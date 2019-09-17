Власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян

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Правительство издало постановление, согласно которому в единую биометрическую систему будут добавлены номера мобильных телефонов и адреса электронных почтовых ящиков граждан. Система предназначена для хранения и обеспечения обработки биометрических персональных данных граждан России, а именно изображения лица и образца голоса.



Постановление правительства

Власти внесли в единую информационную систему, обеспечивающую обработку биометрических персональных данных (ЕБС), номер мобильного телефона и адрес электронной почты носителя биометрии. Соответствующее постановление правительства от 13 сентября 2019 г. №1197 можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно постановлению, состав сведений в ЕБС будет дополнен контактными данными физического лица — номером абонентского устройства подвижной радиоэлектронной связи и адресом электронной почты.

С юридической точки зрения документ вносит изменения в постановление правительства от 30 июня 2018 г. №772, которое определяет состав сведений, размещаемых в ЕБС, а также в ряд других законодательных актов.

Что еще хранится в системе

Согласно постановлению правительства от 30 июня 2018 г., в ЕБС хранятся биометрические персональные данные граждан России, а именно изображение лица человека и образец голоса.

Также в систему заносится идентификатор сведений о гражданине, чьи образцы изображения лица и голоса были размещены в ЕБС. Речь идет об идентификаторе физлица в регистре физических лиц ЕСИА, который указывает на учетную запись в этой системе.



Кроме того, в системе размещается идентификатор госоргана, банка или другой организации, которая приняла от пользователя и разместила в ЕБС образцы его биометрических данных. Это идентификатор сведений в соответствующем регистре юрлиц или регистре органов и организаций Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Речь идет об основном государственном регистрационном номере записи о создании юрлица.

Власти добавили в Единую биометрическую систему номер мобильного телефона и e-mail

Помимо этого, в ЕБС размещается идентификатор сведений в регистре физических лиц ЕСИА об уполномоченном сотруднике организации, который разместил в ЕБС биометрические персональные данные гражданина России. В частности, указывается страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Единая биометрическая система

Единая биометрическая система для удаленной идентификации клиентов банков создается с 2016 г. Тестирование системы должно было начаться летом 2017 г., однако для реализации проекта потребовалось больше времени, чем предполагалось. В итоге тестирование началось в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков.

По всей России система начала работать с 30 июня 2018 г., поскольку для этого необходимо было внести поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, касающиеся идентификации клиентов в банках. На первом этапе к системе будут подключены только банки. Участие в проекте первыми подтвердили 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта-банк, «Хоум кредит», Россельхозбанк, банк «Ак-барс», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, СКБ-банк и Райффайзенбанк. По состоянию на январь 2019 г. к системе сбора биометрии было подключено около 170 банков.

Для идентификации пользователей используются два биометрических показателя: изображение лица и образцы голоса. В будущем возможно подключение других биометрий, в частности, радужной оболочки глаз и рисунков вен. Сдав один раз образцы изображения лица и звука голоса, пользователь может в дальнейшем обслуживаться в банках и госорганах, не посещая их лично. Для этого нужно, чтобы шаблоны лица и голоса были размещены в ЕБС, и чтобы у пользователя был аккаунт в ЕСИА.

В феврале 2018 г. «Ростелеком» объявил, что при первичной записи биометрии никаких взаиморасчетов между участниками процесса производиться не будет, но затем, при каждой идентификации банком гражданина, банк будет платить «Ростелекому» 200 руб. Из них 100 руб. уйдет банку, записавшему данную биометрию, остальные 100 руб. будут разделены между «Ростелекомом», порталом госуслуг и вендорами биометрических технологий, сообщал оператор.