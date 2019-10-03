«Ростелеком» покупает планшеты с российской ОС на 11,5 миллиардов

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«Ростелеком» закупает планшеты для Всероссийской переписи населения

«Ростелеком» объявил открытый запрос котировок на закупку программно-аппаратных комплексов (ПАК), включающего в себя планшеты со специализированным программным обеспечением (ПО) для сбора информации о населении. Закупочные процедуры будут проводиться через Единую электронную торговую площадку (ЕЭТП).

Планшеты будут использоваться Росстатом при проведении в 2020 г. Всероссийской переписи населения. Общий объем закупаемых планшетов составляет 360 тыс. Закупка разделена на два лота, наличие двух различных поставщиков должно обезопасить проектов от рисков.

Начальная цена закупки составляет 11,55 млрд руб. В том числе начальная стоимость оборудования составляет 8,64 млрд руб, начальная стоимость передачи неисключительных прав на ПО - 2.88 млрд руб.

Планшеты под управлением ОС от «Ростелекома»

Планшеты должны работать на мобильной операционной системе (ОС), внесенной в Реестр отечественного ПО. Единственной ОС, присутствующей в этом Реестре, является «Аврора».

«Ростелеком» объявил тендер на закупку планшетов с ОС «Аврора» для Всероссийской переписи населения

ОС «Аврора» ранее была известна как Sailfish. В 2018 г. «Ростелеком» приобрел у предпринимателя Григория Березкина контрольный пакет акций компаний - разработчиков Sailfish: «Открытая мобильная платформа» и «Вортон».

Согласно документации к закупке, планшеты должны иметь экран с диагональю 10-11 дюймов, фотокамеру с разрешением 5 МП и автофокусом, поддерживать карты памяти объемом до 64 ГБ форматов microSD/SDHC, 4-ядерный процессор с тактовой частой не меньше 1,3 ГГц, оперативную память объемом не менее 2 ГБ и Flash-память объемом не менее 8 ГБ.

Кроме того, планшеты должны иметь модули Bluetooth, Wi-Fi и NFC, а также слоты microSIM и поддерживать работу в сотовых сетях 3G/4G. В комплекте с планшетом должны идти стилус, чехол, две карты памяти объемом не менее 4 ГБ каждая, зарядное устройство, внешний аккумулятор и USB-кабель.

В рамках отдельного тендера «Ростелекома» закупит специализированное мобильное приложение для переписчиков. Данное ПО вместе с SIM-картами, которые выберет «Ростелеком», должно быть предустановлено исполнителями закупки на поставляемые планшеты. Еще одно требование к планшетам - они должны иметь ПО для удаленного управления устройствами.

Цифровые технологии в переписи населения

Росстат уже экспериментировал с использованием планшетов переписчиками в ходе Микропереписи в 2015 г., Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 г. и Пробной переписи в 2018 г. В ходе Пробной переписи 2018 г. также использовалась возможность ответить на вопросы переписчиков через Портал госуслуг.

Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2020 г., станет первой переписью такого масштаба, где будут использоваться цифровые технологии. Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по закупки для переписи ПАК, состоящих из планетов с предустановленным специализированным ПО для сбора информации о населении. В постановлении Правительства подчеркивается, что планшеты должны работать на операционной системе, включенный в Реестр отечественного ПО.

Также «Ростелеком» назначен единым исполнителем в части разработки, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного ПО автоматизированной системы, предназначенного для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи. К указанным работам «Ростелеком» привлекает свою «дочку» - «РТ-Лабс».