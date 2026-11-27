В КБ «Панорама» разработан Банк данных цифровых карт и ДЗЗ версии 9.12.0. В программе реализованы новые возможности организации фондов пространственных данных федерального и регионального уровней, визуализации наборов данных и управления геопокрытиями. Обновленный функционал позволяет наглядно представлять структуру фондов на карте-схеме, оперативно актуализировать геопокрытия и повысить эффективность работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В новой версии усовершенствовано отображение групп данных на карте-схеме. Добавлена возможность задавать код объекта для отображения группы на карте-схеме. Это позволяет визуализировать группы данных в соответствии с их назначением и особенностями организации фонда пространственных данных. Если код не задан, то используется код, определенный для формата данных.

Предусмотрено автоматическое обновление геопокрытий. При добавлении нового набора данных в геопокрытие, оно будет автоматически обновлено у всех пользователей, в том числе работающих в настольных приложениях, таких как ГИС «Панорама».

Расширены средства редактирования габаритов наборов данных. Добавлена возможность корректировки координат габаритов. При изменении координат соответствующий объект автоматически перестраивается на карте-схеме, обеспечивая актуальность картографического представления фонда.

Доработаны возможности контроля действий пользователей. В журнале отдельно фиксируются идентификаторы отредактированных и утвержденных записей. Это позволяет более детально отслеживать изменения данных и операции по их утверждению.

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства Банк данных цифровых карт и ДЗЗ реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама», ГИС «Оператор»). Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, «Ред ОС», MS Windows и других) и архитектур (Intel, «Эльбрус», «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов Российской Федерации, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 470 векторных карт и 6,7 тыс. матричных данных общим объемом более 110 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.