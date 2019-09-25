Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

CNews в Москве проведет конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.

CNews проведет в Москве конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.

Цифровая трансформация меняет организации на всех уровнях: трансформируются бизнес-процессы, управление, и конечно же, офисная работа. Новые гаджеты, интернет вещей, облачные сервисы трансформируют рабочее пространство, выводят его далеко за пределы привычного офиса. Уже никого не удивить возможностью удаленной работой. А концепция умного распределения общих офисных ресурсов активно завоевывает свое место в крупных корпорациях. На конференции рассмотрим все аспекты трансформации офисной среды, новые инструменты, технологии и подходы.

Что такое цифровой офис

Эволюция или революция: каким путем идет изменение привычной офисной среды;

Перспективные концепции цифрового офиса;

Как оценить эффективной цифровой трансформации рабочего пространства;

Какие процессы затрагивает цифровизация офиса;

Подводные камни цифровой трансформации офисного пространства: свобода или безопасность;

Рабочее место будущего: когда мы сможем обходиться без офиса.

Рабочее место будущего

Как цифровизация офиса меняет привычные форматы работы;

Удаленная работа и мобильный офис, как новый стандарт;

Подходы к управлению разделяемыми ресурсами в компании;

Как объединить удаленные офисы в едином информационном пространстве компании;

Взаимодействие с удаленными сотрудниками: коммуникации, контроль, безопасность.

Инфраструктура цифрового офиса

Как управлять распределенной сетевой инфраструктурой в современных цифровых компаниях;

Офисные коммуникации в цифровую эпоху;

Что обеспечит надежную и бесперебойную работу цифрового офиса;

Облачные решения, как основа цифрового офиса.

Новые технологии

Инструменты для проведения совещаний в географически-распределенных компаниях;

Технологии безопасности для удаленных и мобильных сотрудников;

Биометрические решения в цифровом офисе: безопасность, контроль доступа, мониторинг сотрудников.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».

Среди докладчиков:

Вадим Урьяс, заместительгенерального директора по ИТ, «Первая грузовая компания»;

Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор «Май»;

Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow;

Ян Кутмириди, вице-президент, Raiffeisenbank;

Константин Мосягин, директор по информационным технологиям и системам, Valtec;

Ольга Кучерова, директор по ИТ, A.T.Legal;

Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO;

Алексей Куканов, CIO, группа компаний «Волга-Днепр»;

Максим Халматов, директор ИТ, МТС;

Иван Карпов, директор по ИТ, Модульбанк;

Илья Комаров, руководитель ИТ, «Мэри Кэй»;

Вадим Павлов, руководитель ИТ, «Ханса»;

Александр Куликов, руководитель ДИТ, PepsiCo;

Константин Ермолин, начальник УИТ, банк ФК «Открытие»;

Аркадий Затуловский, CIO, Нордеа банк;

Роман Кузнецов, руководитель ИТ, «Транснефть-технологии».

Приглашены для выступления:

Владимир Муравьев, директор по ИТ, «Альфастрахование»;

Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям, «Уралкалий»;

Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по ИТ, развитию новых продуктов, «Почта России»;

Дмитрий Емелин, начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк;

Андрей Иванов, начальник УИТ, «Лукойл»;

Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС;

Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации, УК «Металлоинвест»;

Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям, «М.видео»;

Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка;

Юрий Васильченко, директор по информационным технологиям, «Объединенная зерновая компания»;

Сергей Пегасов, руководитель дирекции информационных технологий, Промсвязьбанк.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail:events@cnews.ru, Четвернин Алексей.