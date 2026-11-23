ИИ-помощник по математике в «Госуслуги Моя школа» стал доступен по всей стране. Приложение может помочь родителям разобрать с ребенком домашнее задание по математике. Ранее модуль «Для учебы» от «Алисы AI» работал в 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как это работает

ИИ-помощник не дает готовых ответов. Он объясняет теорию, разбирает ход решения задачи и с помощью наводящих вопросов и подсказок помогает самостоятельно прийти к ответу.

Какими функциями пользовались в пилотных регионах

Помощь с домашним заданием — 70,9%.

Подготовка к уроку или контрольной — 17,6%.

Объяснение темы — 10%.

Как разрабатывали модуль

Модуль «Для учебы» от «Алисы AI» разрабатывают эксперты «Яндекс Образования» вместе с учителями и методистами.

Госуслуги Моя школа» — бесплатный сервис для школьников и их родителей. Он включает электронный дневник, расписание занятий и дополнительные функции — от семейного распорядка дня до возможности похвалить ребёнка за успехи. Доступ к данным есть только у родителя и ребенка.