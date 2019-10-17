В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор

«Ростех» назначил своему агонизирующему ИТ-институту нового гендиректора в статусе «временный». Госкорпорация заверяет, что в отношении организации продолжает реализовываться плана его финансового оздоровления, и задолженность предприятия по зарплатам полностью погашена. В то же время к уже имевшимся семи контрагентам института, выступившими против него с исками о банкротстве, добавилось еще два.

Временный глава ЦНИИ ЭИСУ

Как выяснил CNews, находящийся на грани банкротства Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, основан в 1969 г., с 2014 г. входит в «Ростех») получил нового руководителя.

Им стал заместитель генерального директора по экономике и финансам акционерного общества «Системы управления» — вышестоящая по отношению к институту организация в структуре «Ростеха» — Андрей Панков. В ЦНИИ ЭИСУ он получил статус временного генерального директора.

Информация об этом 13 октября 2019 г. нашла отражение в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и была подтверждена CNews представителями «Ростеха». В пресс-службе «Росэлектроники» — дочернего холдинга госкорпорации, в контур которого ЦНИИ ЭИСУ входит непосредственно, пояснили CNews, что назначение Панкова состоялось 13 сентября — в соответствии с решением «Ростеха».

Комментируя взаимосвязь ЦНИИ ЭИСУ и «Систем управления», собеседники редакции указали, что 100% акций института ранее были внесены в уставный капитал этого акционерного общества — в соответствии с указом Президента России от 14 января 2014 г. № 20. «Институт входит в дивизион автоматизированных систем управления холдинга “Росэлектроника”, головной организацией которого является АО “Системы управления”», — уточнили они.

С точки зрения «Ростеха», назначение Панкова позволит координировать вопросы, связанные с финансово-экономической деятельностью института.

Цепляющийся за жизнь ИТ-институт «Ростеха» получил нового гендиректора

Полномочия предыдущего главы института — Алексея Терентьева, заступившего на пост в декабре 2018 г., «по решению совета директоров ЦНИИ ЭИСУ приостановлены; происходит прием-передача дел», — сообщила CNews пресс-служба «Росэлектроники», не уточнив, останется ли Терентьев в институте.

Катастрофические роблемы института

Напомним, в конце мая 2019 г. CNews стало известно, что многолетние крайне серьезные проблемы ЦНИИ ЭИСУ довели его рабочий коллектив до непосредственного обращения к Президенту России Владимиру Путину, в котором не получающие много месяцев зарплату сотрудники пожаловались на свое бедственное положение.

Сложившуюся ситуацию подписанты коллективного письма связывали с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам этого стратегического предприятия.

На тот момент институт имел кредиторскую задолженность в размере 4,45 млрд руб., счета института были арестованы ФНС или Службой судебных приставов (автоматическая невозможность участвовать в конкурсах на заключение новых контрактов), задолженность по зарплате по разным данным составляла от 106 до 120 млн руб. По данным CNews, по итогам 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ продемонстрировал чистый убыток на уровне 1,75 млрд руб.

Сейчас комментируя общее положение дел в ЦНИИ ЭИСУ, пресс-служба «Росэлектроники» заверила, что на сегодняшний день в рамках плана финансового оздоровления предприятия задолженность по зарплате перед трудовым коллективом погашена в полном объеме. «Завершены ряд ОКР и представлены в Министерство обороны материалы для их фактического закрытия», — добавили собеседники редакции.

Новые иски о банкротстве

В последнем из материалов CNews относительно ЦНИИ ЭИСУ от 22 июля 2019 г. редакция констатировала, что на тот момент в Арбитражном суде Москвы рассматривалось сразу семь исков о признании института банкротом — от компаний «Т-платформы», «Рамэк-ВС» и «Авикомп сервисез», от НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии», воздухоплавательного центра «Авгуръ» и воронежского НИИ «Вега».

С тех пор ситуация усугубилась. К процессу со своими исками присоединились Московский научно-исследовательский радиотехнический институт и акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии». Ближайшее заседание суда назначено на 21 ноября 2019 г.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны. В 2014 г. был передан «Ростеху».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.

До введения в отношении России в 2014 г. известных экономических санкций ЦНИИ ЭИСУ запомнился рынку «антиимпортозамещением» — переводом расчета зарплат сотрудников Минобороны с «1С» на SAP ERP HCM. В проекте принимали участие внедренцы из «Рамэк-ВС», свидетельства о чем можно было найти в их резюме на рекрутинговых сайтах.