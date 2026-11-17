Компании «Алми Партнер» (ГК «Алми») и ИТ-холдинг «Т1» завершили испытания и подтвердили совместимость своих решений. По итогам подписан сертификат, удостоверяющий корректную работу операционной системы «АльтерОС» (AlterOS) и службы управления конфигурациями «Осмакс» в связке. Заказчики могут использовать их комплексно для централизованного управления конфигурациями парка устройств и повышения эффективности ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Тестирование показало: «Осмакс» корректно работает в среде «АльтерОС» и выполняет ключевые функции — централизованное администрирование и массовое автоматизированное управление конфигурациями в гетерогенной среде: АРМ, ВРМ, серверы и другое оборудование. Это позволяет сохранить привычные сценарии управления инфраструктурой без дополнительных интеграций и доработок.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux. Она обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах. Внесена в Единый реестр российского ПО под № 3801 от 15.08.2017.

«Осмакс» — российская служба управления конфигурациями, средство централизованного администрирования и массового автоматизированного управления парком устройств в гетерогенной среде (АРМ, ВРМ, серверы и другое оборудование). Внесена в Единый реестр российского ПО под № 20619 от 14.12.2023.

Станислав Орлов, технический директор «Алми Партнер»: «Совместимость «АльтерОС» и «Осмакс» позволяет предлагать клиентам проверенные отечественные решения для централизованного управления конфигурациями. Это особенно актуально для территориально распределенных компаний, где нужна надежная и масштабируемая система. В связке решения обеспечивают эффективную работу — от развертывания настроек до контроля состояния парка устройств — без компромиссов по производительности и безопасности».

Совместное решение ориентировано на организации с распределенной ИТ-инфраструктурой, которым важно снизить трудозатраты администраторов, повысить прозрачность управления и обеспечить предсказуемость обновлений. Оба продукта включены в Единый реестр российского ПО, что упрощает их применение в проектах импортозамещения.

Николай Тихомиров, технический директор бизнес-направления «Финтех-решения», ИТ-холдинг «Т1»: «Подтвержденная совместимость "Осмакс" и "АльтерОС" снимает один из главных рисков миграции на отечественную ОС: заказчик получает проверенную связку и не тратит время и бюджет на собственные испытания и доработки. Это сокращает сроки проектов импортозамещения и делает стоимость владения прогнозируемой. Автоматизация установки ПО, настроек и обновлений снижает нагрузку на ИТ-службу и число ошибок, а инфраструктуру можно масштабировать без пропорционального роста штата администраторов».