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Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда

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Бизнес Финансовые результаты Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Стремительно набирающий обороты интегратор «Тегрус», ранее почти не замеченный за получением крупных господрядов федеральных ведомств, одержал победы сразу в двух миллиардных тендерах по линии МВД. По факту оба контракта достались ему безальтернативно. Правда, если в одном случае на тендер просто больше никто не пришел, то в другом «Тегрус» расчистил себе дорогу с помощью ФАС.

Миллиардные контракты МВД

Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Тегрус» за короткий срок сумел получить сразу два крупных подряда по линии МВД. В частности, 1 октября 2019 г. на сайте госзакупок появились сведения о контракте компании с научно-производственным объединением «Специальная техника и связь» МВД на сумму в 941,1 млн руб. Соглашение сторон было подписано по итогам тендера заказчика на поставка оборудования для ЦОДа министерства.

Второй контракт «Тегруса» с силовиками пока находится в стадии подписания. Его сумма составит чуть выше 1 млрд руб. Он достался интегратору по итогам тендера на поставку настольных персональных компьютеров.

Отметим, что бизнес «Тегруса» в последнее время испытывает крайне бурный рост. Так, если по итогам 2017 г. совокупная выручка компании составила 10,1 млрд руб., что соответствовало 24 строчке рейтинга «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России», то по итогам 2018 г. выручка интегратора подскочила на 53% до 15,5 млрд руб., позволив ему подняться на 17 строку рейтинга.

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МВД закупит «железо» у «Тегруса» на 2 миллиарда

В то же время непосредственно на поприще оказания услуг федеральным госорганам успехи «Тегруса» до этого момента выглядели скромно. В тематических ежегодных рейтингах CNews«100 крупнейших открытых тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России» «Тегрус» за последние пять лет (включая еще не опубликованный список за 2018 г.) в качестве утвержденного подрядчика отметился лишь дважды.

В 2017 г. он получил контракт Минобороны на поставку вычислительной техники для военных вузов на 424,5 млн руб., обойдя на аукционе «Аквариус». В 2018 г. — контракт ФТС на поставку серверов приложений на 171,8 млн руб., снова не позволив заполучить подряд «Аквариусу».

Конкуренция, сведенная к нулю

Оба рассматриваемых контракта в 2019 г. по линии МВД в конечном счете достались «Тегрусу» безальтернативно. В первом случае на электронный аукцион кроме него больше никто не пришел, поэтому подряд ушел интегратору без снижения первоначальной цены лота.

Второй аукцион имел более драматичную историю. В отношении этой закупки в конце августа 2019 г. CNews писал, что МВД не удалось заключить контракт с уже определенным победителем тендера министерства. По итогам рассмотрения жалобы в ФАС со стороны «Тегруса» госзаказчик получил предписание аннулировать определение поставщика. В итоге 29 августа МВД пришлось заново перезапустить тендер. При этом начальная цена контракта осталась прежней — 1,04 млрд руб.

Как видно из документов, размещенных на сайте госзакупок, на повторную закупку «Аквариус» не вышел. Конкуренцию «Тегрусу» пыталась составить компания «Элко рус», однако ее заявка была отклонена комиссией заказчика и реальные торги не состоялись.

Что именно «Тегрус» поставит МВД

В рамках исполнения первого из контрактов «Тегрусу» необходимо передать заказчику для ЦОДа МВД ленточные библиотеки, серверы трех типов, коммутаторы, межсетевые экраны и системы хранения данных двух типов.

Все серверы должны строиться на процессорах Intel Xeon Scalable Family, причем в одном из типов серверов они должны быть уровня не ниже Intel Xeon Platinum — «установка процессоров уровня Intel Xeon Gold не допускается», говорится в техзадании.

Для исполнения второго контракта интегратору необходимо поставить без малого 30 тыс. ПК для подразделений МВД по всей России, за исключением Крыма и Севастополя. В техзадании в отношении предустановленной на компьютеры ОС не только говорится, что она должна быть из реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, но и иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и «Эльбрус».

При этом ОС должна соответствовать ряду требований безопасности ФСТЭК от 2016 г., быть совместимой с антивирусом Kaspersky Endpoint Security, средствами создания и проверки электронной подписи «Криптопро CSP», ruToken и eToken, а также быть совместимой со средствами криптографической защиты, предназначенными для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи, ViPNet Client.

В отношении «железа» заказчик выставил требования к оперативной памяти на уровне не менее 4 ГБ, объему накопителя — не менее 0,32 ТБ. Прилагающийся к ПК монитор должен иметь диагональ не меньше 23 дюймов и разрешение не менее 1920 x 1080 пикселей.

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