Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation

С 17 октября 2019 г. Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по услуге colocation – размещению собственных серверов компании в сторонних дата-центрах. Colocation появился на заре развития индустрии ЦОД, когда владельцы дата-центров стали сдавать в аренду площади в машинных залах, целые стойки и юниты в них. Услуга была и остаётся популярной среди небольших компаний, для функционирования которых не нужен целый ЦОД, и более крупных организаций, которые отказались от строительства серверной или корпоративного дата-центра в пользу аренды площадей.

Концептуально от прочих представленных на Market.CNews услуг colocation отличается тем, что заказчик распоряжается своим собственным серверным оборудованием, под которое арендует инженерную инфраструктуру провайдера ЦОД. В случае же IaaS, VPS/VDS и Dedicated заказчик распоряжается чужим виртуальным или физическим серверным оборудованием заданной конфигурации.

В настоящий момент в ИТ-маркетплейсе по услуге colocation представлено 97 фиксированных тарифов от 22 поставщиков. Тарифы предполагают аренду пространства в ИТ-стойке от половины юнита до всей стойки целиком. Для более точного расчета цены можно также указать требуемый уровень надежности дата-центра, мощность размещаемого оборудования, ширину и количество каналов связи, количество IP-адресов и другие параметры.

Фото: Depositphotos В Market.CNews появился поиск подходящего тарифа для размещения собственного сервера в ЦОД среди 22 поставщиков

ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу ровно месяц назад 17 сентября 2019 г. За это время более 3000 посетителей портала подбирали необходимые тарифы по трем услугам. Аудитория сервиса быстро растет.

Основная цель проекта Market.CNews – предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории – к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews – это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, – сделать грамотный выбор.

Первыми ИТ-услугами, размещенными на Market.CNews, явились IaaS (Infrastructure-as-a-Service, аренда инфраструктурных мощностей), VPS/VDS (аренда виртуальных серверов) и Dedicated (аренда выделенных серверов). Первым спонсором проекта выступил один из ведущих хостинг-провайдеров России, компания TimeWeb.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам работы проекта просим обращаться по адресу market@cnews.ru или по телефону 8-495-500-00-36 (доб. 9-507).