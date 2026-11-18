Министерство транспорта Саратовской области и компания «ТрансТелеКом» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Документ нацелен на укрепление взаимодействия сторон в области цифрового развития транспортного комплекса региона, повышения транспортной безопасности с помощью отечественных цифровых решений и внедрения современных технологий, в том числе для оптимизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщил представитель «ТрансТелеКома».

Компания «ТрансТелеКом» имеет в своем продуктовом портфеле обширные возможности для реализации проектов по подключению объектов транспортной инфраструктуры к сетям связи, обеспечению информационной безопасности, созданию бесшовной сети Wi-Fi, отвечающей требованиям законодательства об идентификации пользователей, организации систем видеонаблюдения с элементами нейросетевой аналитики, созданию сервисов по сбору статистической информации, например, для учета пассажиропотока, разработке решений для повышения безопасности дорожного движения и пр.

«Развитие транспорта в Саратовской области – это последовательная работа, в которой цифровые технологии играют все более важную роль. Наша задача, чтобы жители региона чувствовали результат: удобные сервисы, стабильную работу транспорта и безопасность в пути. Подписанное соглашение – часть этого системного подхода, оно поможет продолжить модернизацию ИТ-инфраструктуры и повысить качество транспортного обслуживания населения», – сказал Николай Сергеев, министр транспорта Саратовской области.

«ТрансТелеКом» обладает значительным опытом создания и интеграции цифровых решений для транспорта – от платформенных продуктов до прикладных сервисов. Подписанное соглашение создает основу для плодотворной работы над цифровизацией транспортной отрасли в Саратовской области: мы сможем предлагать и внедрять решения, учитывающие реальные задачи и приоритеты региона. Уверен, что наше сотрудничество принесет ощутимый практический результат», – отметил Лери Губкин, генеральный директор компании «ТрансТелеКом».