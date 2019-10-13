Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий

РВК отбирает компании-лидеры в области «сквозных» цифровых технологий

«Российская венчурная компания» (РВК) начала конкурсный отбор программ лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) и проектов компаний-лидеров, направленных на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Претендовать на поддержку программ ЛИЦ могут российские научные и образовательные организации с опытом НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) по направлениям развития СЦТ, а на поддержку проектов компаний-лидеров – российские компании, имеющие опыт коммерциализации цифровых решений, высокий инновационный потенциал и лидирующие позиции на рынке.

Срок реализации проектов составляет до трех лет. Максимальный размер гранта для программа ЛИЦ составит 300 млн руб., для проектов компаний-лидеров – 250 млн руб. При этом в обоих случаях обязательно софинансирование из внебюджетных источников в размере не менее 50% от размера грантов.

Началось распределение грантов поддержку компаний и проектов в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» программы «Цифровая экономика» с общим фондом 259 млрд рублей

Прием заявок продлится до 25 ноября 2019 г. Пресс-служба РВК уточнила, что в 2019 г. федеральный бюджет предусматривает расходы на указанные цели в размере 5,1 млрд руб., в том числе 2,1 млрд руб. на поддержку программ ЛИЦ, 3 млрд руб. – на поддержку компаний-лидеров.

Сколько будет потрачено на поддержку цифровых технологий в России

Общий размер расходов федерального проекта «Цифровые технологии» составляет 259 млрд руб., из которых 89 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, 169,6 млрд руб.– внебюджетные источники. В том числе в 2019 г. расходы должны составить 41,6 млрд руб., в 2020 г. - 77,2 млрд руб., в 2021 г. – 139 млрд руб.

В разрезе задач наиболее дорогостоящей станет поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Эта задача потребует затрат в размере 214,8 млрд руб., из которых внебюджетные источники выделят 155,3 млрд руб., федеральный бюджет – 60 млрд руб.

Расходы федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика» в разрезе задач

Задача Общий размер расходов за 2018-20 гг, млн руб Общий размер расходов из федерального бюджета, млн руб Общий размер расходов из внебюджетных источников, млн руб Общий размер расходов за 2018 г, млн руб Общий размер расходов за 2019 г, млн руб Общий размер расходов за 2020 г, млн руб Общий размер расходов за 2021 г, млн руб 1 Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий 214 818 59 544 155 274 0 31 010 66 460 117 348 2 Поддержка российских компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей эконоимки из социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок 25 034 11 034 14 000 0 6 014 5 476 13 544 3 Разработка и реализация дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий, включая заделов и потребностей в разрезе применения "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики 17 510 17 510 0 0 4 346 4 990 8 174 4 Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения 1 281 941 340 505 293 236 247

Источник: CNews Analytics

Поддержка российских компаний – лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок обойдется в 25 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 14 млрд руб., федеральный бюджет – 11 млрд руб.

Решение задачи разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения «сквозных» цифровых технологий в области цифровой экономики, обойдется федеральному бюджету в 17,% млрд руб. Еще 1,28 млрд руб. (большей частью из федерального бюджета) будет потрачено на формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.

Наиболее дорогостоящие задачи по поддержке разработчиков цифровых технологий

В разрезе задач наиболее дорогостоящей является рассмотрение кредитных соглашений и принятие решений по предоставлению субсидий. На нее будет выделено 137,3 млрд руб., большую часть данной суммы – 124,8 млрд руб. – предоставят внебюджетные источники. Федеральный бюджет выделит на эту задачу лишь 12,5 млрд руб.

35,8 млрд руб. будет выделено на рассмотрение и поддержку проектов, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности приоритетных отраслей экономики и социальной сфере. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 20,4 млрд руб., внебюджетные источники – 15,4 млрд руб.

Расходы федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика» в разрезе мероприятий

Мероприятие Курирующий ФОИВ Исполнитель Общий размер расходов за 2018-2020 гг, млн руб Общий размер расходов из федерального бюджета, млн руб Общий размер расходов из внебюджетных источников , млн руб Общий размер расходов за 2018 г, млн руб Общий размер расходов за 2019 г, млн руб Общий размер расходов за 2020 г, млн руб Общий размер расходов за 2021 г, млн руб 1 Рассмотрение кредитных соглашений и принятие решений по предоставлению субсидий Минкомсвязи "Аналитический центр при Правительстве РФ", ВЭБ.РФ, "Росатом", "Ростех", АНО "Цифровая экономика", заинтересованные организации 137 318 12 494 124 824 0 18 810 40 260 78 248 2 Рассмотрение и поддержка проектов, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Минкомсвязи Организации, отобранные по конкурсу; "Аналитический центр при Правительстве РФ", АНО "Цифровая экономика", ВЭБ.РФ, институты развития 35 760 20 380 15 380 0 5 000 12 000 18 760

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

35,1 млрд руб. будут направлены на поддержку региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, основанных на базе «сквозных» цифровых технологий. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 20 млрд руб., внебюджетные источники – 15 млрд руб.

Поддержка компаний – лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий обойдется в 25 млрд руб., из которых 11 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 14 млрд руб. – внебюджетные источники.

Выполнение программ деятельности лидирующих инновационных центров по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, в том числе в интересах российских компаний-лидеров цифровой экономики обойдется федеральному бюджету в 10,9 млрд руб.

6 млрд руб. федеральный бюджет выделит на осуществление грантовой поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий. Аналогичную сумму федеральный бюджет выделит на реализацию комплекса мер по поддержке разработки и внедрения российскими организациями технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях повышения доступности российского ПО и программно-аппаратных комплексов для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

Анализ лучших мировых практик формирования комплексной системы финансирования проектов развития цифровой экономики, а также организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение отборов и мониторинга реализации проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы потребует от федерального бюджета 600 млн руб. Еще 500 млн руб. потребуются на реализацию пилотных проектов и осуществление их грантовой поддержки.

Также 340 млн руб. федеральный бюджет выделит на обучение руководителей и сотрудников государственных корпораций и компаний с госучастием по программам управления разработкой и использованием «сквозных» цифровых технологий в целях выявления конкурентоспособности бизнеса, включая вопросы преимуществ использования цифровых технологий в бизнесе, необходимых организационных преобразования и их последствий, актуальных технологических тенденций, действующих мер государственной поддержки и иных вопросов развития цифровой экономики на уровне организаций.

Куратором указанных мероприятий станет Минкомсвязи. В некоторых случаях будут участвовать Минпромторг и Управление делами Президента. Исполнителями проекта станут госкорпорации «ВЭБ.РФ», «Росатом» и «Ростех», Фонд содействию малых форм предприятий в научно-технологической сфере, АНО «Цифровая экономика», АНО «Аналитический центр при Правительстве» и институты развития.