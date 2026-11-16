Российские ученые создали базу для оценки лечения рака молочной железы по данным 20 тысяч пациенток

Ученые Томского политехнического университета совместно с российскими коллегами разработали веб-приложение, которое позволило собрать базу данных клинически значимых показателей лучевой терапии рака молочной железы. Программа позволила обработать и систематизировать данные о локальном контроле опухоли, выживаемости и лучевых осложнениях из 43 источников, включая крупные рандомизированные исследования. Суммарно удалось охватить около 20 тыс. пациенток. В будущем собранная информация позволит ученым и медикам разрабатывать адресные протоколы лечения. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Веб-приложение имеет государственную регистрацию программы для ЭВМ. Работа поддержана федеральной программой «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».

Сегодня по‑прежнему остро стоит вопрос поиска персонализированного подхода к лечению онкологических пациентов, так как эффективность одних и тех же методов существенно варьируется от случая к случаю. Это связано с целым комплексом определяющих факторов: от сроков выявления болезни, возраста и пола до сопутствующих патологий и особенностей образа жизни пациента, а также от технологий и методик облучения. Чтобы повысить точность прогнозов течения болезни и результативности терапии, научному и медицинскому сообществу необходимы инструменты для работы с масштабными массивами статистических данных.

Ученые Томского политеха при сотрудничестве с российскими коллегами разработали веб-приложение, которое позволяет обработать и структурировать клинически значимые показатели лучевой терапии для различных злокачественных новообразований, то есть различной нозологии.

С помощью веб-приложения систематизирована база данных опубликованных результатов мировых клинических исследований лучевой терапии рака молочной железы по данным около 20 тыс. пациенток, в том числе с применением фотонной, электронной и нейтронной терапии в различных режимах фракционирования (стандартном, гипофракционированном, ускоренном) совместно с коллегами НИИ онкологии Томского НИМЦ, с включением собственного клинического многолетнего опыта.

«Использование базы данных позволит сопоставить эффективность и переносимость различных видов и режимов лучевой терапии у больных раком молочной железы, получить исходные данные для радиобиологического моделирования вероятности локального контроля опухоли (TCP) и вероятности осложнений со стороны нормальных тканей (NTCP) и обосновать выбор оптимальных режимов облучения, что внесет вклад в повышение эффективности лечения пациенток данной нозологии», — сказала профессор Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ и научный сотрудник НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгения Сухих.

Электронная база данных структурирована по разделам: библиографическое описание источника и DOI; исследователь, внесший запись, и статус ее проверки; анатомическая область, локализация, код по МКБ-10; стадия по TNM, морфология опухоли, число пациентов, прогностические факторы; вид лучевой терапии, суммарная доза, длительность и этапы курса; локальный контроль, охват объема опухоли суммарной дозой; период наблюдения; общая выживаемость; виды и параметры радиобиологических моделей TCP и NTCP; лучевые осложнения со стороны органов риска.

База данных оптимизирована для поиска необходимой информации по одному или совокупности полей входного формата, экспорту в необходимые приложения для статистической обработки информации. База постоянно пополняется, не требует особого обучения персонала.

«Созданная совместно с коллегами из Томского политехнического университета масштабная систематизированная база данных имеет большое значение для больных раком молочной железы, поскольку позволит сделать подход к назначению лучевой терапии пациенток более персонализированным. В результате этого впервые на базе расчетов ТСР и NTCP будет разработана методика, которая может служить в качестве эффективного вспомогательного инструмента при выборе оптимальной схемы дозиметрического планирования лучевой терапии с целью снижения лучевой нагрузки на критические органы, что улучшит отдаленные результаты комплексного лечения и качество жизни больных», — сказала старший научный сотрудник отделения радиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ Виктория Великая.

В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов Томского политеха, Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН, Российского научного центра рентгенорадиологии (Москва), НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (Москва), Тюменского многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город».