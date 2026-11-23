Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию «Боцман» Special Edition 1.5.0 — платформы для развёртывания и управления Kubernetes-кластерами в защищённых ИТ-контурах, сертифицированной ФСТЭК России. По функциональности редакция SE практически выровнялась с EE. Об этом CNews сообщили представители «Платформы Боцман».

В основе обновления — Kubernetes 1.33.8: платформа повысила общую безопасность. Кроме того, добавлено 40 новых компонентов, которые выравнивают SE по возможностям с корпоративной редакцией. Среди них — полноценный стек наблюдаемости (Grafana, VictoriaMetrics и Alertmanager), резервное копирование (Velero), автомасштабирование (KEDA), а также anti-affinity и admission-политики (Kyverno и policy-reporter).

Обновлен сетевой компонент Cilium CNI на базе eBPF: добавлен граф сетевых взаимодействий Hubble UI, который обеспечивает сегментацию, работу с NetworkPolicy и наглядную визуализацию сетевых связей. Обновлена версия Longhorn 1.12.0 и расширен набор CSI-драйверов — vSphere, Ceph, «Яндекс.Облако», Cinder (OpenStack), что дает больше опций для выбора.

Усилен контроль безопасности: появился собственный верификатор образов bke-image-verifier, сканирование на уязвимости при скачивании (уязвимый образ не попадает в кластер), а также периодический контроль целостности и защищённый журнал событий. Доступна процедура обновления 1.4.1 → 1.5.0 и поддержка мажорной версии ОС Astra Linux SE 1.8 «из коробки».

«Новая версия SE 1.5.0 — важный шаг для нас: мы практически закрыли разрыв с корпоративной редакцией по функционалу, сохранив при этом сертификацию ФСТЭК России. Заказчики в защищенных контурах получают полноценный стек наблюдаемости, резервное копирование, автомасштабирование и усиленный контроль безопасности — все, что нужно для работы в значимых объектах КИИ и ГИС, без компромиссов по требованиям регуляторов», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».