«Билайн» цифровизирует городскую инфраструктуру в Саратовской области

Правительство Саратовской области подписало соглашение с «Билайном» о начале работ по цифровизации региона. Среди приоритетов — городская и коммунальная инфраструктура.

«Билайн» цифровизирует целый регион

Компания «Билайн» займется реализацией национальной программы «Цифровая экономика» в Саратовской области. Соглашение об этом «ВымпелКом» и правительство российского региона подписали в ходе Второго Саратовского экономического форума. В компании отмечают, что совместная работа будет направлена на развитие в области высокотехнологичной современной инфраструктуры.

Одним из основных направлений сотрудничества, прописанных в договоре, стало внедрение различных инновационных проектов, в которых будут использоваться технологии беспроводной связи Wi-Fi и М2М. Кроме этого, «Билайн» будет развивать ИТ-инфраструктуру региона посредством использования цифровых платформ, предоставления услуг центров обработки данных и других технологий.

Отдельным пунктом прописано обязательство сформировать в Саратовской области компетенции по использованию информационно–телекоммуникационных технологий и технологических процессов для развития инфраструктуры.

В Саратовской области ждут инвесторов и повышения уровня жизни

В основе решения задач, связанных с государственным управлением в Саратовской области, окажутся компетенции «Билайна» в области анализа больших данных. По мнению руководителей российского региона, это поможет повысить уровень цифровизации городской и коммунальной инфраструктуры и хозяйства. Как ожидается, в конечном счете, это прямо скажется на повышении качества жизни и безопасности в Саратовской области.

«Билайн» будет реализовывать в Саратовской области инновационные проекты

Как отмечают в самом «Билайне», развитие высокотехнологичной инфраструктуры позволит вывести на новый уровень взаимоотношения между жителями региона и государственными структурами. Кроме того, это поспособствует привлечению внутренних и зарубежных инвестиций. Польза для Саратовской области в итоге будет заключаться еще и в развитии ИТ-сектора, а также малого и среднего бизнеса, в создании дополнительных рабочих мест.

«В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к высокотехнологичным решениям со стороны субъектов Российской Федерации. Мы делаем Россию комфортной для жизни, сокращая дистанцию между государством и гражданами, что имеет важнейшее значение для современного региона», — заключил Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «ВымпелКом».

Саратовская область стала не первым регионом, которому «Билайн» будет помогать с созданием цифровой экономики. Ранее компания подписала соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью, Республикой Саха (Якутия), а также с Тверской, Новгородской, Ивановской и Смоленской областями.