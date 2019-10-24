Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

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CNews продолжает серию публикаций об имуществе и доходах федеральных ИТ-руководителей. Согласно представленным данным, у подавляющего большинства из них нет недвижимости за границей. В России они предпочитают жить в загородных домах на просторных земельных участках.



CNews Analytics проанализировал размещенные на сайтах федеральных органов исполнительной власти сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Ранее был опубликован топ-60 федеральных ИТ-чиновников по доходам. Однако, кроме сведений о доходах, в представленных ими декларациях содержатся данные о недвижимости.

Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими земельными участками Подготовлено CNews Analytics 1 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий,

Генеральная прокуратура 2 Александр Албычев замруководителя,

Федеральное казначейство 3 Евгений Кисляков замминистра,

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 4 Виталий Шулика замминистра,

Министерство внутренних дел 5 Андрей Тарасенко замруководителя,

Федеральное агентство морского и речного транспорта

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Чемпионом среди владельцев земельных участков является Олег Инсаров, начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры, которому принадлежит в общей сложности 99,25 соток (5 участков: 25,2, 25,2, 10,0, 19,42, 19,43 соток) с домом 183,7 кв.м. и гаражом 84,4 кв.м. Что касается городской недвижимости, то чиновнику принадлежит треть квартиры площадью 62,9 кв.м., а его жене – квартира размером 151,8 кв.м.

В собственности Александра Албычева, замруководителя Федерального казначейства, 2 земельных участка (50 и 25 соток), небольшой дом размером 22,2 кв.м., машино-место (12,7 кв.м.) и квартира площадью 107,9 кв.м.

Евгений Кисляков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, является собственником в общей сложности 60 соток. А Виталий Шулика, замминистра внутренних дел, владеет почти 42 сотками. У Андрея Тарасенко, замруководителя Росморречфлота, назначенного на эту должность в сентябре 2018 г., а ранее работавшего врио губернатора Приморского края, и его супруги в собственности земельный участок 30 соток в России и 8 соток в Испании.

Елена Абрамова, замруководителя Росрезерва, курирующая исполнение Плана информатизации ведомства, вместе с супругом владеют двумя земельными участками общей площадью 34 сотки (19 соток и 15 соток). В ее пользовании находится дом площадью 129,4 кв.м., а в собственности мужа дом размером 72,4 кв.м. Елена Абрамова также владеет половиной квартиры площадью 70,2 кв.м. и квартирой размером 92,6 кв.м., а у ее супруга в собственности треть квартиры 65 кв.м.

Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими домами Подготовлено CNews Analytics 1 Татьяна Нестеренко замминистра, Министерство финансов 2 Андрей Тарасенко замруководителя,

Федеральное агентство морского и речного транспорта 3 Игорь Чурсин замруководителя,

Федеральное агентство связи 4 Михаил Петухов замдиректора,

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 5 Валерий Новомлинский и.о. начальника управления информатизации и связи,

Управление делами Президента

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Владелицей самого большого загородного дома является Татьяна Нестеренко, замминистра финансов. Его площадь составляет 1158 кв.м. Кроме дома в собственности Татьяны Нестеренко два земельных участка размером 13,50 и 25,35 соток, два нежилых помещения (8,1 и 10,1 кв.м.), треть квартиры площадью 181,5 кв.м., половина квартиры 65,3 кв.м. и квартира 110,9 кв.м.

На втором месте уже упомянутый ранее Андрей Тарасенко, замруководителя Росморречфлота. У него и его супруги два дома (425,10 и 69,80) в России и дом площадью 225,35 кв.м. в Испании, а также три гаража (24,4, 17,4 и 17,5) кв.м. и баня (147,3 кв.м). Кроме того, у чиновника имеется в собственности квартира площадью 190,3 кв.м.

Супруга Игоря Чурсина, замруководителя Россвязи, владеет домом площадью 436,9 кв.м. и земельным участком 15 соток. Ей также принадлежат машино-место (17 кв.м.), нежилое строение (31,3 кв.м.) и две квартиры (94,6 кв.м. и 47,1 кв.м.) В собственности самого чиновника – только машино-место площадью 16 кв.м.

