Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» 10 октября 2019 г.

Эксперты по-разному оценивают степень цифровизации российской промышленности, однако, все сходятся во мнении, что процесс перехода к Индустрии 4.0 начался.

Многие крупные предприятия уж внедряют различные элементы этой концепции – системы промышленного интернета вещей, проекты создания «цифровых двойников» и др.

Тем не менее, есть множество факторов, которые тормозят этот процесс: наследие лоскутной автоматизации предприятий, отсутствие четко проработанных стандартов цифровизации, отраслевая специфика.

Опасения вызывают и результаты цифровизации: например, повышение рисков безопасности при внедрении элементов интернета-вещей.

О том, как выбрать стратегию цифровизации, какие технологии использовать и какие инструменты применять обсудим вместе с участниками рынка на конференции.

ИТ в промышленности: основные задачи

Уровень цифровизации отечественных промышленных предприятий: факторы роста.

Сложности импортозамещения в сфере промышленных ИТ.

Перспективы цифровизации нефтедобывающей отрасли.

Цифровизация металлургической отрасли – как соответствовать мировым стандартам качества.

Риски информационной безопасности как сдерживающий фактор цифровизации.

Собственная разработка или аутсорсинг: что выбирает промышленность.

Предприятия будущего

Какие решения придут на смену ERP?

Заводы без людей: когда искусственный интеллект и роботы будут управлять производством?

Как цифровизация меняет ИТ-ландшафты промышленных предприятий?

Решения для защищенных слаботочных систем, энергоснабжения, климатических систем?

Интернет вещей на предприятиях: кейсы, опыт, перспективы.

ИТ-задачи промышленных предприятий

Чего ждут от цифровизации крупные предприятия?

Вопросы взаимодействия бизнеса и ИТ на промышленных предприятиях.

Цифровизация как способ объединения технологических и производственных процессов в единый жизненный цикл.

Цифровые двойники как способ снижения себестоимости производства.

Проблемы построения СХД для промышленных предприятий.

Технологии сбора информации с производственных элементов.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации».

Докладчики и участники дискуссии

Александр Антонов, директор по информационным технологиям, «Т Плюс»;

Андрей Папшев, директор по информационным системам, «ЕвразХолдинг»;

Алексей Корнеев, директор по информационным технологиям, «РусВинил»;

Руслан Гулевич, генеральный директор, «Ноябрьскнефтегазсвязь»;

Игорь Бардинцев, CEO, «Северсталь Диджитал»;

Максим Маслов, начальник отдела инвестиционного планирования и анализа, ЧТПЗ;

Лев Колосов, начальник управления информационных технологий, «Калужский турбинный завод»;

Александр Колесов, руководитель отдела программирования, Biocad;

Вадим Кузин, руководитель проектов внедрения PLM систем и MDM-систем, «Силовые машины»;

Андрей Сушко, генеральный директор, «Диотех»;

Олег Белоусов, заместитель директора инновационного развития и перспективных проектов, «Сибинтек» ;

Представитель компании «Вист Групп».



CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов промышленных предприятий, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей компаний заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.