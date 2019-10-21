Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит

В первой части мы рассказали о том, что такое размещение серверов Colocation, для каких компаний актуальна данная услуга, как выбрать дата-центр. В данной статье речь пойдет о том, как рассчитывается стоимость услуги, от каких параметров она зависит и насколько важен тот или иной параметр. Выбрать своего поставщика Colocation вы всегда можете в маркетплейсе Market.CNews.

От чего зависит цена на Colocation

Стоимость размещения серверов Colocation зависит от следующих параметров:

Уровень надежности ЦОД;

Количество юнитов;

Потребляемая мощность;

Ширина каналов связи;

Количество IP-адресов;

Наличие защиты от DDoS-атак;

Дополнительные услуги.

Рассмотрим каждый из параметров в отдельности.

Уровень надежности ЦОД

В первую очередь следует оценить, какой уровень отказоустойчивости ЦОДа вам необходим. Если нет повышенных требований к отказоустойчивости, и несколько часов простоя в месяц не приведут к существенным убыткам, то категория Tier II будет оптимальной. Стоимость размещения оборудования в дата-центре Tier II, как правило, ниже, чем в Tier III.

Если же важно обеспечение полной беспрерывности работы, и потенциальные минуты простоя приведут к крупным убыткам, рекомендуем размещать оборудование в ЦОДе категории Tier III.

Фото: https://ru.depositphotos.com Услуга colocation представляет собой размещение собственного сервера на специально оборудованной для этого технической площадке — в дата-центре

Количество юнитов

Стоимость Colocation зависит от количества арендуемых юнитов в ИТ-стойке. Следовательно, для расчета цены необходимо правильно рассчитать, какое количество юнитов потребуется.

Важно учитывать все оборудование и коммуникации, которые планируется разместить в стойке, а это, как правило, не только сам сервер, но и кабели, кабельные органайзеры, патч-панели — все эти элементы часто имеют 19-дюймовый форм-фактор для размещения в стойке, а, значит, потребуют дополнительных юнитов. Чтобы сэкономить, для них можно арендовать юниты без подведенной мощности — обычно такие варианты в тарифах провайдеров присутствуют.

Потребляемая мощность

Следующий пункт — определить, какая мощность необходима вашему оборудованию. Если вы планируете арендовать стойку целиком, рассчитайте общий объем мощности на стойку. Если несколько юнитов — то мощность активного оборудования.

Важно помнить, что не все оборудование, размещенное в стойке, требует электропитания, а юниты без электропитания позволят сэкономить бюджет. В то же время важно понимать, что мощность оборудования меняется при его работе — снижается при понижении нагрузки и повышается при ее возрастании. Чтобы оборудование не было отключено, должна быть арендована достаточная мощность.

Большинство поставщиков предлагают определенную мощность (300 — 400Вт) сразу при аренде юнита. Дополнительную мощность можно докупать отдельным пакетом услуг.

Фото: https://ru.depositphotos.com Стоимость Colocation зависит от количества арендуемых юнитов в ИТ-стойке

Каналы связи

Серверное оборудование требует связи с внешним миром, а потому необходимо определиться с количеством и шириной канала: какая скорость, сколько портов и какой объем трафика вам необходимы. Некоторые ЦОДы предлагают скидку при заказе нескольких каналов единовременно.

IР-адреса

Большинство тарифов включает в себя 1 или 2 основных IP-адреса и несколько технических. Дополнительное количество IP-адресов докупается отдельными пакетами услуг. При этом различают версии IPv4 и IPv6. Адреса IPv6 значительно дешевле IPv4.

Инсталляция оборудования

При выборе тарифа на размещение сервера важно обращать внимание, оплачивается подключение оборудования отдельно или данная услуга включена в стоимость. Оплата может взиматься за подключение каждой единицы или это может быть фиксированная стоимость, которая оплачивается единоразово и не зависит от количества подключаемого оборудования.

Доступ к оборудованию

В зависимости от условий владельца дата-центра и выбранного тарифа доступ в ЦОД может предоставляться как без ограничений по времени, так и согласно расписанию (например, с 9 до 19). Тариф может включать определенное количество часов доступа, при этом превышение лимита тарифицируется отдельно. Удаленный доступ к серверу также регламентируется в зависимости от тарифа.

Некоторые площадки предоставляют доступ в ЦОД в порядке очереди. Если вы не располагаете временем дожидаться своей очереди, можно приобрести отдельную услугу доступа в ЦОД вне очереди.

Защита от DDoS-атак

DDoS-атака (Distributed Denial of Service) — распределенная между сетевыми ресурсами атака, вызывающая отказ в работе сервисов.

Как правило, защита от DDoS-атак не относится к зоне ответственности дата-центра, и необходимо предусматривать собственные средства защиты. Но некоторые площадки предоставляют данную услугу для предоставляемых ими каналов связи в рамках предлагаемых тарифных планов.

Услуга «Удаленные руки»

Если у вас нет возможности реагировать на инциденты самостоятельно, многие площадки готовы предложить возможность воспользоваться услугой «удаленные руки». При ее заказе технические специалисты дата-центра выполнят обслуживание вашего оборудования согласно заданию. В некоторых тарифах данная услуга включена в ограниченном объеме, но, как правило, она предоставляется за дополнительную плату.

Скидки на размещение

Стоимость аренды юнитов и стоек может быть снижена поставщиком услуги при оплате за полгода или год вперед. Обычно размер скидки составляет от 5 до 15%, что, впрочем, зависит от провайдера. Для привлечения клиентов из других дата-центров владельцы площадки могут предусматривать дополнительные скидки и бонусы.

Цены на Colocation

По данным маркетплейса Market.CNews стоимость аренды одного юнита составляет порядка p2000 в месяц (разброс p1500-2500/мес.). В эту цену входит до 650 Вт мощности, канал связи со скоростью 100 Мбит/с, 1 IP-адрес. У некоторых провайдеров по умолчанию включена защита от DDoS атак.

Стоимость аренды половины юнита начинается от p1000/мес. Стоимость 5-киловаттной 42-дюймовой стойки – от p14 000/мес., правда без информации об уровне надежности дата-центра. Если же уровень заявлен, то аренда стойки обойдется минимум в p45 000/мес.

Более подробную информацию вы можете получить, воспользовавшись сервисом подбора тарифов, представленном в агрегаторе ИТ-услуг Market.CNews.