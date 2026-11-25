Сопровождение федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФП ФКГС) перевели в структуру АИС «Цифровая среда Проектной дирекции Минстроя России». Для этого в систему интегрирован отдельный модуль «Городская среда», отвечающий за сбор отчетности и оперативный мониторинг реализации федерального проекта. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

При помощи этого модуля специалисты Проектной дирекции еженедельно отслеживают благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках региональных государственных программ, а также проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Подобное решение позволило структурировать работу сотрудников региональных ведомств и органов местного самоуправления, отвечающих за реализацию ФП ФКГС. Теперь все данные в рамках мониторинга собираются и направляются в одном месте по вертикали «муниципалитет – субъект – куратор Дирекции», что упрощает формат и сокращает сроки предоставления отчетности.

Усовершенствована система контроля за корректностью направляемых данных. Интегрированный на платформу «дашборд» позволяет быстро отслеживать внесенные изменения и уточнять информацию. Для сотрудников Проектной дирекции создан раздел «Аналитика». Он повышает удобство оценки текущих изменений в реализации федерального проекта.

«Для реализации проектов благоустройства важно своевременно получать информацию о текущей ситуации в части реализации проектов в субъектах, видеть как общую картину по региону и стране в целом, так и иметь возможность отследить ход работ на отдельном объекте. Единая платформа позволит быстрее анализировать данные о контрактах, кассовом исполнении и соблюдении сроков реализации проектов, а также оперативно принимать решения по вопросам, требующим дополнительной проработки», — сказала руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.

С 2025 г. федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он направлен на обновление общественных пространств при сохранении архитектурных и культурных особенностей, а также на повышение качества городской среды в регионах нашей страны.