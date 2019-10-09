Топ-60 федеральных ИТ-чиновников по доходам

CNews проанализировал данные об имуществе и доходах федеральных ИТ-руководителей. В числе заработавших больше всего в 2018 г. – бывший губернатор Приморья и бывший сотрудник «Газпрома». Возглавила топ-10 замминистра здравоохранения Елена Бойко.



Первая пятерка

CNews Analytics проанализировал размещенные на сайтах федеральных органов исполнительной власти сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции».

Больше всех в прошедшем году заработала заместитель министра здравоохранения Елена Бойко, занимавшая на тот момент должность директора Департамента информационных технологий и связи Минздрава России. На должность заместителя министра здравоохранения она была назначена 30 декабря 2018 г. Согласно представленной декларации, доходы ее семьи в 2018 г. составили почти 33 млн руб. Крупнейший проект, за реализацию которого отвечает Елена Бойко, – внедрение единого цифрового контура здравоохранения на основе Единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ). Основой цифрового контура должна стать интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК), в которой будут храниться все данные о здоровье пациента. Получить доступ к этим данным можно будет удаленно. Таким образом, пациенты смогут обращаться в любое медицинское учреждение и при этом быть уверены в том, что врачи в курсе их истории болезни.

Самые богатые федеральные ИТ-чиновники Подготовлено CNews Analytics 1 Елена Бойко замминистра здравоохранения РФ 2 Александр Албычев* замруководителя Федерального казначейства (федеральная служба) 3 Игорь Чурсин замруководителя Федерального агентства связи 4 Татьяна Нестеренко замминистра Министерства финансов РФ 5 Арсен Гаглоев замминистра Министерства РФ по делам Северного Кавказа 6 Павел Попов замминистра Министерства обороны РФ 7 Савва Шипов замминистра Министерства экономического развития РФ 8 Елена Панова замминистра Министерства природных ресурсов и экологии РФ 9 Андрей Тарасенко замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 10 Андрей Петрушин замруководителя Федеральной налоговой службы

На втором месте замруководителя Федерального казначейства Александр Албычев. Он был назначен на эту должность 24 августа 2017 г. До этого исполнял обязанности директора департамента информатизации Тюменской области. Доходы его семьи в 2018 г. приблизились к 31 млн руб., однако в эту сумму включена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в размере 17,5 млн руб. Основные задачи, которые решает Александр Албычев, – обеспечение работы и расширение возможностей системы государственных платежей (ГИС ГМП), построение единого информационного пространства в сфере управления финансами, по сути, перевода всех ведомств и госучреждений на облачную бухгалтерию и развитие системы «Электронный бюджет».





На третьем месте Игорь Чурсин, замруководителя Россвязи, занимающий эту должность с 2012 г. Его семья заработала в 2018 г. около 29,5 млн руб. Правда, главным кормильцем в ней является не сам чиновник, а его супруга – согласно представленной декларации, ее доходы составили 26,7 млн руб. На запрос CNews относительно рода деятельности супруги Игоря Чурсина в ведомстве не ответили, сославшись на то, что она не является госслужащей, а значит, эта информация не относится к категории публичной. Основные информационные системы ведомства – Реестр сертификатов соответствия системы сертификации в области связи, Реестр зарегистрированных деклараций о соответствии средств связи, Реестр нумерации Российской системы и плана нумерации, Реестр адресов установки таксофонов и ПКД и База данных отделений почтовой связи.

Четвертое место занимает замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она работает в министерстве с 2012 г. Согласно декларации, в 2018 г. доходы ее семьи составили 28 млн руб. Главный ведомственный ИТ-проект – система «Электронный бюджет». Она предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности госорганов, а также повышения качества их финансового менеджмента за счет формирования единого информационного пространства и применения ИКТ в сфере управления государственными и муниципальными (общественными) финансами. В настоящее время в системе зарегистрировано 120 000 пользователей федеральных и региональных органов исполнительной власти.

На пятом месте Арсен Гаглоев, замминистра по делам Северного Кавказа (20,6 млн руб.). Он был назначен на эту должность 30 декабря 2018 г. До этого работал заместителем начальника Департамента 613 ПАО «Газпром». Информации об ИТ-проектах, реализуемых ведомством, CNews обнаружить не удалось.

Вторая половина списка

На шестом месте Павел Попов, замминистра обороны РФ. В 2008–2013 гг. он занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. На текущую должность был назначен 7 ноября 2013 г. В 2018 г. доходы его семьи составили 14,3 млн руб. Информация об ИТ-проектах, реализуемых российским оборонным ведомством, скрыта под покровом государственной тайны. На состоявшемся недавно 5 международном военно-техническом форуме «Армия-2019» были представлены несколько инновационных решений. Среди них автоматизированная система контроля наличия, движения и расходования горючего (АСК ГСМ), которая позволяет осуществлять сбор, обработку и передачу данных от топливных баков военной техники до органов военного управления вплоть до Национального центра управления обороной России.

