CNews приглашает на работу PHP-программистов

В связи с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов.

Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.

Просим присылать свои резюме и зарплатные ожидания на адрес hr@cnews.ru.

Требуемый опыт работы от трех лет.

Полная занятость, полный рабочий день. График гибкий.

Обязанности:

Создание новой функциональности согласно текущим планам разработки.

Рефакторинг существующего кода/оптимизация работы.

Выполнение задач от технического директора.

Требования:

Опыт работы в команде.

Хорошее знание PHP.

Хорошее знание MySQL.

Хорошее знание в области Frontend.

Обязательно понимание принципов ООП.

Опыт работы с высоконагруженными сайтами.

Условия:

Работа в офисе рядом с метро «Алексеевская».

Оформление по ТК РФ.

Ключевые навыки:

PHP

MySQL

HTML

JavaScript

CSS

jQuery

Пожалуйста, присылайте резюме на адрес hr@cnews.ru.