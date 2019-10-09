Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты

Подготовлен новый проект методики определения начальной цены радиочастотного спектра

Минкомсвязи подготовило новый проект «Методики определения начальной цены предмета аукциона на получение лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра». Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Необходимость изменения Методики обусловлена подготовкой к проведению аукциона по продаже частот для сотовых сетей пятого поколения (5G) в миллиметровом диапазоне - 25,25-27,5 ГГц. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании в октябре должна была рассмотреть вопрос о выставлении соответствующих частот на аукцион.

Предстоящие аукционы по продаже 5G-частот

Предполагалось, что аукционе будет представлено 11 федеральных лотов. Минимальной шириной полосы частот, необходимой для оказания услуг связи в данном диапазоне, Минкомсвязи считает 200 МГц. Девять лотов включали бы в себя полосы частот шириной 200 МГц, один - 150 МГц, другой - 300 МГц.

Минкомсвязи начало процесс снижения стартовый цены частот для 5G на аукционах

Однако, как сообщил на проходящей в Москве конференции GSMA Mobile 360 Eurasia директор департамента госполитики в сфере связи Минкомсвязи Андрей Канцуров, ГКРЧ перенесла рассмотрение этого вопроса на декабрь 2019 г. Теперь предполагается выставление на аукцион шести лотов, из которых четыре будут федеральными шириной по 400 МГц, два региональными (один - 250 МГц, другой - 400 МГц).

Новая формула расчеты стартовой цены частот

Предложенные Минкомсвязи изменения в существующий вариант «Методики» предполагают новую формулу расчета начальной стоимости частотных лотов. Отдельно Минкомсвязи должно будет определить количество лет с момента оказания услуг 5G, после которых ожидается выход операторов связи на окупаемость - в формуле это значение фигурирует как «N». Предполагается, что значение данного параметра составит «3».

Основой формулы станет последовательность значений, рассчитываемых для каждого года в периоде от N до конца срока действия разыгрываемых лицензий, обычно это 10 лет. Для каждого года из этого периода размер ежегодной платы за радиочастоты будет умножен на произведение еще одной последовательности значений. Эта, вторая последовательность, будет состоять из увеличенных на «1» значений индекса потребительских цен, рассчитанного Минэкономразвития для каждого года оказания услуг в периоде от «2» до года, рассматриваемого в данной последовательности.

Получившаяся итоговая последовательность значений для периода от N до «10» должна быть просуммирована. Далее к ней будет прибавлен размер разовой платы за получение радиочастот, после чего получившееся значение будет умножено на коэффициент населения и коэффициент инвестиционной привлекательности территории. Таким образом будет рассчитана стоимость частот для каждого региона.

Наиболее и наименее инвестиционно-привлекательные регионы по версии Минкомсвязи

Коэффициент территорий будет рассчитываться как отношение числа жителей территории региона, на которой будут оказываться услуги связи, к общему числу жителей данного региона. Коэффициент инвестиционной привлекательности региона установлен Минкомсвязи отдельно для каждого субъекта федерации.

Наибольшее значение данного коэффициента у Москвы - 4,6. Для Санкт-Петербурга данный коэффициент составляет 4,1, для Московской области - 3,9, для Ямало-Ненецкого автономного округа - 3,4, для Свердловской и Тюменской областей - 3,1, для Ханты-Мансийского округа - 2,8.

Для 28 регионов значение данного коэффициента меньше «1». Наименьшие значения - от «0,7» до «0,8» - установлены для республик Тыва, Карачаево-Черкессия, Калмыкия и Алтай.

Насколько снизится итоговая стоимость частот

В пояснительной записке к предлагаемому ведомством проекту изменений «Методики» говорится, что в случае их принятия начальная стоимость лота для Москвы уменьшится в шесть раз - с 437 млн руб. до 67 млн руб., для Санкт-Петербурга в три раза - со 179 млн руб. до 59 млн руб.

Общая стоимость начального лота для 14 городов-миллионников снизится в пять раз - с 869 млн руб. до 181 млн руб.

По словам источника CNews в одном из операторов связи, по старой методике лот на всей территории страны шириной 200 МГц в миллиметровом диапазоне - 25,25 - 27,5 ГГц - обошлись бы в 2,3 млрд руб. По новой методике он будет дешевле в 3,5 раза и обойдется в 670 млн руб.