1976 г.

Данный ПК тоже входил в состав системы SACCS, но с современными компьютерами детище IBM 43-летней давности не идет ни в какое сравнение – для примера, в его арсенале есть всего лишь 16 КБ памяти. В Пентагоне подобного рода системы служили для управления ядерными бомбардировщиками, межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками и самолетами-дозаправщиками.

После публикации отчета Счетной палаты Министерство обороны США выступило с заявлением о готовности модернизировать SACCS и отказаться от использования устаревшей электроники в пользу современной техники. Были даже озвучены сроки выполнения поставленной цели – IV квартал 2017 г., то есть ведомство планировало осуществить задуманное всего за полтора года. Тем не менее, что-то пошло не так, и на реализацию плана потребовалось ровно вдвое больше времени – три года.

Добавим также, что Счетная палата рассказала об использовании в Минобороны США древней электроники, не отвечающей современным стандартам, на фоне роста расходов на ее обслуживание. По официальным данным, в 2015 финансовом году правительством США на информационные технологии было выделено около $80 млрд, из которых 61 млрд (76%) был потрачен на обслуживание инфраструктур. Таким образом, лишь 24% из указанной суммы пошло на развитие и модернизацию.

Больше всего на обслуживание потратило Министерство здравоохранения и социального обеспечения США — $4,4 млрд. Но Министерство обороны тоже вошло в первую пятерку по этим расходам. У этого ведомства они составили $1,1 млрд. По словам представителей Счетной палаты, рост расходов на обслуживание обусловлен необходимостью содержать устаревшие системы.

Устаревшая техника в ведомствах США

Пентагон – не единственное американское ведомство, использующее в своей работе давно устаревшее оборудование. Помимо него, технологии, разработанные более 50 лет назад, использует Министерство по делам ветеранов. А Министерство юстиции и Администрация социального обеспечения — технологии, выпущенные около 30 лет назад. Даже в аэрокосмической отрасли США сумели отличиться в этом плане – в начале 2000-х годов NASA разыскивало через интернет чипы Intel 8086 и восьмидюймовые флоппи-дисководы для компьютеров, обеспечивавших на тот момент техническую поддержку и работу космических шаттлов.