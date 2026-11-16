CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Российские ученые создали базу для оценки лечения рака молочной железы по данным 20 тысяч пациенток

Ученые Томского политехнического университета совместно с российскими коллегами разработали веб-приложение, которое позволило собрать базу данных клинически значимых показателей лучевой терапии рака молочной железы. Программа позволила обработать и систематизировать данные о локальном контроле опухоли, выживаемости и лучевых осложнениях из 43 источников, включая крупные рандомизированные исследования. Суммарно удалось охватить около 20 тыс. пациенток. В будущем собранная информация позволит ученым и медикам разрабатывать адресные протоколы лечения. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Веб-приложение имеет государственную регистрацию программы для ЭВМ. Работа поддержана федеральной программой «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

Сегодня по‑прежнему остро стоит вопрос поиска персонализированного подхода к лечению онкологических пациентов, так как эффективность одних и тех же методов существенно варьируется от случая к случаю. Это связано с целым комплексом определяющих факторов: от сроков выявления болезни, возраста и пола до сопутствующих патологий и особенностей образа жизни пациента, а также от технологий и методик облучения. Чтобы повысить точность прогнозов течения болезни и результативности терапии, научному и медицинскому сообществу необходимы инструменты для работы с масштабными массивами статистических данных.

Ученые Томского политеха при сотрудничестве с российскими коллегами разработали веб-приложение, которое позволяет обработать и структурировать клинически значимые показатели лучевой терапии для различных злокачественных новообразований, то есть различной нозологии.

С помощью веб-приложения систематизирована база данных опубликованных результатов мировых клинических исследований лучевой терапии рака молочной железы по данным около 20 тыс. пациенток, в том числе с применением фотонной, электронной и нейтронной терапии в различных режимах фракционирования (стандартном, гипофракционированном, ускоренном) совместно с коллегами НИИ онкологии Томского НИМЦ, с включением собственного клинического многолетнего опыта.

«Использование базы данных позволит сопоставить эффективность и переносимость различных видов и режимов лучевой терапии у больных раком молочной железы, получить исходные данные для радиобиологического моделирования вероятности локального контроля опухоли (TCP) и вероятности осложнений со стороны нормальных тканей (NTCP) и обосновать выбор оптимальных режимов облучения, что внесет вклад в повышение эффективности лечения пациенток данной нозологии», — сказала профессор Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ и научный сотрудник НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгения Сухих.

<p>Денис Гущин, Axel Pro: Замена Cisco ISE — это не миграция софта, а смена религии</p>
Денис Гущин, Axel Pro: Замена Cisco ISE — это не миграция софта, а смена религии Безопасность

Электронная база данных структурирована по разделам: библиографическое описание источника и DOI; исследователь, внесший запись, и статус ее проверки; анатомическая область, локализация, код по МКБ-10; стадия по TNM, морфология опухоли, число пациентов, прогностические факторы; вид лучевой терапии, суммарная доза, длительность и этапы курса; локальный контроль, охват объема опухоли суммарной дозой; период наблюдения; общая выживаемость; виды и параметры радиобиологических моделей TCP и NTCP; лучевые осложнения со стороны органов риска.

База данных оптимизирована для поиска необходимой информации по одному или совокупности полей входного формата, экспорту в необходимые приложения для статистической обработки информации. База постоянно пополняется, не требует особого обучения персонала.

«Созданная совместно с коллегами из Томского политехнического университета масштабная систематизированная база данных имеет большое значение для больных раком молочной железы, поскольку позволит сделать подход к назначению лучевой терапии пациенток более персонализированным. В результате этого впервые на базе расчетов ТСР и NTCP будет разработана методика, которая может служить в качестве эффективного вспомогательного инструмента при выборе оптимальной схемы дозиметрического планирования лучевой терапии с целью снижения лучевой нагрузки на критические органы, что улучшит отдаленные результаты комплексного лечения и качество жизни больных», — сказала старший научный сотрудник отделения радиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ Виктория Великая.

В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов Томского политеха, Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН, Российского научного центра рентгенорадиологии (Москва), НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (Москва), Тюменского многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичи назвали главные требования к ИИ будущего: безопасность, конфиденциальность и киберустойчивость

Поставщик боевых роботов в армию США не выплачивает зарплату сотрудникам

Европа ввела санкции против создательницы Wildberries и совладельца «Яндекса»

Экс-глава системного интегратора Минтранса помог изобличить бывшего замминистра, но не избежал срока

«Росэлектроника» меняет структуру бизнеса. Три завода перешли под управление старейшего радиотехнического предприятия России

«Ростелеком» заплатит 33 миллиона за ИТ-систему, созданную экс-главой региональных МФЦ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Хватит ли энергии, данных и кадров для ИИ-революции? Обсуждаем на CNews FORUM
ОБЗОР Корпоративные почтовые решения 2026
CNEWS TV CNews FORUM: Цифровизация России: заморозка или перезагрузка?
ОБЗОР Российские службы каталогов 2026
ОБЗОР Системы распознавания и анализа данных (IDP и OCR) 2026
CNEWS TV Теневая ИИ-разработка: когда зарабатываете не вы?
ОБЗОР Платформы телеком API 2026
CNEWS TV ИИ убивает профессии?
ОБЗОР Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026