Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти
Рынок аналитики в России продолжает изменяться в лучшую сторону. На это влияет продолжающаяся цифровизация. Ключевые игроки показали увеличение прошлогодних показателей, нарастив при этом объемы практик и усовершенствовав используемые технологии. В прошлом году совокупная выручка топ-15 составила p11,2 млрд. В этом году она выросла на 4,5%.
Цифровизация меняет рынок аналитики
На российском рынке BI и аналитики продолжается увеличение объемов выручки ведущих компаний. Основным фактором этого остается продолжающаяся цифровая трансформация российского рынка в целом. Этот процесс происходит несколько хаотично, но в целом прогрессивно. Бизнесу диджитализация нужна по понятным причинам: без налаженного процесса оперативной работы с большими объемами данных невозможно одержать победу в конкурентной борьбе.
При этом, если 3-5 лет назад аналитику использовали для того, чтобы получать «красивые» цифры и графики в отчетах, то сейчас владельцы данных хотят их монетизировать. Большинство руководителей до сих пор задаются вопросом: можно ли доверять данным и принимать решения на их основе». Рынок сам дает ответ на этот вопрос.
«Сегодня на первый план выходит аналитика нового поколения, в том числе — предиктивная. Она обеспечивает поиск инсайтов, то есть предположений о закономерностях, имеющихся в данных, которые полезны для бизнеса. Эволюция в том, что мы переходим от традиционной аналитики к реальным инсайтам, на основе которых можно действовать», — говорит вице-президент компании Informatica Эмилио Вальдес (Emilio Valdes).
Вместе с тем, интеграторы отмечают стремление компаний повышать внутренний уровень компетентности в работе с данными. Это увеличивает спрос на средства «самообслуживания» в области аналитики. Повышается и роль облаков, в частности, при реализации систем корпоративной отчетности. Серьезный толчок развитию рынка дает и повышенный интерес к технологиям, которые можно назвать хайповыми. Крупные компании накапливают большие данные, с космической скоростью. Это относится, в первую очередь, к промышленности, ритейлу и финансовому сектору. В этих сегментах сложился спрос на аналитику с применением машинного обучения, искусственного интеллекта, озер данных.
Лидер российского рынка не изменился
Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p11,736 млрд, что на 4,46% больше показателей 2017 г. Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала компания GlowByte Consulting. Впервые она появилась в рейтинге в 2016 г., после чего стремительно нарастила выручку и довела ее почти до p3,36 млрд с 30-процентным ростом к прошлому году.
«На протяжении последних 15 лет GlowByte Consulting обгоняет темпы роста рынка BI. Наша компания делает приоритетом качество услуг со ставкой на долгосрочные отношениям с клиентом. При этом мы думаем и о внутреннем росте наших специалистов. Эта стратегия позволяет компании успешно работать с существующими клиентами, среди которых большинство топ-банков, телеком-компаний и розничных сетей. Также мы развиваем новые направления и рынки в области аналитики (страхование, транспорт, промышленность). Наши принципы работы позволяют нам успешно работать не только на территории России и СНГ, но и в Центральной Европе, Азии и Северной Америке, — говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу GlowByte Consulting.
Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2018
|№ 2018
|№ 2017
|Название организации
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка по проектам аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
|Рост 2018/2017, %
|Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2018
|Выручка от продажи лицензий в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка от услуг интеграции в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка от услуг обучения в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
|1
|1
|GlowByte Consulting*
|Москва
|3 357 474
|2 579 037
|30,2
|900
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|2
|4
|Крок
|Москва
|2 161 120
|1 377 945
|56,8
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|3
|2
|Softline
|Москва
|2 142 998
|1 930 629
|11
|102
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|4
|-
|ITPS
|Пермь
|584 142
|534 511
|9,3
|141
|20 937
|563 205
|0
|0
|5
|6
|Ай-Теко (1)
|Москва
|577 500
|513 480
|12,5
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2019
* - данные за 2017 г. скорректированы
(1) - с учетом данных BI Partner
В первой тройке также произошли серьезные изменения. На второе место, которое год назад занимала компания Softline, пришел «Крок», показавший почти 57-процентный рост в сравнении с показателями 2017 г. Softline, несмотря на неплохой рост, опускается в рейтинге второй год подряд, в 2016 г. компания была лидером. На третьем месте год назад был «Техносерв» (с выручкой в p1,52 млрд), фактический уход с рынка которого негативно повлиял на суммарные показатели топ-15.