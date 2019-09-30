Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки

Денис Солодовников покинул пост заместителя министра по цифровому развитию в Минобрнауки и переехал в Севастополь, где был назначен вице-губернатором. Он вошел в состав нового правительства региона вместе с шестью другими вице-губернаторами.



Новое назначение

Бывший заместитель министра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников занял пост вице-губернатора Севастополя. О его назначении на эту должность сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Facebook.

О планах Солодовникова по переезду в Севастополь стало известно в первой половине сентября 2019 г. CNews сообщал, что заявление об уходе из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г.

Нынешний вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников

и нынешний глава Минкомсвязи Константин Носков (справа)

Распоряжение об освобождении Солодовникова от занимаемой им должности в Минобрнауки было подписано 20 сентября 2019 г. На сайте Правительства России его опубликовали три дня спустя, 23 сентября 2019 г., и с этого же дня он занял новый пост в правительстве Севастополя.

Новые обязанности Солодовникова

На своей новой должности Денис Солодовников займется в первую очередь курированием работы ряда департаментов, в том числе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, архитектуры и градостроительства, а также департамента по имущественным и земельным отношениям и департамента капитального строительства. Другими словами, под его контролем окажется реальный сектор экономики. Эту информацию лично подтвердил Михаил Развожаев, подчеркнув, что у Солодовникова большой опыт в работе на государственной службе – практически 10 лет.

Один из семи

Вновь сформированное правительство Севастополя включает в себя сразу семь вице-губернаторов. Вместе с Денисом Солодовниковым новую должность получил, в том числе, бывший вице-спикер законодательного собрания Александр Кулагин – в его компетенции будет курирование вопросов соцзащиты и здравоохранения.

Третьим вице-губернатором Севастополя стал экс-замглавы исполнительного комитета общественного движения «Народный фронт» Алексей Парикин, в ведении которого будет департамент финансов. Еще один бывший представитель «Народного фронта», Светлана Пирогова, занимавшая в общественном движении пост заместителя руководителя, будет контролировать аппарат правительства Севастополя. Ольга Тимофеева, бывший сенатор от Севастополя, займется вопросами спорта, образования и культуры молодежи.

Два других вице-губернатора работали в предыдущем составе правительства и сохранили свои должности. Это Владимир Базаров (будет отвечать за работу департамента городского хозяйства, главного управления государственного жилищного надзора и Севприроднадзора) и Мария Литовко (будет курировать департамент экономического развития и департамент сельского хозяйства).

Биография Дениса Солодовникова

Денис Солодовников, уроженец г. Люберцы Московской области, в 2003 г. в возрасте 30 лет окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция» и по программе профессиональной переподготовки «MBA – связи с государственными органами». Должность замминистра по цифровому развитию в Минобрауки он занимал с декабря 2018 г. по сентябрь 2019 г.

Карьера Солодовникова в госкомпаниях началась в 2010 г. с должности замдиректора в департаментах информационных технологий и госполитики в области ИТ в Минкомсвязи. В этот период он также участвовал в рабочей группе при Комиссии совершенствованию проведения ЕГЭ (единого госэкзамена) при Президенте России.

В 2012 г. Денис Солодовников занял должность заместителя директора департамента информационных технологий и связи Правительства России, на которой находился до 2013 г., а затем в период с 2013 по 2014 гг. он был членом правительственной комиссии по связи. В декабре 2013 г. он также был назначен на должность заместителя руководителя Росреестра, курирующего информационные технологии. Он контролировал деятельность Управления информатизации и развития электронных услуг, Управления мониторинга и повышения качества государственных услуг и Управления делами.

В Росреестре Солодовников проработал до 2016 г., после чего перешел в Росимущество на должность замруководителя. Это стало его последним местом работы перед переходом в Минобрнауки в декабре 2018 г.

В общей сложности, как и сказал Михаил Развожаев, Солодовников проработал в госкомпаниях практически 10 лет. Этому предшествовала его трудовая деятельность в российских компаниях, в той или иной степени связанных с оборонной промышленностью, а также с финансовой сферой, ИТ и недвижимостью. В них он с 1993 по 2010 гг. занимал различные руководящие посты.