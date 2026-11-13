От записи в отделение до отеля в Таиланде — самые популярные сервисы мобильного приложения «Почты»

С начала 2026 г. его среднемесячная аудитория составила около 10 млн клиентов. Приложение стало цифровым навигатором россиян для отдыха, финансовых операций, экологии и трудоустройства. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В 2026 г. пользователи приложения более 5 млн раз воспользовались услугой предварительной записи в почтовое отделение. Забронировать время визита можно не позднее чем за час до планируемого посещения. Предварительная запись гарантирует получение любой почтовой услуги без ожидания. Также прямо в приложении можно встать в электронную очередь в отделении в режиме реального времени: клиенту сразу же приходит электронный талон с его номером, а когда подойдет его время, придет пуш-уведомление с номером окна. Такая услуга доступна в 2 тыс. отделений, ей воспользовалось уже 200 тыс. клиентов Почты.

Пользователи личного кабинета активно приобретают страховые продукты. Абсолютный лидер — ОСАГО (86% от всех страховок в приложении). Далее следуют страхование от укуса клеща (5%), страхование от несчастного случая (4%), страхование ипотеки (3%) и страхование для выезжающих за рубеж (1%).

Сервисом «Пенсии и пособия» ежемесячно пользуются более 50 тыс. пользователей. Помимо просмотра графиков начислений, приложение позволяет изменить адрес получения выплат, а также подать заявку на оформление пенсии или пособия через «Почту России».

В 2026 г. в приложении появилась возможность быстрого выхода на подработку. Весь процесс регистрации занимает пять минут, и уже в этот день можно выйти на смену, чтобы на следующий получить оплату. Ежемесячно эту услугу оформляют около 40 тыс. клиентов.

Также большой популярностью пользуется сервис бронирования отелей. Среди российских направлений лидирует Анапа — на неё приходится 31% всех бронирований по России, то есть почти каждое третье. Также интерес вызывают деловые и культурные центры: Москва (5%), Санкт-Петербург (3%), Архангельск (2%), Великий Новгород (1,8%), Владивосток (1,7%), Белгород (1,5%), Балтийск и Барнаул (по 1,3%).

Среди зарубежных направлений популярны Абхазия (около 11%), Беларусь (около 7%), Армения (около 6%), Азербайджан (около 3%) и Грузия (около 2%). Востребованы и более дальние маршруты — в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Турцию.

«Мобильное приложение Почты России уже не просто инструмент для отслеживания посылок. Мы создаем среду, в которой клиенты компании могут получить пенсию, спланировать отпуск, застраховать автомобиль и найти подработку на завтра не выходя из дома. Цифры показывают, что россияне готовы доверять Почте не только доставку, но и свои ежедневные задачи», — сказал директор блока по управлению онлайн-каналами «Почты России» Дахир Семенов.

Помимо профильных услуг, в мобильном приложении «Почты» клиенты оформляют сим-карты, покупают товары повседневного потребления, одежду, участвуют в благотворительности, проходят обучения, покупают марки, совершают денежные переводы, а также оплачивают налоги и штрафы ГИБДД.