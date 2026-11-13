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«Группа Астра» и Карачаево-Черкесия объединяют усилия для технологического суверенитета региона

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о заключении бессрочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с Министерством цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. Документ подписали директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов и министр цифрового развития КЧР Валерий Медовый. Партнерство призвано ускорить цифровую трансформацию республики, укрепить ее технологическую независимость и сформировать в регионе современную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений.

Ключевым практическим направлением совместной работы станет планомерный переход государственных и муниципальных структур республики на российское программное обеспечение в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и требованиями законодательства по импортозамещению. Для этого стороны определят пилотные зоны в исполнительных органах власти, органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях КЧР, где будут тестироваться программные продукты и решения отечественных разработчиков. Параллельно эксперты проведут комплексную оценку доли российского софта в различных отраслях экономики региона, сформируют целевые технологические и ИТ-ландшафты для ведомств и предприятий и выработают конкретные предложения по замещению зарубежных аналогов.

В регионе планируется открыть центры компетенций по изучению экосистемы продуктов «Группы Астра». Кроме того, соглашение предусматривает поддержку малых технологических компаний и вовлечение новых участников в кооперационные цепочки для совместной разработки российских программно-аппаратных комплексов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность и укрепить экономический потенциал Карачаево-Черкесии.

Специалисты «Группы Астра» и Минцифры КЧР совместно займутся актуализацией региональной стратегии и программы цифровой трансформации, а также проработкой отраслевых инициатив. Стороны организуют оценку защищенности государственных информационных систем республики, наладят регулярный обмен аналитикой для противодействия киберугрозам и проведут серию стратегических сессий с участием экспертного сообщества по вопросам искусственного интеллекта, управления на основе данных и достижения технологического суверенитета.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Фундаментом всех технологических изменений станет системная подготовка квалифицированных кадров для экономики данных региона. Партнеры запустят совместные образовательные, методические и исследовательские проекты, а также организуют программы обучения и повышения квалификации для школьных учителей и преподавателей вузов и колледжей республики. Такой подход позволит региону получить не только передовой отечественный софт, но и собственную сильную школу ИТ-специалистов, готовых эффективно развивать цифровую среду на местах.

«Настоящая цифровая трансформация начинается там, где передовые технологии встречаются с энергией людей, искренне увлеченных развитием своего края. Объединяя технологический опыт «Группы Астра» с потенциалом Карачаево-Черкесии, мы не просто заменяем зарубежный софт на отечественный, а закладываем прочный фундамент для экономики будущего. Важной частью нашего партнерства станет развитие экспертизы и кооперации внутри республики. Особое внимание мы хотим уделить, в том числе, вопросам стратегического планирования и кибербезопасности», – сказал Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра».

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