Большое внимание уделялось также теме импортозамещения аппаратной элементной базы, в частности создания российских устройств интернета вещей, а также развития российских решений в сфере связи. Кроме того, Министерством обороны принята «дорожная карта» по переходу на электронные форматы обмена, в том числе и технической документацией. В этой связи ведомство уделяет самое серьезное внимание развитию отечественных средств кибербезопасности.

И, конечно, оборонное ведомство проявляет большой интерес к технологиям искусственного интеллекта, который может оперативно помогать военным разбираться в боевой обстановке, приоритезировать цели и угрозы, а также оценивать вероятность наступления неблагоприятных событий.

Седьмое место занимает Савва Шипов, с 2016 г. являющийся замминистра экономического развития РФ. Его семья в 2018 г. заработала 10,7 млн руб. Савва Шипов руководит реализацией федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», который является частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Как он рассказал в интервью CNews, в настоящий момент принято два законопроекта. Один вносит изменения в Гражданский кодекс, относящиеся к электронным сделкам. Второй – правительственный законопроект, который касается налоговых преференций. Еще несколько законопроектов находятся на рассмотрении в Госдуме – о цифровых финансовых активах, о краудфандинге, о реестровой модели в лицензировании и о страховых брокерах. Готовится к внесению на рассмотрение депутатов еще целый ряд законопроектов, например, об использовании 3D-моделей при патентовании изобретений.

Восьмое место у Елены Пановой, замминистра природных ресурсов и экологии РФ. Она курирует Департамент управления делами и кадровой политики, а также вопросы цифровизации в министерстве с 22 марта 2019 г. В 2018 г. Елена Панова заработала 10 млн руб. Планом информатизации ведомства на 2019 г. предусмотрено развитие телекоммуникационной инфраструктуры и внедрение подсистемы информационной безопасности.

На девятом месте Андрей Тарасенко, замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. С 4 октября 2017 по 26 сентября 2018 года он был врио губернатора Приморского края. В Росморречфлоте работает с 27 сентября 2018 г. Согласно приказу от 14 марта 2019 г. отвечает за реализацию плана информатизации ведомства. В 2018 г. совокупный доход его семьи составил 9,8 млн руб. Согласно плану информатизации Росморречфлота на 2019 г., основные ИТ-задачи ведомства лежат в области эксплуатации уже имеющихся у него систем, таких как система электронного документооборота, ведомственный сегмент госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП) и т.д.

Десятое место у Андрея Петрушина, замруководителя ФНС. Он работает в налоговом ведомстве с апреля 2010 г. и непосредственно координирует деятельность Управления информационных технологий. Совокупный доход семьи Андрея Петрушина в 2018 г. составил 9,6 млн руб. Крупнейший ведомственный ИТ-проект, реализованный под руководством Андрея Петрушина, – создание АИС «Налог-3», основной ИТ-системы ФНС России. Сегодня ведомство приступило к формированию Единого регистра населения, активно развивает систему ЦОД и ведомственную систему сбора и обработки информации.

Доходы федеральных ИТ-чиновников в 2018 г.



