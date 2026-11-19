В этом учебном году бесплатный доступ к платформе «Ассистент преподавателя» получили 210 учителей Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одна из ключевых функций «Ассистента преподавателя» — анализ проведенных занятий. Учитель записывает урок и загружает запись на платформу. За несколько минут искусственный интеллект формирует подробный отчет по 16 показателям. Среди них — соотношение времени речи педагога и учеников, использование различных методических приёмов и частота употребления слов. Такой анализ помогает учителю оценить структуру занятия, увидеть сильные стороны и определить, что можно улучшить.

Помимо анализа уроков, платформа позволяет создавать презентации, викторины, методические и раздаточные материалы. Встроенный чат с ИИ-помощником помогает подбирать задания и готовить разные варианты учебных материалов. Это сокращает время на повседневные задачи и позволяет педагогу уделять больше внимания работе с детьми.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области: «За каждым уроком стоят часы подготовки, которые ученики не видят. Учитель продумывает задания, ищет интересные примеры, старается найти подход к каждому ребенку. И нам важно, чтобы у педагогов оставалось больше времени и сил именно на это — на общение с детьми, внимание к их вопросам и успехам. Искусственный интеллект может помочь с подготовкой материалов и анализом занятий, подсказать, на что стоит обратить внимание. Но главное в школе всегда останется неизменным — учитель, его опыт и умение заинтересовать ребенка».

Александр Кялин, вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам: «Совместно со Сбербанком мы вкладываемся в два направления: безопасность детей и снижение нагрузки на преподавателя — и при этом работаем над повышением качества усвоения материалов. Не стоит забывать и о том, что современные дети требуют современных подходов в образовательной среде — и здесь на помощь приходит «Ассистент преподавателя». Бесплатный доступ к платформе на этот учебный год получили 210 учителей области. Среди них — восемь педагогов центра образования, где мы сегодня находимся. Конечно, перекладывать всю ответственность на ассистента мы не можем, но в любом случае это отличный помощник учителю».

«Ассистент преподавателя» входит в проект Сбера «Технологичная школа», который стартовал в Ленинградской области 1 сентября 2026 г. В десяти школах региона начали работать цифровые сервисы для учеников, родителей и педагогов. Среди них — проход в школу по биометрии, инструменты 3D-моделирования и решения на основе искусственного интеллекта.