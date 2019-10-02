Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал»

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На закрытой презентации для госучреждений впервые был показан новый процессор российской компании «Байкал электроникс» — Baikal-M. Публичное представление новинки, которую разработчики хотели выпустить еще несколько лет назад, должно состояться через три недели.

Новый процессор Baikal-M

Российская компания «Байкал электроникс» показала потенциальным заказчикам свой новый, второй по счету микропроцессор Baikal-M. В отличие от первого чипа компании — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд) — новинка реализована на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

Как отмечают разработчики на своем сайте, Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на кристале, «в основе которой лежит восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с поддержкой векторных расширений NEON и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 (MP8) с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265».

В «Байкал электроникс» заверяют, что процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.

Процессор был показан на V международном форуме «Микроэлектроника 2019» в Алуште. Однако представители разработчика какие-либо дополнительные сведения о чипе сообщить CNews отказались. «Официальная презентация процессора состоится 22-23 октября на форуме “Открытые инновации”. Пока эта была закрытая презентация для госучреждений», — отметили собеседники редакции.

Стенд «Байкал электроникс» на «Микроэлектронике 2019», где был показан Baikal-M

По данным источника CNews, знакомого с ходом проекта, сейчас речь идет об инженерных образцах нового процессора, хотя новинка продемонстрировала работоспособность и предположительно в серию пойдет без доработок.

Многолетняя задержка

Представленный чип мог появиться на свет еще примерно три года назад. В январе 2016 г. «Байкал электроникс» обнародовал планы по выпуску трех новых процессоров на архитектуре ARM для использования в различных устройствах: от встроенных систем, до ПК и серверов. По этим планам инженерные образцы Baikal-M разработчики намеревались выпустить еще до конца 2016 г.

Новый ARM-процессор «Байкала» (справа) в сравнении со старым MIPS-чипом

К указанному сроку этого не произошло, но на воплощение своих идей компании удалось получить государственные деньги. Проект «Байкала» под названием «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники» был субсидирован Минпромторгом в конце 2016 г. по итогам конкурса на создание задела для разработки базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

По условиям договора министерства с «Байкалом» при общей стоимости проекта в 2,3 млрд руб. разработчикам на него была выделена от государства субсидия (не путать с обычным контрактованием по итогам тендера) в размере 1,1 млрд руб. По утвержденному графику к маю 2017 г. должны были завершиться опытно-конструкторские работы, к ноябрю 2017 г. — созданы опытные образцы чипа, а к маю 2018 г. — изготовлена опытная серийная партия, осуществлен вывод продукта на рынок и реализовано продукции на 1,17 млн руб., включая (видимо) $4,2 тыс. за счет экспорта.

В реальности создатели новинки от графика серьезно отстали. «Разработка процессора “Baikal-M” (BE-M1000) была завершена в 2018 г., — сообщил CNews 2 апреля 2019 г. Михаил Махсон, действующий в то время гендиректор “Байкал электроникс”, который в конце мая покинул компанию. — В настоящий момент осуществляется производство партии микропроцессоров, которая будет выведена на рынок. В середине этого года BE-M1000 будет доступен компаниям-разработчикам для прототипирования и производства опытных образцов конечных устройств».

Пресс-служба Минпромторга в течение полутора месяцев не смогла ответить на вопрос CNews, какого рода санкции могут быть применены министерством к «Байкал электроникс» за просрочку проекта.

Несколько фактов о «Байкал электроникс»

По данным ЕГРЮЛ, АО «Байкал электроникс» было зарегистрировано в Москве 11 января 2012 г. Соучредителями выступают отечественный суперкомпьютерный разработчик «Т-платформы» с долей в 75% и компания «Т-нано» с долей в 25%. В структуре учредителей последней доля в 62,8% приходится на «Роснано» (через промежуточные структуры), в 37,2% — на «Т-платформы». При этом доля «Т-платформ» на данный момент находится в залоге у принадлежащего «Роснано» Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Свой первый процессор — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS по топологии 28 нм — «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы». Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

Напомним, что «Т-платформы» сейчас переживают не лучшие времена. В конце марта 2019 г. в Москве задержали и отправили под арест ее гендиректора и основателя Всеволода Опанасенко. Предъявленная ему статья грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

На днях российский бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил в защиту Опанасенко, заявив, что его заключение нельзя считать справедливым. Для максимальной огласки Титов обратился в социальные сети, разместив публикации в Facebook и «Вконтакте» с подробностями дела и обстоятельствами ареста.