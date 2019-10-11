Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда

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Стоимость ценных бумаг «Яндекса» рухнула сразу на двух крупных мировых биржах – Московской и на NASDAQ. Падение оказалось практически моментальным – в течение часа котировки обрушились более чем на 15%. Капитализация компании в результате упала примерно на $1,5 млрд.



Финансовое пике

Акции российской компании «Яндекс» резко потеряли в стоимости на открытии торгов на московской бирже и NASDAQ. Обвал стоимости в обоих случаях превысил 15% менее чем за час.

К 17.40 11 октября 2019 г. по Москве падение акций «Яндекса» на NASDAQ достигло максимума и составило 18%. К тому моменту стоимость акции составляла $28,91, тогда как на открытии торгов цена находилась на уровне $31,74.

На Московской бирже акции компании обесценились еще сильнее – на 20,3. Цена упала с 2314,8 руб. на момент открытия торгов до 1852,4 руб. обновив минимум с декабря 2018 г. На момент публикации материала капитализация «Яндекса» упала приблизительно на $1,5 млрд.

Возможные причины

Столь резкое снижение стоимости акций одной из крупнейших российских ИТ-компаний сразу на двух биржах, по мнению РБК и РИА Новости, может иметь отношение к законопроекту о значимых информационных ресурсах. Документ за авторством депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Антона Горелкина был внесен на рассмотрение в нижнюю палату в июле 2019 г., и в нем он предлагает ввести ограничения на долю владения иностранными физлицами и зарубежными компаниями в подобного рода ресурсах – не более 20%.

Акции «Яндекса» на NASDAQ

Антон Горелкин сразу указал на «Яндекс» как на компанию, которая может получить статус значимого информационного ресурса, а вместе с ним и на отечественный холдинг Mail.Ru Group. Действительно, головная компания «Яндекса» Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах, а Аркадий Волож, сооснователь и совладелец «Яндекса», имеет два гражданства – России и Мальты. В его собственности находится около 10% акций.

Но факт обрушения стоимости акций «Яндекса» связан не с самим внесением законопроекта на рассмотрение – с того момента прошло три месяца. Накануне торгов, 10 октября 2019 г., профильный комитет Госдумы по информационной политике провел обсуждение этого документа, и это косвенно могло повлиять на стоимость ценных бумаг компании.

Акции «Яндекса» на Московской бирже

Дело в том, что в законопроекте прописаны и санкции за его нарушение. Под ними Антон Горелкин подразумевает полный запрет рекламы значимого ресурса-нарушителя, а также оказываемых им услуг, и заодно любой рекламы на самом этом ресурсе. На момент публикации материала «Яндекс» еще не был признан значимым ресурсом – право принятия этого решения предложено передать специальной правительственной комиссии.

Реакция «Яндекса» на законопроект

Сразу после обсуждения законопроекта профильным комитетом Госдумы «Яндекс» опубликовал свое мнение об этом документе. Российский ИТ-гигант, по данным ТАСС, прямо заявил о его угрозе для России. По словам гендиректора «Яндекса» в России Елены Буниной, может нанести вред инвестиционному климату.

«Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для IT, а для всех смежных областей», – отметила Елена Бунина. По ее словам, доля иностранных инвестиций в отечественных ИТ-компаниях весьма значима. Она полагает, что законопроект Горелкина несет прямую угрозу бизнесу этих компаний и ставит их в неравное положение на фоне зарубежных компаний из сферы информационных технологий. В качестве примера компаний интернет-проектов, которые могут пострадать, она привела социальные сети, поисковые системы и онлайн-кинотеатры. «Россия уникальна, в России есть конкуренты зарубижным гигантам. Есть «Вконтакте» против Facebook, есть «Яндекс» против Google, есть IVI против Netflix. Важно, чтобы мы это не потеряли», – сказала Бунина.

«Яндекс» – далеко не единственная ИТ-компания, деятельность которой под угрозой из-за законопроекта Горелкина

Отрицательно о законопроекте отозвался и глава Минкомсвязи России Константин Носков, пишут РИА Новости. «Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон», – сказал Носков. Он также заявил, что российские ИТ-компании, против которых направлен законопроект Горелкина, являются национальным достоянием. «Они (компании) дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире», – отметил глава Минкомсвязи.

Mail.Ru Group тоже под ударом

Холдинг Mail.ru Group тоже может попасть под новый законопроект, поскольку его ценные бумаги торгуются на Лондонской бирже, что тоже увеличивает его шансы попасть под ограничения, предложенные Горелкиным.

Обсуждение законопроекта Антона Горелкина не замедлило отразиться и на акциях холдинга – 11 октября 2019 г. их стоимость тоже устремилась вниз. Но, в отличие от «Яндекса», ее падение не было столь стремительным и составило 1,97%.

Мнение иностранной прессы

Крушение акций «Яндекса» сразу на двух крупных биржах не осталось незамеченным для иностранных СМИ, которые начали высказывать предположения о причинах произошедшего. Так, издание Bloomberg полагает, что оно может быть связано с Кремлем.

По оценке Bloomberg, Кремль поддерживает законопроект, предложенный Горелкиным. Между тем, на 11 октября 2019 г. официальная позиция Кремля по данному вопросу известна не была. Аналогичного мнения придерживается и российское англоязычное издание The Moscow Times.