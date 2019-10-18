Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro

Безальтернативный ИТ-поставщик «Газпрома» зарегистрировал в реестре отечественного ПО свою СУБД на основе PostgreSQL. В российской компании Postgres Professional говорят, что никто из сотрудников разработчика нового продукта никогда не был замечен с какой-либо активностью в прозрачном PostgreSQL-сообществе.

Новая российская СУБД на PostgreSQL

В реестре отечественного ПО при Минкомсвязи произошло примечательное пополнение раздела «Системы управления базами данных» (СУБД). В него был внесен продукт компании «Газинформсервис» — Jatoba. По данным, которые 17 октября 2019 г., распространил разработчик, он представляет собой программное средство общего назначения для создания и управления реляционными базами данных и обеспечения многопользовательского доступа к данным с разным уровнем конфиденциальности.

«Ядро программного комплекса построено на основе одной из самых известных и распространенных в мире СУБД с открытым кодом — PostgreSQL, которая используется в решениях различного масштаба: от небольших компаний до ИТ-систем крупнейших корпораций с размерами баз данных до десятков терабайт и десятками миллионов транзакций в день», — говорится в сообщении «Газинформсервиса».

Особенности продукта

По утверждению компании, разработка программного комплекса была проведена в рамках программы по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства № 1236 от 16 ноября 2015 г. (о «запрете иностранного ПО для госорганов», как его прозвали в прессе).

«Газпромсервис» зарегистрировал в реестре российского ПО свою СУБД Jatoba на базе PostgreSQL

«Клиенты, использующие данную разработку, смогут повысить информационную безопасность за счет поддержки системой Jatoba различных методов контроля и ограничения доступа к данным и сервису, которые реализуются механизмами авторизации и аутентификации», — отмечают разработчики.

По их словам, в программный комплекс встроена система предотвращения анализа и изменения исходных кодов процедур и функций. Благодаря этому у администраторов и пользователей СУБД может быть ограничена возможность просмотра и изменения исходных кодов, процедур и функций в базе данных. «Это исключает стороннее вмешательство в бизнес-логику программного продукта, использующего СУБД Jatoba как платформу хранения, — уверены они. — А также позволяет обезопасить процесс поставки и развертывания сложных решений и защитить интеллектуальную собственность производителя продукта».

На сайте компании также говорится, что в дополнение к стандартным возможностям систем управления базами данных, в СУБД Jatoba реализовано хранение пространственных, географических и геометрических данных, поддержка запросов к ним и управления ими, увеличенная синтаксическая совместимость с распространенным PL/SQL Oracle, а также реализовано протоколирование команд манипулирования данными (DML/DDL).

Реальна ли конкуренция с Postgres Pro

На открытом рынке самой известной российской СУБД на основе PostgreSQL сейчас является решение компании Postgres Professional — Postgres Pro, которое было внесено в реестр отечественного ПО еще 18 марта 2016 г.

В этой компании по запросу CNews сообщили, что о новом потенциальном конкурирующем продукте за авторством «Газинформсервиса» впервые узнали только сейчас.

«Считать его конкурентом Postgres Pro сложно, поскольку в “Газинформсервисе” отсутствуют разработчики ядра PostgreSQL, — говорит заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко. — Никто из сотрудников этой компании никогда не представлял свои разработки ни на конференции Postgres, ни в российском, ни в международном сообществе. Судя по всему, это сборка свободно распространяемой версии, возможно с некоторыми незначительными изменениями. Как следствие, нет уверенности, что продукт смогут адекватно поддерживать, исправлять ошибки, развивать. Сложно использовать продукт без поддержки для обработки данных, которые вам хоть немного дороги».

Комментируя заявленные «Газинформсервисом» особенности его СУБД, Панченко заверяет, что упомянутое хранение географических и пространственных данных хорошо поддержано и в самом PostgreSQL, и в бесплатном расширении PostGIS.

«Второе отличие (увеличенную синтаксическую совместимость с PL/SQL Oracle) при отсутствии внятного описания комментировать сложно, — говорит Панченко. — Тем более что частичная совместимость есть и так, а чуть большая или чуть меньшая — вряд ли имеет существенное значение».

Что же касается протоколирования команд манипулирования данными (DML/DDL), то по заверению Панченко, оно также реализовано в бесплатном модуле pgAudit.

Сам «Газинформсервис» на вопросы CNews о перспективах конкуренции Jatoba с СУБД Postgres Pro и в целом о продвижении нового продукта на открытом рынке на момент публикации этого материала ответить не смог.

Отметим, что в разделе «Системы управления базами данных» реестра российского ПО сейчас зафиксировано без малого шесть десятков продуктов. По оценкам Панченко два-три из них представляют собой варианты свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. «Мы не слышали об их применении», — добавляет он.

Несколько фактов о «Газинформсервисе»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Газинформсервис» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 11 февраля 2004 г. Единственным учредителем организации является Валерий Пустарнаков, который также выступает гендиректором компании.

«Газинформсервис» позиционирует себя в качестве системного интегратора в области безопасности и разработчика средств защиты информации. На рынке известны его решения для защиты ERPSAP, для управления доступом и др.

Территориальные представительства компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске, Бишкеке и др. Основными заказчиками заявлены корпорации энергетической отрасли, промышленные предприятия, органы госвласти, а также учреждения финансового и телекоммуникационного сектора.

По информации «Контур.фокус», за «Газинформсервисом» числится 329 госконтрактов на общую сумму в 3,5 млрд руб. В последние годы компания преимущественно получала господряды от «Газпрома» и его дочерних структур, причем, как правило, безальтернативно — фигурируя в закупочных процедурах единственно возможным поставщиком. Какую либо аффилированность компании с «Газпромом» «Контур.фокус» не обнаруживает. Сам разработчик свою возможную связь с «Газпромом» CNews прокомментировать не смог.

Штат «Газинформсервиса» превышает тысячу человек. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2018 г. выручка компании составила 8,4 млрд руб. с приростом по отношению к предыдущему году на уровне 61%. Чистая прибыль — 1,6 млрд руб.