Супруге Михаила Петухова, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, принадлежит дом площадью 423,6 кв.м. Также в собственности семьи два земельных участка по 8 соток и две квартиры 58,8 и 109,8 кв.м.

Жене Валерия Новомлинского, и.о. начальника Управления информатизации и связи Управделами президента РФ, принадлежит дом площадью 421,6 кв.м., участок 10 соток, машино-место 16 кв.м. В пользовании чиновника – квартира площадью 53,5 кв.м.

Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими квартирами Подготовлено CNews Analytics 1 Андрей Петрушин замруководителя,

Федеральная налоговая служба 2 Андрей Николаев замминистра,

Министерство просвещения Российской Федерации 3 Евгений Кисляков замминистра,

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 4 Марианна Климова начальник организационно-аналитического управления,

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 5 Виталий Шулика замминистра,

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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Больше всего квадратных метров жилья у Андрея Петрушина, замруководителя ФНС. Он и его жена являются владельцами трех квартир площадью 87,8, 108,7 и 64,8 кв.м. Кроме того, в собственности чиновника и его семьи 2 земельных участка (15 и 12,39 соток), дом площадью 158 кв.м, три гаража размером 70,5, 18 и 18,2 кв.м и еще строение площадью 56,7 кв.м.

Андрей Николаев, с 2018 г. занимающий должность замминистра просвещения, и его жена владеют тремя квартирами (62,4, 148,9 и 40,2 кв.м). Им принадлежат два земельных участка (17,50 и 8,63 соток) с домом площадью 296 кв.м. Также в списке задекларированной чиновником недвижимости числится «иное» площадью 96 кв.м.

Евгений Кисляков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, имеет в собственности три квартиры (44,35, 51,6 и 52,7 кв.м). Его супруге принадлежат квартира площадью 77,6 кв.м. и половина квартиры 39,3 кв.м.

Марианна Климова, начальник Организационно-аналитического управления Росприроднадзора, владеет двумя квартирами в России (74 и 78,8 кв.м.), квартирой в Болгарии площадью 56,6 кв.м. и гаражом размером 20,7 кв.м.

Виталий Шулика, замминистра внутренних дел, и его жена являются собственниками трех квартир 54,9, 45,5 и 107,7 кв.м. Им также принадлежат 5 земельных участков (710, 900, 777, 999, 800 кв.м.) с довольно скромным домом площадью 80 кв.м.

Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2018 г.

