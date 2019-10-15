Госорганам разъяснили, как централизованно закупать ПО через Минкомсвязи

Минкомсвязи разработало порядок своего взаимодействия с федеральными органами в ходе централизованной закупки офисного и антивирусного ПО. Согласно этим правилам, госорганы могут пожаловаться на качество закупаемого продукта, и министерство будет обязано учесть их жалобы.



Проект приказа

Минкомсвязи разработало проект приказа, который утверждает порядок взаимодействия министерства с федеральными госорганами при осуществлении централизованных закупок офисного ПО, антивирусов и услуг по их поддержке. С текстом документа можно ознакомиться на портале опубликования проектов нормативных правовых актов. Проект находится на общественном обсуждении, которое продлится до 28 октября 2019 г.

Порядок взаимодействия

Согласно документу, федеральные госорганы должны размещать информацию о необходимости закупить ПО в федеральной государственной информационной системе координации информатизации. Эти данные должны быть заверены электронной подписью. Формы и сроки предоставления данных определяет Минкомсвязи.

На основании этих данных и с учетом действующего законодательства Минкомсвязи должно планировать и проводить закупки, заключать госконтракты, принимать и оплачивать поставленное ПО и оказанные услуги.

Для передачи неисключительных прав на поставленное ПО Минкомсвязи и госорганы будут заключать сублицензионные договоры. Форма договора прилагается к проекту приказа. Заключить такой договор необходимо в течение десяти рабочих дней с момента приемки закупленного ПО министерством.

Если речь идет о приемке услуг, госорганы предварительно должны направлять в Минкомсвязи информацию о качестве оказания этих услуг. Сведения предоставляются в течение пяти рабочих дней после получения запроса от министерства. Форма подачи информации прилагается к проекту приказа.

Минкомсвязи разъяснило порядок централизованной закупки ПО

Госорганы могут подавать в министерство обращения по вопросам качества поставленного ПО и оказанных услуг. Минкомсвязи будет вести журнал таких обращений. Форма подачи обращения прилагается к проекту приказа. Министерство должно анализировать информацию о качестве продукции и услуг и обязано учитывать ее при их приемке и оплате.

Централизованная закупка ПО

Напомним, согласно постановлению правительства, изданному в июне 2018 г., закупки офисного и защитного ПО для федеральных госорганов должно централизованно осуществлять Минкомсвязи. То же самое касается закупок ПО для учета бюджета — с той разницей, что за них отвечает Казначейство.

В перечень офисного ПО, которое будет закупаться госорганами, вошли офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер и редакторы текста, презентаций и таблиц. Весь закупленный офисный софт должен присутствовать в реестре отечественного ПО, а также соответствовать дополнительным требованиям к ПО, которые правительство утвердило в марте 2017 г. В числе требований — способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО, и т. д.

Во всех новых госорганах, которые будут созданы уже после вступления в силу постановления, бюджет будет вестись по умолчанию с помощью софта, закупленного Казначейством. Базы данных по бюджетам должны храниться в дата-центрах Федеральной налоговой службы (ФНС).

Госорганы должны уведомлять Минкомсвязи о необходимости совершенствования своих офисных программ, министерство будет рассматривать их заявки, отдавать на утверждение в подкомиссию, и в случае утверждения выполнять в 9-тимесячный срок. Допускаются закупки ПО, которое работает через облако. Бюджетные ассигнования на закупку офисного и бухгалтерского ПО госорганы должны передать в Минкомсвязи и Казначейство.

Госорганы должны перейти на централизованное ПО для бюджетного учета до 2020 г. К этому же сроку они должны обеспечить совместимость своих информационных систем с офисным и защитным ПО не менее чем двух правообладателей.

В июне 2019 г. Минкомсвязи предложило использовать бюджет национальной программы «Цифровая экономика» для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО в госорганы. Соответствующее постановление было принято в августе. Тогда же из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такие программы распространяются бесплатно, и закупать их платные аналоги было бы нецелесообразно.