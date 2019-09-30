Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС

«Зеленая карточка» окончательно оцифрована

На сайте Правительства России появилось постановление о вводе в обращение с 29 сентября 2019 г. электронной версии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Отныне электронная версия документа имеет равную юридическую силу с бумажным уведомлением – например, при устройстве на работу.

Выдача и обмен традиционных ламинированных карточек СНИЛС зеленого цвета официально упразднена в России с апреля 2019 г. после принятия Федерального закона №48-ФЗ. В настоящее время данные о новых владельцах СНИЛС заносятся в систему исключительно в электронном виде.

Как ранее заявили в Пенсионном Фонде России (ПФР), замена карточек СНИЛС на уведомления в бумажной или электронной форме призвана повысить удобство использования документа. «Электронный документ можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте, его невозможно потерять или испортить, – отметили в ПФР.

Новые пользователи системы обязательного пенсионного страхования, получившие только электронную регистрацию СНИЛС, могут уточнить номер своего свидетельства через мобильное приложение или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Для этого каждому в обязательном порядке придется пройти регистрацию на портале Госуслуг.

Особенности электронного СНИЛС

Согласно данным Постановления №335п «Об утверждении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного документа», принятого правлением ПФР и утвержденного Правительством Российской Федерации, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) содержит фамилию, имя и отчество заявителя, дату и место его рождения, пол и дату регистрации.

Правительство РФ утвердило электронную версию СНИЛС

После регистрации зарегистрированное (застрахованное) лицо получает номер лицевого счета, по которому можно получить все необходимые государственные и муниципальные услуги.

Электронная форма СНИЛС выдается автоматически на основании данных лицевого счета зарегистрированного лица по его личному запросу или через представителя, обратившегося непосредственно в территориальный орган ПФР (МФЦ), или посредством электронного интернет-запроса через личный кабинет портала Госуслуг в разделе ПФР. Бумажную версию уведомления можно получить в клиентской службе или управлении ПФР или в МФЦ.

Формат электронной версии СНИЛС не изменился: это по-прежнему 11 цифр в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ, отмечено в документе, плюс вся соответствующая информация о заявителе в соответствии с анкетными данными.

Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица территориального органа ПФР, а также содержит отметку с информацией о должностном лице, подписавшем документ.

Удостоверения СНИЛС, выданные ранее, по-прежнему имеют юридический статус документа, однако в случае потери карточка не подлежит восстановлению: взамен будет выдан документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета. Замена свидетельства на электронную форму также будет производиться в случае выявления ошибки в уже выданном документе, при смене фамилии, имени или отчества, а также даты или места рождения.

Как ранее отметили в ПФР, перевод СНИЛС в электронный вид не скажутся на пенсионном обеспечении.

Цифровизация персональных документов: это только начало

Ввод электронной версии СНИЛС – лишь один из первых шагов по переводу документов РФ, удостоверяющих личность, в цифровой вид. Вопросы перевода документов в электронный вид зафиксированы в национальной программе «Цифровая экономика».

Так, МВД, Минкомсвязи, Минэкономразвития совместно с рядом других ведомств работают над новой версий гражданского паспорта РФ, который будет выполнен в виде пластиковой карты размером с кредитку.

Чип, запечатанный в электронный пластиковый паспорт, будет содержать базовую информацию о владельце, его электронную подпись и отпечатки пальцев для биометрической идентификации. Предполагается, что новый паспорт полностью заменит собой традиционный бумажный и будет выдаваться на 10 лет.

Сроки начала выдачи паспортов нового образца еще не утверждены. Реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов стартует в 2020 г. По предварительным данным, масштабная замена документов в стране начнется с 2021 г.

В конце 2018 г. Госдума также приняла законопроект о введении персональной электронной карты воинского учета, которая станет полноценной заменой традиционному военному билету, но в то же время не отменит его полностью. Выдача классических «военников» продолжится, а получение карты пока не будет обязательным. Решение о получении электронного военного билета будет принимать сам военнообязанный.

Электронная версия классического военного билета уже создана и проходит испытания в реальных условиях. Система учета электронных военных билетов под названием «Паспорт», развертывание которой велась с 2014 г. научно-производственным объединением «Ангстрем» и «Воентелекомом», в декабре 2017 г. была передана Минобороны для тестирования и наладки. Новый документ содержит всю личную информацию военнослужащего: ФИО, место жительства, дату рождения; образование, место работы и т. д.