№ ФИО должность ФОИВ Квартира в собственности, кв.м Квартира супруга в собственности, кв.м Земельный участок, кв.м Дом, кв.м 1 Татьяна Нестеренко замминистра Министерство финансов 1/3 в 181,5; 1/2 в 65,3; 110,9 3 885 1 158 2 Андрей Тарасенко замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 190,3 800 (Испания); 3000,40 (супруга) 225,35 (Испания), 425,10; 69,80 3 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 58,8 109,8 800; 800 (супруга) 423,6 (супруга) 4 Игорь Чурсин замруководителя Федеральное агентство связи 94,6; 47,1 1500 (супруга) 436,9 (супруга) 5 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения 62,4; 148,9 40,2 2 613 296 6 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты 51 120,5 1370 (супруга) 263,3 (супруга) 7 Валерий Новомлинский И.о. начальника управления информатизации и связи Управление делами Президента 1000 (супруга) 421,6 (супруга) 8 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 87,8; 108,9 64,8 2 739 158 9 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 1/3 в 62,9 151,8 9 925 183,7 10 Андрей Громыко начальник управление проектов информатизации в сфере труда и занятости Федеральная служба по труду и занятости 63 3 015 274,6 11 Павел Попов замминистра Министерство обороны 72,8 2 400 245,2 12 Алексей Иванов(1) зампредседателя ПФР 72,4; 40,2 867 204,9 13 Денис Солодовников(2) замминистра Министерство науки и высшего образования 171,7 1 700 141 14 Владимир Романов замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство 101,4 1 450 210 15 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 54,6; 94,9 1000; 456; 457 (супруга) 153 (супруга) 16 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел 54,9; 45,5 107,7 4 186 80 17 Кирилл Поспелов зам.начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 33; 35,7; 61,2 42,5 892 95 18 Евгений Иванов замминистра Министерство иностранных дел 201,8 49,7 19 Евгений Кисляков замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 44,35; 51,6; 52,7 77,6; 1/2 в 39,3 6 000 20 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1/2 в 70,2; 92,6 1/3 в 65 1900; 1500 (супруг) 129,4 (в пользовании)+72,4 (супруг) 21 Марианна Климова начальник организационно-аналитического управления Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 74; 78,8; 56,6 (Болгария) 22 Савва Шипов замминистра Министерство экономического развития 127,7; 71; 1/20 в 55,9 187 (в пользовании) 23 Арсен Гаглоев замминистра Министерство по делам Северного Кавказа 133,6 65,6 24 Андрей Приданкин замруководителя Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 56,6; 109,8 25 Елена Бойко замминистра Министерство здравоохранения 63,3; 98,7 26 Александр Панков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 54,7; 105,2 600 27 Денис Федотов начальник информационно-аналитического отдела Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1/3 в 76,4; 46 6 584 88,3 28 Елена Панова замминистра Министерство природных ресурсов и экологии 64,9; 57,4; 36,7 29 Антон Инюцын замминистра Министерство энергетики 45,80; 75,70 36,0 (Украина) 30 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем Министерство обороны 34,5; 51,8; 60,7 (Украина) 31 Юрий Короткий замруководителя Федеральная служба по финансовому мониторингу 1/3 в 135,3 1/3 в 135,3 757 (супруга) 55,2 (супруга) 32 Вадим Ваньков директор департамента информационного и цифрового развития Министерство культуры 67,6; 54,3 1/3 в 62,4 1 600 33 Алексей Семенов замминистра Министерство транспорта 136,8 34 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 107,9 7 500 22,2 35 Ирина Кущева начальник отдела государственных заказов и информационных технологий Федеральное агентство по туризму 1/2 в 56,6; 1/2 в 55,4 776 66,3 36 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 59 62,3 1500 (супруг) 37 Владимир Можаев начальник управления имущества, информатики и науки Федеральное агентство водных ресурсов 87,4 1/2 в 49,6 (Болгария) 38 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 63,8 39 39 Юрий Нечепоренко зампредседателя ФФОМС 90,7 1 333 40 Владимир Осипов начальник управления цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 83,7 41 Алексей Доценко замруководителя Федеральная антимонопольная служба 44,3 36,4 1 444 42 Александр Заболотный директор административного департамента Министерство промышленности и торговли 76,8 43 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 54,5 1/2 в 41,1 44 Андрей Горобец руководитель упарвления проектной деятельности и ИТ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 74,4 45 Александр Каменских начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 70,8 46 Игорь Артемов начальник управления информатизации СД при ВС РФ 1/2 в 58,4; 3/20 в 74,9; 7/20 в 74,9 (ребенок) 600 47 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1377; 600 (супруга) 49,1+16,4 (супруга) 48 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 64,2 49 Дмитрий Самоваров начальник отдела ИТ и информационных ресурсов Федеральное медико-биологическое агентство 1/2 в 60 1/2 в 60 50 Александр Балаев начальник департамента ИТ, связи и защиты информации Министерство внутренних дел 58,5 51 Антон Трошенков начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 56,3 400 52 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 51,5 900 53 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 50,2 54 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможеннаяная служба 1/2 в 50,2 1/2 в 44,7 (ребенок) 55 Дмитрий Клюс начальник отдела ИТ Министерство по развитию Дальнего Востока 1/2 в 55,2 56 Юрий Бутенко начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Федеральная служба по аккредитации 1/4 в 43,5 57 Казбек Лайпанов начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 250 (в пользовании) +54 (в пользовании супруга) 58 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 120 (в пользовании) 59 Вячеслав Макухин начальник отдела ИТ Министерство спорта 60 Евгений Наволоцкий начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта