Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями3903
CNews продолжает серию публикаций об имуществе и доходах федеральных ИТ-руководителей. Согласно представленным данным, у подавляющего большинства из них нет недвижимости за границей. В России они предпочитают жить в загородных домах на просторных земельных участках.
CNews Analytics проанализировал размещенные на сайтах федеральных органов исполнительной власти сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Ранее был опубликован топ-60 федеральных ИТ-чиновников по доходам. Однако, кроме сведений о доходах, в представленных ими декларациях содержатся данные о недвижимости.
Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими земельными участками
Подготовлено CNews Analytics
Олег Инсаров
начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий,
Генеральная прокуратура
Александр Албычев
замруководителя,
Федеральное казначейство
Евгений Кисляков
замминистра,
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Виталий Шулика
замминистра,
Министерство внутренних дел
Андрей Тарасенко
замруководителя,
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Чемпионом среди владельцев земельных участков является Олег Инсаров, начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры, которому принадлежит в общей сложности 99,25 соток (5 участков: 25,2, 25,2, 10,0, 19,42, 19,43 соток) с домом 183,7 кв.м. и гаражом 84,4 кв.м. Что касается городской недвижимости, то чиновнику принадлежит треть квартиры площадью 62,9 кв.м., а его жене – квартира размером 151,8 кв.м.
В собственности Александра Албычева, замруководителя Федерального казначейства, 2 земельных участка (50 и 25 соток), небольшой дом размером 22,2 кв.м., машино-место (12,7 кв.м.) и квартира площадью 107,9 кв.м.
Евгений Кисляков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, является собственником в общей сложности 60 соток. А Виталий Шулика, замминистра внутренних дел, владеет почти 42 сотками. У Андрея Тарасенко, замруководителя Росморречфлота, назначенного на эту должность в сентябре 2018 г., а ранее работавшего врио губернатора Приморского края, и его супруги в собственности земельный участок 30 соток в России и 8 соток в Испании.
Елена Абрамова, замруководителя Росрезерва, курирующая исполнение Плана информатизации ведомства, вместе с супругом владеют двумя земельными участками общей площадью 34 сотки (19 соток и 15 соток). В ее пользовании находится дом площадью 129,4 кв.м., а в собственности мужа дом размером 72,4 кв.м. Елена Абрамова также владеет половиной квартиры площадью 70,2 кв.м. и квартирой размером 92,6 кв.м., а у ее супруга в собственности треть квартиры 65 кв.м.
Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими домами
Подготовлено CNews Analytics
Татьяна Нестеренко
замминистра, Министерство финансов
Андрей Тарасенко
замруководителя,
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Игорь Чурсин
замруководителя,
Федеральное агентство связи
Михаил Петухов
замдиректора,
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Валерий Новомлинский
и.о. начальника управления информатизации и связи,
Управление делами Президента
Владелицей самого большого загородного дома является Татьяна Нестеренко, замминистра финансов. Его площадь составляет 1158 кв.м. Кроме дома в собственности Татьяны Нестеренко два земельных участка размером 13,50 и 25,35 соток, два нежилых помещения (8,1 и 10,1 кв.м.), треть квартиры площадью 181,5 кв.м., половина квартиры 65,3 кв.м. и квартира 110,9 кв.м.
На втором месте уже упомянутый ранее Андрей Тарасенко, замруководителя Росморречфлота. У него и его супруги два дома (425,10 и 69,80) в России и дом площадью 225,35 кв.м. в Испании, а также три гаража (24,4, 17,4 и 17,5) кв.м. и баня (147,3 кв.м). Кроме того, у чиновника имеется в собственности квартира площадью 190,3 кв.м.
Супруга Игоря Чурсина, замруководителя Россвязи, владеет домом площадью 436,9 кв.м. и земельным участком 15 соток. Ей также принадлежат машино-место (17 кв.м.), нежилое строение (31,3 кв.м.) и две квартиры (94,6 кв.м. и 47,1 кв.м.) В собственности самого чиновника – только машино-место площадью 16 кв.м.
Супруге Михаила Петухова, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, принадлежит дом площадью 423,6 кв.м. Также в собственности семьи два земельных участка по 8 соток и две квартиры 58,8 и 109,8 кв.м.
Жене Валерия Новомлинского, и.о. начальника Управления информатизации и связи Управделами президента РФ, принадлежит дом площадью 421,6 кв.м., участок 10 соток, машино-место 16 кв.м. В пользовании чиновника – квартира площадью 53,5 кв.м.
Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими квартирами
Подготовлено CNews Analytics
Андрей Петрушин
замруководителя,
Федеральная налоговая служба
Андрей Николаев
замминистра,
Министерство просвещения Российской Федерации
Евгений Кисляков
замминистра,
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Марианна Климова
начальник организационно-аналитического управления,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Виталий Шулика
замминистра,
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Больше всего квадратных метров жилья у Андрея Петрушина, замруководителя ФНС. Он и его жена являются владельцами трех квартир площадью 87,8, 108,7 и 64,8 кв.м. Кроме того, в собственности чиновника и его семьи 2 земельных участка (15 и 12,39 соток), дом площадью 158 кв.м, три гаража размером 70,5, 18 и 18,2 кв.м и еще строение площадью 56,7 кв.м.
Андрей Николаев, с 2018 г. занимающий должность замминистра просвещения, и его жена владеют тремя квартирами (62,4, 148,9 и 40,2 кв.м). Им принадлежат два земельных участка (17,50 и 8,63 соток) с домом площадью 296 кв.м. Также в списке задекларированной чиновником недвижимости числится «иное» площадью 96 кв.м.
Евгений Кисляков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, имеет в собственности три квартиры (44,35, 51,6 и 52,7 кв.м). Его супруге принадлежат квартира площадью 77,6 кв.м. и половина квартиры 39,3 кв.м.
Марианна Климова, начальник Организационно-аналитического управления Росприроднадзора, владеет двумя квартирами в России (74 и 78,8 кв.м.), квартирой в Болгарии площадью 56,6 кв.м. и гаражом размером 20,7 кв.м.
Виталий Шулика, замминистра внутренних дел, и его жена являются собственниками трех квартир 54,9, 45,5 и 107,7 кв.м. Им также принадлежат 5 земельных участков (710, 900, 777, 999, 800 кв.м.) с довольно скромным домом площадью 80 кв.м.
Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2018 г.
|№
|ФИО
|должность
|ФОИВ
|Квартира в собственности, кв.м
|Квартира супруга в собственности, кв.м
|Земельный участок, кв.м
|Дом, кв.м
|1
|Татьяна Нестеренко
|замминистра
|Министерство финансов
|1/3 в 181,5; 1/2 в 65,3; 110,9
|3 885
|1 158
|2
|Андрей Тарасенко
|замруководителя
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|190,3
|800 (Испания); 3000,40 (супруга)
|225,35 (Испания), 425,10; 69,80
|3
|Михаил Петухов
|замдиректора
|Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
|58,8
|109,8
|800; 800 (супруга)
|423,6 (супруга)
|4
|Игорь Чурсин
|замруководителя
|Федеральное агентство связи
|94,6; 47,1
|1500 (супруга)
|436,9 (супруга)
|5
|Андрей Николаев
|замминистра
|Министерство просвещения
|62,4; 148,9
|40,2
|2 613
|296
|6
|Алексей Скляр
|замминистра
|Министерство труда и социальной защиты
|51
|120,5
|1370 (супруга)
|263,3 (супруга)
|7
|Валерий Новомлинский
|И.о. начальника управления информатизации и связи
|Управление делами Президента
|1000 (супруга)
|421,6 (супруга)
|8
|Андрей Петрушин
|замруководителя
|Федеральная налоговая служба
|87,8; 108,9
|64,8
|2 739
|158
|9
|Олег Инсаров
|начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий
|Генеральная прокуратура
|1/3 в 62,9
|151,8
|9 925
|183,7
|10
|Андрей Громыко
|начальник управление проектов информатизации в сфере труда и занятости
|Федеральная служба по труду и занятости
|63
|3 015
|274,6
|11
|Павел Попов
|замминистра
|Министерство обороны
|72,8
|2 400
|245,2
|12
|Алексей Иванов(1)
|зампредседателя
|ПФР
|72,4; 40,2
|867
|204,9
|13
|Денис Солодовников(2)
|замминистра
|Министерство науки и высшего образования
|171,7
|1 700
|141
|14
|Владимир Романов
|замруководителя
|Федеральное медико-биологическое агентство
|101,4
|1 450
|210
|15
|Алексей Кружалин
|замруководителя
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|54,6; 94,9
|1000; 456; 457 (супруга)
|153 (супруга)
|16
|Виталий Шулика
|замминистра
|Министерство внутренних дел
|54,9; 45,5
|107,7
|4 186
|80
|17
|Кирилл Поспелов
|зам.начальника управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|33; 35,7; 61,2
|42,5
|892
|95
|18
|Евгений Иванов
|замминистра
|Министерство иностранных дел
|201,8
|49,7
|19
|Евгений Кисляков
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|44,35; 51,6; 52,7
|77,6; 1/2 в 39,3
|6 000
|20
|Елена Абрамова
|замруководителя
|Федеральное агентство по государственным резервам
|1/2 в 70,2; 92,6
|1/3 в 65
|1900; 1500 (супруг)
|129,4 (в пользовании)+72,4 (супруг)
|21
|Марианна Климова
|начальник организационно-аналитического управления
|Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
|74; 78,8; 56,6 (Болгария)
|22
|Савва Шипов
|замминистра
|Министерство экономического развития
|127,7; 71; 1/20 в 55,9
|187 (в пользовании)
|23
|Арсен Гаглоев
|замминистра
|Министерство по делам Северного Кавказа
|133,6
|65,6
|24
|Андрей Приданкин
|замруководителя
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|56,6; 109,8
|25
|Елена Бойко
|замминистра
|Министерство здравоохранения
|63,3; 98,7
|26
|Александр Панков
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|54,7; 105,2
|600
|27
|Денис Федотов
|начальник информационно-аналитического отдела
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|1/3 в 76,4; 46
|6 584
|88,3
|28
|Елена Панова
|замминистра
|Министерство природных ресурсов и экологии
|64,9; 57,4; 36,7
|29
|Антон Инюцын
|замминистра
|Министерство энергетики
|45,80; 75,70
|36,0 (Украина)
|30
|Олег Масленников
|руководитель департамента информационных систем
|Министерство обороны
|34,5; 51,8; 60,7 (Украина)
|31
|Юрий Короткий
|замруководителя
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|1/3 в 135,3
|1/3 в 135,3
|757 (супруга)
|55,2 (супруга)
|32
|Вадим Ваньков
|директор департамента информационного и цифрового развития
|Министерство культуры
|67,6; 54,3
|1/3 в 62,4
|1 600
|33
|Алексей Семенов
|замминистра
|Министерство транспорта
|136,8
|34
|Александр Албычев
|замруководителя
|Федеральное казначейство
|107,9
|7 500
|22,2
|35
|Ирина Кущева
|начальник отдела государственных заказов и информационных технологий
|Федеральное агентство по туризму
|1/2 в 56,6; 1/2 в 55,4
|776
|66,3
|36
|Наталья Звягина
|начальник управления ИТ
|Федеральная служба судебных приставов
|59
|62,3
|1500 (супруг)
|37
|Владимир Можаев
|начальник управления имущества, информатики и науки
|Федеральное агентство водных ресурсов
|87,4
|1/2 в 49,6 (Болгария)
|38
|Алексей Волков
|начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|63,8
|39
|39
|Юрий Нечепоренко
|зампредседателя
|ФФОМС
|90,7
|1 333
|40
|Владимир Осипов
|начальник управления цифрового развития
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|83,7
|41
|Алексей Доценко
|замруководителя
|Федеральная антимонопольная служба
|44,3
|36,4
|1 444
|42
|Александр Заболотный
|директор административного департамента
|Министерство промышленности и торговли
|76,8
|43
|Дмитрий Травников
|начальник управления организации предоставления государственных услуг
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|54,5
|1/2 в 41,1
|44
|Андрей Горобец
|руководитель упарвления проектной деятельности и ИТ
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|74,4
|45
|Александр Каменских
|начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
|Федеральное дорожное агентство
|70,8
|46
|Игорь Артемов
|начальник управления информатизации
|СД при ВС РФ
|1/2 в 58,4; 3/20 в 74,9; 7/20 в 74,9 (ребенок)
|600
|47
|Константин Коронкевич
|начальник управления геологических основ, науки и информатики
|Федеральное агентство по недропользованию
|1377; 600 (супруга)
|49,1+16,4 (супруга)
|48
|Павел Гудков
|начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи
|Министерство юстиции
|64,2
|49
|Дмитрий Самоваров
|начальник отдела ИТ и информационных ресурсов
|Федеральное медико-биологическое агентство
|1/2 в 60
|1/2 в 60
|50
|Александр Балаев
|начальник департамента ИТ, связи и защиты информации
|Министерство внутренних дел
|58,5
|51
|Антон Трошенков
|начальник отдела ИТ и связи
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|56,3
|400
|52
|Александр Грошев
|начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования
|Федеральное архивное агентство
|51,5
|900
|53
|Анатолий Геллер
|замруководителя
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|50,2
|54
|Денис Терещенко
|замруководителя
|Федеральная таможеннаяная служба
|1/2 в 50,2
|1/2 в 44,7 (ребенок)
|55
|Дмитрий Клюс
|начальник отдела ИТ
|Министерство по развитию Дальнего Востока
|1/2 в 55,2
|56
|Юрий Бутенко
|начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ
|Федеральная служба по аккредитации
|1/4 в 43,5
|57
|Казбек Лайпанов
|начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|250 (в пользовании) +54 (в пользовании супруга)
|58
|Борис Потемкин
|замруководителя
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|120 (в пользовании)
|59
|Вячеслав Макухин
|начальник отдела ИТ
|Министерство спорта
|60
|Евгений Наволоцкий
|начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице