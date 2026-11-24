Правительство Калужской области и АО «ГЛОНАСС» расширили пилотный эксперимент по внедрению российской локальной системы навигации для общественного транспорта в Калуге: к системе подключили машины фельдшерской службы и автобусы на областных маршрутах. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Решение на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет сохранить бесперебойный онлайн-мониторинг движения, оперативное управление транспортным комплексом и цифровые сервисы для пассажиров в условиях отсутствия, нестабильного приема спутникового сигнала и работы средств радиоэлектронной борьбы.

В рамках тестирования установлено 66 специальных меток вдоль маршрутов троллейбусов, автобусов и спецтранспорта, которые формируют независимую от наличия спутниковых сигналов опорную сеть системы для навигации, телеметрии и определения фактического местоположения.

«25 транспортных средств оснащены бортовым сканерами, включая 14 – на городских маршрутах, восемь – на областных и три – на автомобилях фельдшерской службы. Наземные метки выполняют роль контрольных точек с проверенными координатами. Когда оснащенная сканером машина проходит рядом, автоматически подтверждается прохождение маршрута. Данные соотносятся с платформой мониторинга транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», и становятся доступными для региональных систем, картографических сервисов для пассажиров и Ространснадзора», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Следующим шагом станет масштабирование решения на машины МЧС, скорой помощи и коммунальных служб.

«Внедрение таких отечественных технологий позволит пассажирам без сбоев получать ставшие привычными сервисы планирования маршрутов на общественном транспорте. Диспетчеризация, оперативное управление, координация транспортных потоков не будет зависеть от вынужденных ограничений навигации. Наша задача отработать решение на всех типах транспорта, от онлайн-мониторинга которых зависит бесперебойность и эффективность работа транспортного комплекса региона», – отметил заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.