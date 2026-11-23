МТС объявляет о вступлении в Ассоциацию участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ). Об этом CNews сообщили представители МТС.

В портфель МТС входит ряд технологических решений для транспортной отрасли: по навигации автономного транспорта на дорогах общего пользования, мониторингу потоков транспорта в городах, бесконтактной оплате общественного транспорта, цифровизации выпуска транспортных средств на линию и транспортному ЭДО.

Ассоциация цифрового транспорта и логистики содействует развитию отраслевых цифровых решений, направленных на упрощение информационного обмена между участниками рынка. Ассоциация учреждена в 2019 г. при поддержке Министерства транспорта России.

Вступление в АЦТЛ позволит участвовать в обсуждении актуальных вопросов отрасли, адаптировать свои решения под запрос потребителей, предлагать подходы к тестированию и стандартизации решений, регулированию, взаимодействию заинтересованных сторон.

«Развитие инновационных цифровых сервисов является одним из ключевых преимуществ современного транспорта: делает его безопаснее, удобнее, функциональнее. Чтобы такие сервисы успешно внедрялись, нужен качественный диалог между потребителями, поставщиками решений и регулятором. Ассоциация цифрового транспортных и логистики видится нам в качестве такой площадки. Уверен, что экспертиза в области цифровых транспортных решений будет востребована в работе Ассоциации», – сказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего.

«Цель работы Ассоциации – создавать максимально удобную транспортно-логистическую инфраструктуру по всей стране. На сегодня в нее входят не только собственно транспортные объекты, но и инновационные технологические решения и программы. Участие в работе Ассоциации такого технологического лидера как МТС будет способствовать более качественному взаимодействию наших участников, поиску совместных интересных транспортных решений и скорейшего их внедрения в реальную экономику на пользу страны», – отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.