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Поезда столичного метро оснастили инновационными конденсаторами резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставил силовые пленочные конденсаторы для тяговых приводов более чем 150 составов столичного метрополитена серии «Москва-2020». Об этом CNews сообщили представители «Технополис Москва».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица развивает собственное производство высокотехнологичных компонентов для транспорта. Сегодня один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва“ обеспечивает необходимой продукцией ключевые проекты столичного транспортного узла. С 2016 г. предприятие оснастило конденсаторами приводы более 150 поездов метро — это свыше 600 вагонов, а также 70 пригородных экспрессов "Иволга“. Собственные научно-исследовательские разработки компании позволили локализовать производство сложнейших технологий внутри города», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производством занимается компания «Нюкон Энерджи». В транспортных преобразователях частоты её электротехнические изделия эффективно стабилизируют рабочее напряжение и защищают силовые полупроводники от перенапряжений. Это обеспечивает надёжное и плавное управление скоростью двигателей городского пассажирского транспорта.

Инновационные элементы обладают повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации на линиях московского метро и Московских центральных диаметров. Они полностью заменяют зарубежные аналоги в тяговых приводах и отвечают строгим экологическим стандартам и требованиям безопасности.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Мощности завода на 70% оснащены российским оборудованием, а доля отечественного сырья составляет 90%. Это позволяет минимизировать зависимость от импорта и гарантирует бесперебойное снабжение транспортного комплекса столицы необходимыми высокотехнологичными компонентами.

Помимо серийного снабжения метро и поездов «Иволга», предприятие поставляет компоненты для составов «Ласточка» и высокоскоростного поезда «Белый кречет» — важнейшего для страны проекта новой высокоскоростной железнодорожной магистрали.

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