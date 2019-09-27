Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»

Рашид Исмаилов, бывший замминистра связи и экс-гендиректор российской Nokia, назначен главой компании ДЦОА — интегратора, который внедряет оборудование для выполнения закона о «суверенном Рунете». Пилотный проект по тестированию оборудования должен быть завершен на Урале до конца года.



Новая должность Исмаилова

Бывший замминистра связи и экс-гендиректор российской Nokia Рашид Исмаилов возглавил компанию «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), созданную для установки систем глубокой фильтрации трафика (DPI) на сетях операторов связи в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые принимают участие в пилотном внедрении DPI на Урале. Установка DPI предполагается законом о «суверенном Рунете».

Оборудование для пилота разработала компания «РДП.РУ». ДЦОА занимается поставкой и внедрением этого оборудования в качестве интегратора. ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), который находится в ведении Роскомнадзора, намерен в рамках пилота установить DPI во всем Уральском федеральном округе.

Технология DPI (Deep Packet Inspection) может применяться для блокировки запрещенных ресурсов, в частности, может обеспечить блокировку Telegram. DPI осуществляет проверку сетевых пакетов, чтобы отфильтровывать вредоносное ПО, данные запрещенных приложений и сайтов, и другую информацию, которую по каким-либо причинам не следует пропускать. Помимо того, что это дорогостоящие системы, фильтрация трафика через DPI может вызвать задержки в его прохождении.

Что такое ДЦОА

Согласно данным базы СПАРК, ДЦОА была создана в ноябре 2018 г. Основным видом деятельности компании является разработка ПО, гендиректором указан Рашид Исмаилов. Учредителем заявлен Олег Бабенко, который раньше не занимался телекоммуникационным бизнесом, будучи владельцем нескольких компаний в сфере девелопмента.

Сайт компании не работает, но на ресурсах по поиску работы, в том числе на hh.ru, от нее есть несколько вакансий для технических специалистов. В описании этих вакансий сказано, что компания занимается обеспечением работы и безопасности сетей операторов связи и крупных корпораций, в том числе установкой защитного оборудования, а также разработкой собственного ПО для обнаружения и устранения угроз.

Бывший замминистра связи и экс-руководитель Nokia в России Рашид Исмаилов

По данным СПАРК, до назначения Исмаилова на пост гендиректора, во главе ДЦОА три месяца стоял Павел Никитин. Он является гендиректором «МФИ Софт», которая занимается производством систем прослушки, устанавливаемых на сетях операторов связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Связь с Черепенниковым

В свое время Никитин руководил компаниями «Шторм Технологии» и «Корвет девелопмент». Как и «МФИ Софт», эти компании входят в структуру «ИКС Холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. Холдинг был создан, помимо прочего, на базе активов, приобретенных у бизнесмена Алишера Усманова. По данным источников РБК, сотрудники команды Черепенникова принимают участие в пилоте и курируют внедрение DPI.

Черепенников в последние годы вкладывал средства в основных российских разработчиков СОРМ. Несколько месяцев назад связанная с Черепенниковым структура приобрела 80% производителя DPI «АДМ Системы». Эта компания принимала участие в тестировании DPI для выполнения закона о «суверенном Рунете», которое в прошлом году начал проводить Роскомнадзор. Победителем тестирования стала компания «РДП.РУ», но источники РБК утверждают, что «АДМ Системы» сейчас приводят свою DPI в соответствии с требованиями Роскомнадзора, и в будущем эта система также может быть использована.

Ход тестирования

На днях CNews писал, что Роскомнадзор уже устанавливает на сети операторов связи оборудование для выполнения закона о «суверенном Рунете», и что тестирование этого оборудования будет проходить с конца сентября до середины октября 2019 г.

В рамках пилота на сети крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе устанавливается решение EcoNATDPI компании «РДП.РУ». Решение предназначено для фильтрации трафика и преодоления нехватки IPv4-адресов. Источники РБК сообщают, что в данный момент оборудование уже установлено в Екатеринбурге, продолжается его монтаж в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах.

В список операторов связи, которые участвуют в пилоте, входят «большая четверка» сотовых операторов — «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» — а также «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»). При этом тестирование охватывает по большей части сети фиксированной связи, которые обеспечивают доступ к домашнему интернету. Сотовая связь экспериментом пока что охвачена не очень интенсивно.

Установленные системы DPI работают не круглосуточно — их включают периодически для мониторинга работы, стараясь делать это незаметно для пользователей. Параллельно с этими системами на сети устанавливается резервная схема работы Bypass, которая пропускает через себя трафик при отключении DPI. Трафик при этом не фильтруется, но связь у абонентов не пропадает.

По итогом пилота в Уральском федеральном округе, который завершится к концу года, должно стать понятно, влияют ли системы DPI на предоставление услуг связи, все ли запрещенные сайты успешно блокируется, и не блокируются ли какие-то легальные ресурсы. На основании этих данных будет принято решение об установке систем в других регионах России.

Откуда берутся деньги

По словам источников РБК, пилот финансируется из бюджета ГРЧЦ. По данным сайта «Госзатраты», в феврале 2019 г. было принято решение о предоставлении ГРЧЦ субсидий из федерального бюджета на сумму 16,5 млрд руб. на срок до конца 2021 г. Деньги были взяты из средств резервного фонда правительства. Из этой суммы ГРЧЦ уже получил более 3 млрд руб. Средства пойдут в том числе на то, чтобы довести количество незаблокированных ресурсов в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора до 0,24% к концу 2021 г.

В июне было решено предоставить ГРЧЦ 1,8 млрд руб. субсидий из федерального бюджета на срок до конца 2021 г. Деньги пойдут на создание информационных систем мониторинга маршрутов трафика в интернете и фильтрации интернет-трафика в тех случаях, когда пользователями ресурсов являются дети.

Чем раньше занимался Исмаилов

Рашид Исмаилов занимал пост гендиректора российской Nokia с августа 2018 г. В июле 2018 г. Исмаилов по собственной просьбе покинул пост заместителя главы Минкомсвязи. В Минкомсвязи он занимался вопросами международного сотрудничества. Исмаилов был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций в августе 2014 г. До этого с января 2013 г. занимал должность директора Департамента международного сотрудничества.

До прихода в Минкомсвязи занимал пост вице-президента Huawei Technologies, отвечал за сервис, закупки и поставки компании в России, Украине, Белоруссии и Армении. В 2005-2010 гг. был главой сервисного управления по России в Nokia Siemens Network Russia, входил в состав правления российского подразделения компании. Возглавлял интеграционную команду по Скандинавии, странам Балтии, СНГ, Турции при слиянии Nokia Networks с компанией Siemens Com.

В 1998-2005 гг. работал в Ericsson Россия — на различных должностях, включая посты директора по строительству и развитию сетей связи и директора службы технической поддержки по России и СНГ. Имеет высшее образование — окончил исторический факультет МГУ им М.В. Ломоносова и МГТУ МАМИ по специальности «Экономика и управление на предприятии». Является председателем Совета Международного союза электросвязи (МСЭ).