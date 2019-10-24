CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

CNews опубликовал обзор «ИКТ в госсекторе 2019». В обзоре представлен рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор. Совокупная выручка топ-50 поставщиков в 2018 г. выросла на 20%.



Крупнейшие поставщики в госсектор

Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор по итогам 2018 г. составила ₽139,7 млрд, что более чем на 20% выше, чем годом ранее. Порог входа в рейтинг в 2018 г. снизился с ₽307 млн в 2017 г. до ₽297 млн в 2018 г.

Место лидера, ранее стабильно занятого компанией «Техносерв», перешло к «Ростелекому». На втором месте Softline, чья выручка от проектов в госсекторе в 2018 г. выросла сразу на 31% до ₽11,3 млрд. На третьем – Inline Technologies Group с показателем ₽9,5 млрд.

Ряд крупных игроков рынка ИТ для госсектора не раскрывают своей совокупной выручки в этом сегменте, но о ней можно косвенно судить по выигранным тендерам на сайте госзакупок. Анализ 100 крупнейших из них показал, что и в этом рейтинге лидирует «Ростелеком» (общий объем продаж в тендеры — ₽22,63 млрд). Однако на втором и третьем местах по сумме заключенных сделок расположились отсутствующие в «основном» рейтинге «Гознак» ( ₽7,46 млрд) и Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС (₽3,88 млрд), которые с этими показателями заняли бы в нем достаточно высокие места. Далее идут ОТР (₽3,32 млрд), «Мегафон» (₽3,23 млрд) и «ИБС экспертиза» (₽2,69 млрд).



Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2019

№ 2018 № 2017 Название компании Город Выручка от проектов в госсекторе в 2018 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2018, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2017, % Крупнейшие клиенты, 2018 1 – Ростелеком* Москва 36 900 000 н/д – 100,0% н/д Федеральные, региональные органы власти 2 4 Softline Москва 11 268 235 8 601 706 31,0% 11,9% 12,0% н/д 3 2 ITG (Inline Technologies Group) Москва 9 460 800 9 176 640 3,1% 24,0% 24,0% н/д 4 3 Форс Москва 9 095 570 8 958 889 1,5% 70,0% 70,0% н/д 5 5 Ланит Москва 7 664 719 6 193 000 23,8% 4,7% 4,5% н/д

Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

Тенденции рынка

В списке основных тенденций рынка ИТ в госсекторе – создание информационных систем, автоматизирующих основные бизнес-процессы ведомств, и оптимизация затрат на этот процесс, стимулирование государством импортозамещения и внедрения сквозных цифровых технологий, разработка сложных платформ для перевода услуг в цифровой вид, интеграция информационных систем между ведомствами, а также все более активная работа с данными.

Крупнейшая государственная инициатива в сфере ИТ – создание цифровой экономики. Однако полноценный старт программы несколько затянулся. Зато процесс импортозамещения в госсекторе, похоже, идет полным ходом. Еще одним важным государственным проектом по-прежнему остается переход на электронные государственные услуги. В ближайшие годы серьезное внимание будет уделяться созданию цифрового профиля граждан и юридических лиц, автономизации Рунета, национальной системе управления данными и маркировке товаров.

Подробнее читайте в обзоре «ИКТ в госсекторе 2019».