№ ФИО Должность ФОИВ Доходы чиновника, руб. Доходы супруга, руб. Доходы семьи, руб. 1 Елена Бойко замминистра Министерство здравоохранения Российской Федерации 32 998 354 – 32 998 354 2 Александр Албычев* замруководителя Федеральное казначейство (федеральная служба) 27 856 044 3 138 704 30 994 748 3 Игорь Чурсин замруководителя Федеральное агентство связи 2 752 617 26 697 845 29 450 462 4 Татьяна Нестеренко замминистра Министерство финансов Российской Федерации 27 986 231 – 27 986 231 5 Арсен Гаглоев замминистра Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 20 607 369 31 20 607 399 6 Павел Попов замминистра Министерство обороны Российской Федерации 14 037 008 214 613 14 251 621 7 Савва Шипов замминистра Министерство экономического развития Российской Федерации 10 726 036 3 209 10 729 245 8 Елена Панова замминистра Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 10 067 924 – 10 067 924 9 Андрей Тарасенко замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 9 783 189 24 813 9 808 001 10 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 7 981 084 1 596 000 9 577 084 11 Антон Трошенков начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 573 743 7 654 946 9 228 689 12 Андрей Громыко начальник управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Федеральная служба по труду и занятости 3 899 918 4 463 369 8 363 287 13 Евгений Иванов замминистра Министерство иностранных дел Российской Федерации 7 975 435 – 7 975 435 14 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 6 874 901 1 004 786 7 879 688 15 Евгений Кисляков замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 220 311 606 739 7 827 049 16 Александр Заболотный директор административного департамента Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4 606 538 2 504 329 7 110 867 17 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 3 475 660 2 741 588 6 217 248 18 Владимир Романов замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство 2 104 647 4 053 110 6 157 757 19 Антон Инюцын замминистра Министерство энергетики Российской Федерации 5 737 226 87 350 5 824 576 20 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем Министерство обороны Российской Федерации 3 790 484 1 885 239 5 675 723 21 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 4 096 758 1 500 539 5 597 297 22 Андрей Приданкин замруководителя Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 5 452 319 – 5 452 319 23 Денис Солодовников (1) замминистра Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 4 750 461 493 814 5 244 276 24 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 088 653 3 119 534 5 208 187 25 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 3 720 888 1 362 255 5 083 143 26 Марианна Климова начальник организационно-аналитического управления Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 5 010 512 – 5 010 512 27 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 079 647 877 921 4 957 568 28 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения Российской Федерации 4 925 160 – 4 925 160 29 Алексей Доценко замруководителя Федеральная антимонопольная служба 4 916 962 – 4 916 962 30 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 3 236 340 1 403 237 4 639 577 31 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка 4 424 469 206 885 4 631 347 32 Алексей Иванов(2) зампредседателя ПФР 4 045 457 202 809 4 248 266 33 Казбек Лайпанов начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 3 914 675 268 254 4 182 929 34 Вадим Ваньков директор департамента информационного и цифрового развития Министерство культуры Российской Федерации 2 554 268 1 155 656 3 709 924 35 Юрий Короткий замруководителя Федеральная служба по финансовому мониторингу 3 324 364 214 150 3 538 514 36 Александр Панков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 3 013 198 192 437 3 205 635 37 Алексей Семенов замминистра Министерство транспорта Российской Федерации 3 027 325 – 3 027 325 38 Вячеслав Макухин начальник отдела информационных технологий Министерство спорта Российской Федерации 1 415 259 1 609 800 3 025 059 39 Юрий Нечепоренко зампредседателя ФФОМС 2 698 284 210 000 2 908 284 40 Юрий Бутенко начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Федеральная служба по аккредитации** 2 624 482 281 000 2 905 482 41 Валерий Новомлинский и.о. начальника управления информатизации и связи Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 2 388 622 214 957 2 603 579 42 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 2 485 389 – 2 485 389 43 Александр Балаев начальник департамента ИТ, связи и защиты информации Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 330 189 – 2 330 189 44 Дмитрий Самоваров начальник отдела информационных технологий и информационных ресурсов Федеральное медико-биологическое агентство 1 008 244 1 306 501 2 314 746 45 Евгений Наволоцкий начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 969 997 175 570 2 145 567 46 Кирилл Поспелов зам.начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 744 035 287 047 2 031 082 47 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 1 987 050 – 1 987 050 48 Андрей Горобец руководитель управления проектной деятельности и ИТ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 1 370 468 611 196 1 981 663 49 Денис Федотов начальник информационно-аналитического отдела Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1 895 240 – 1 895 241 50 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 1 330 245 436 113 1 766 358 51 Игорь Артемов начальник управления информатизации СД при ВС РФ 1 693 543 – 1 693 543 52 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1 620 737 – 1 620 737 53 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции Российской Федерации 1 559 436 – 1 559 436 54 Владимир Осипов начальник управления цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1 456 286 – 1 456 287 55 Владимир Можаев начальник управления имущества, информатики и науки Федеральное агентство водных ресурсов 1 413 695 21 729 1 435 424 56 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 887 397 538 813 1 426 211 57 Дмитрий Клюс начальник отдела информационных технологий Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 1 318 143 – 1 318 143 58 Александр Каменских начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 1 144 882 – 1 144 882 59 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 1 132 658 – 1 132 658 60 Ирина Кущева начальник отдела государственных заказов и информационных технологий Федеральное агентство по туризму 1 130 032 – 1 130 032

Источник: CNews Analytics, 2019 * – в том числе 17 542 700 руб. – единовременная субсидия на приобретение жилого помещения

** доход жены – 61 000 руб., доход ребенка – 220 000 руб.

(1) уволен с занимаемой должности в сентябре 2019 г.

(2) уволен с занимаемой должности в августе 2019 г.

Необходимо отметить, что в ходе исследования не удалось обнаружить в открытых источниках информацию о доходах представителей нескольких федеральных ведомств. Это Сергей Власов, начальник Управления ИТ и связи МЧС России, Александр Архипов, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России, Анатолий Рудый, замруководителя ФСИН, Олег Тигунов, директор Управления организации научных исследований и экспедиций (УНИЭ) Росгидромета, Андрей Шолкин, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС России, Михаил Попов, руководитель ФЦИ при ЦИК России, Михаил Афанасьев, директор Департамента информационного обеспечения МИД России и др.